Собери робота-спасителя

Если вы думаете, что роботы, заменяющие людей — наше будущее, то это не совсем так. Потому что в каком-то смысле это уже прошлое. По крайней мере, именно об этом — новый квест от «Клаустрофобии» под названием «Фабрика роботов».

Двери перед вами гостеприимно распахнутся, и… что-то пойдет не так. Потому что старый, отслуживший свое робот-дворецкий сломался. Как и многие остальные электронные обитатели этого помещения. И ваш единственный шанс — это разобраться в том, как работала когда-то фабрика, и воскресить старичка.

Отличный антуражный квест на логику и «соображалку», который позволит вам не только хотя бы на 60 минут отвлечься от повседневности, но и даст вам ценный опыт на будущее. Ведь если вы пройдете это испытание, то словосочетание «восстание роботов», угроза которого с каждым годом звучит все сильнее, уже не будет казаться таким страшным: теперь даже в худшем случае вы уже будете знать, что делать…