«Новичок», да не «ОК», или Обратная химическая реакция Лондона

Это, пожалуй, тот немыслимый случай, когда даже пресловутые британские ученые так ничего и не доказали. К созванной по требованию России сессии ОЗХО они не придумали ничего лучше правды. Пусть не всей. Пусть в строгом соответствии с их же английской пословицей, согласно которой ложь обойдет полсвета прежде, чем истина успеет надеть башмаки. Но тут же важно, что кое-кто все-таки переобулся. «Нам удалось идентифицировать „Новичок“. Но не получилось определить его происхождение», — сохранив для власти соотношение вранья и правды хотя бы «фифти-фифти», заявил в интервью Sky News глава химлаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед

А ведь именно со ссылкой на его экспертов Лондон и заварил эту ядовитую кашу с нападением в Солсбери. Но вспомнил шеф самого крупного в Европе цеха по синтезированию отравляющих веществ химию за 10-й класс. Параграф про обратимую реакцию. Она начинается, когда концентрация готовой смеси достигает предела. А концентрация британского бреда уже такая, что Эйткенхед сообразил: вот-вот начнется. Тем паче заседание ОЗХО — как катализатор. Или он станет уверять, что месяц они пытались отыскать в убойном газе флаг России, но только сейчас поняли, что это бесполезно.

Тут одно из двух. Или профессиональная репутация все-таки ученому оказалась дороже. В конце концов, правительства уходят, а наука остается. Он же сказал, что предоставил данные британским властям, «которые использовали ряд других источников, чтобы получить общие выводы». То есть отмазался в рамках своей компетенции. Или решил он явкой с повинной избежать лишних вопросов. Ведь у ОЗХО они могут появиться и к Портон-Дауну. Потому что если это не Россия, то кто же, коль база по производству ядов — в семи километрах от скамейки, на которой нашли Скрипаля и его дочь.

"Невозможно, чтобы что-то подобное поступило от нас или покинуло стены нашего объекта", — клянется Эйткенхед и проговаривается. Ведь это значит, что «что-то подобное» у них есть. И вот уже притихла Мэй. Молчит Джонсон. Для них, конечно, не стало откровением то, что они услышали. Неприятно удивило то, что теперь об этом услышали все. Хотя глава лаборатории Минобороны должен бы согласовывать с ними каждое слово. Но ведь Скотланд-Ярд перечил премьеру, когда вопреки ее разоблачительной истерике утверждал, что ему нужны месяцы на расследование.

Да и сама Мэй призналась, что российский след не обнаружен. Правда, в Brexit'е. Но их сути это не меняет. Единожды солгав, кто тебе поверит. А это был классический блеф. Они повышали ставки на пустышку, пока не пришлось выложить ее на стол. Им бы передернуть колоду, достать туз из рукава. Но там одни шестерки. Меркель с Макроном тоже ведь прикусили язык. Им еще обидней. Могли же, как Австрия, отказаться, когда их склоняли заняться англосаксом. А теперь… Теперь самые последние и самые упертые евросолидарцы — и те понимают, как ловко ими попользовались. Хотя кое-кто из них и сейчас бы это повторил с не меньшим удовольствием.

Борис Джонсон тут как-то решил блеснуть интеллектом и явил глубокое незнание Достоевского. Свел драму Раскольникова к примитивному «все сразу знают, кто убил, вопрос в том, он сам признается или его поймают». Мы тоже сразу знали, кто соврал. Вопрос был в том, как он будет выкручиваться. Видим. Джонсон — не Бендер. Максимум — Балаганов. А что до их извинений, то вряд ли. Хоть и считал Конан Дойл, что чистая совесть — лучшее снотворное. Но не учитывал, что лучше всего спит тот, у кого ее нет.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.