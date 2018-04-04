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Собери робота-спасителя
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Собери робота-спасителя 

ИД «Собеседник» 33 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Если вы думаете, что роботы, заменяющие людей — наше будущее, то это не совсем так. Потому что в каком-то смысле это уже прошлое. По крайней мере, именно об этом — новый квест от «Клаустрофобии» под названием «Фабрика роботов».
Двери перед вами гостеприимно распахнутся, и… что-то пойдет не так. Потому что старый, отслуживший свое робот-дворецкий сломался. Как и многие остальные электронные обитатели этого помещения. И ваш единственный шанс — это разобраться в том, как работала когда-то фабрика, и воскресить старичка.
Отличный антуражный квест на логику и «соображалку», который позволит вам не только хотя бы на 60 минут отвлечься от повседневности, но и даст вам ценный опыт на будущее. Ведь если вы пройдете это испытание, то словосочетание «восстание роботов», угроза которого с каждым годом звучит все сильнее, уже не будет казаться таким страшным: теперь даже в худшем случае вы уже будете знать, что делать…
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