Что нужно помнить в Чистый Четверг

Сегодня храмы на утренней службе были переполнены — множество православных шли исповедоваться и причащаться Святых Христовых тайн, а вечером священники будут читать 12 частей из четырех Евангелий, где описываются земные страдания Иисуса Христа . В домах начнется приготовление к празднованию Пасхи. «Блаженны чистые сердцем…»

Урок смирения

Бывало, когда моя бабушка ругалась с дедушкой, она кричала: «Ты что хочешь, чтобы я тебе ноги мыла?». Говорила она это возмущенно, разгневанно, в тоне звучало: да не будет этого никогда! (Но это, конечно, было напускное — бабушка с дедом живут вместе больше полувека, и очень ценят друг друга). Я тогда не понимала, причем здесь ноги. Позже узнала, что в преддверии Пасхи каждый день недели Церковь вспоминает какое-нибудь событие, описанное в Евангелии. Страстная пятница — день казни Христа, Великая суббота — воспоминание о погребении, Великое воскресение — Христос Воскресе! А в день Страстного четверга вспоминается Тайная Вечеря, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии (Причащения), вспоминается и омовение Господом ног ученикам, Его молитва в Гефсиманском саду и предательство Иуды. Мне стало понятно, что фраза про ноги — это оригинальное бабушкино переложение Евангелия, той его части, где Иисус, омыв ноги Своим ученикам, преподал великий урок любви и смирения.

Подвиг служения

Давайте подробней остановимся на таком удивительном событии, как омовение ног ученикам Господа. В этот день Иисус в последний раз в земной жизни праздновал со Своими учениками вечерю. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, рассказывается, как между учениками Господа произошел спор, кто из них значимее. Тогда Иисус изумил собеседников. Он встал, снял верхнюю одежду, и омыл ноги Своим ученикам (по обычаю, это должен был делать слуга). Вот так, без слов, но очень наглядно, заповедал Иисус нам смиряться друг перед другом и служить друг другу, ибо «…раб не больше господина своего…». Где такое служение мы употребляем чаще всего? Конечно, в семье. И, согласитесь, не всегда бывает легко: к примеру, супруг приходит с работы усталый, в плохом настроении, а у жены у самой за день «накипело»: какие-то неурядицы, мелкие неприятности. И нужно забыть про свое «Я», свои проблемы, и постараться понять другого человека. Слава Богу, если хоть иногда получается! Как еще мы можем служить ближним (а ближний это тот, кто рядом со мной, кто нуждается в моей помощи — будь то коллега по работе, или случайный прохожий)? Служение для мирян может выражаться в обычных поступках: кому-то нужна материальная помощь, кому-то просто внимание. Просты первые шаги по великому пути смирения: мужа — накормить, жену — поддержать в ее ежедневных хлопотах, друга или подругу — выслушать и утешить, ребенка — обнять, родителям — позвонить. И, кто пробовал заниматься не только собой, знает: тихая радость расцветает в душе, и почему-то собственная жизнь становится лучше. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в одном из своих интервью заметил: «При сотворении человека Господь сказал: Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему (Быт. 2. 18), т.е. того, кто будет помогать человеку преодолевать эгоизм, учиться служить другому и, в первую очередь, тому кто рядом — своему ближнему: жене, детям, родителям». А, значит, и Богу.

Традиции праздника

Есть в Чистый четверг еще одна традиция. Вспоминаю, бабушка говорила: «Завтра Велик день!». И я знала: будет уборка — мы будем вешать новые шторы, стирать половики, перемывать посуду, а вечером пойдем в баню. В доме будет пахнуть свежестью и мы, начищенные, словно медные тазы, с розовыми щеками, будем пить чай из самовара. Традиция уборки не нова: еще в древности в Великий четверг чистили избы от накопившегося за зиму сора, скоблили, драили, начищали-намывали домашнюю утварь, полы, стены — в общем, делали, как мы бы сейчас сказали большую генеральную уборку. Окуривали можжевельником скот, приводили в порядок огород. Делали «четверговую соль» — на Украине, например, заворачивали соль в тряпочку и перепекали в печи, а русских губерниях смешивали соль с густой квасной гущей, и выпаривали в печке. А потом кушали пасхальные яйца с этой солью, и весь год использовали от болезней (этакая старинная БАД). Сегодня эти традиции сохраняются — мы в Чистый четверг особенно тщательно убираемся в доме и встаем до зари, чтобы вымыться — символически очиститься от грехов и суеты. Некоторые даже готовят «четверговую соль» на сковородках или в духовках. На Руси в Чистый четверг существовал еще один замечательный обычай: при уборке дома, если обнаруживались вещи, которые семье уже были не нужны (домашняя утварь, одежда и пр.), все это собиралось и отдавалось нуждающимся.

Беседа о чистоте

Убираться в домах, делать соль, мыться — дела конечно полезные, но суть Великого четверга не в этом. В этот день мы еще раз более пристально смотрим на свой внутренний мир, и спрашиваем себя, чиста ли наша душа. В этот четверг мы идем на исповедь и причащаемся Святых Христовых Тайн с большим трепетом. Может быть, этот символичный день положит начало и дальнейшему нашему более внимательному и дисциплинированному отношению к исповеди и Причастию. А если мы имеем счастье каждый раз готовиться к таинствам со всей тщательностью, на которую способны, все равно, давайте в этот день заострим внимание на чистоте нашей души. Можно поговорить с родными на темы внутреннего очищения, можно просто уделить час раздумью, еще раз определить, что именно для нас значат словосочетания: чистота сердца, чистота души. И конечно, же в эту удивительную неделю, когда приподнимается завеса времени, мы можем попытаться пройти рядом со Христом путь Страстной.