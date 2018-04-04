Феномен мемов в кино и интернете

Когда мы говорим об особенностях речи или языка в Интернете, мы сразу вспоминаем слово «мем» (англ. — meme). Это очень важное для Интернет-языка понятие. Что оно значит? Появилось слово «мем» сравнительно недавно. Его придумал английский популяризатор науки, учёный Ричард Докинз . Он ввёл словечко, похожее на слово gene, и противопоставил эти два понятия, сказав, что ген — это хранитель биологической информации. А должен быть и хранитель культурной информации. Мемом, с точки зрения Докинза, может быть что угодно: фраза, музыкальная фраза, картинка. Это понятие стало относительно популярным. А дальше произошёл взрыв популярности, потому что мемами стали называть некоторые явления в Интернете — в общем, похожие на то, о чём говорил Докинз. Это такая культурная информация. И обычная фраза, и музыкальная фраза, картинка (как с подписью, так и без подписи) может стать мемом.

Но что, собственно, это означает? Давайте всё-таки говорить о словах. Это нечто, некое выражение или фраза, внезапно ставшая чрезвычайно популярной. Её начинают использовать люди, которые про неё вчера ещё не слышали. Это явление немного уходит в сторону от классического мема, который придумал Докинз. По существу, всё, что становится модным, мы можем назвать мемом (если это относится каким-либо образом к культуре). Здесь важно понимать следующее: чем популярнее становилось это явление, тем опустошённее оно было. Если вначале Докинз наполнил его определённым смыслом, то по мере того, как понятие становилось всё более популярным, и само слово становилось синонимом к очень разным «модным штучкам», оно лишалось своего первоначального содержания.

Ещё одна вещь, которую нужно понимать (или, по крайней мере, держать в уме, когда мы говорим о мемах), касается его предшественников или аналогов в до-сетевую эпоху. На самом деле, мемы существовали и раньше. Просто их так не называли. Есть разные слова, которые близки к нему по смыслу. Некоторые известны всем, а некоторые — только узким специалистам. Например, есть выражение «крылатые слова». По существу, это те же самые мемы. И даже издавались словари крылатых слов. Это известные, как правило, цитаты из книг, фильмов, которые знают все, иногда даже забывая, откуда пришло это крылатое выражение, кто был его автором. По существу, явление очень похожее на мем, близкое к нему. Однако существует маленькая разница; впрочем, чем пристальнее на неё смотришь, тем она становится больше. Крылатые слова — это выражения, которые прожили долгую и счастливую жизнь. Если мы вспомним что-нибудь из классики (скажем, из произведений А. С. Грибоедова: «Влюблённые часов не наблюдают», цитаты из Пушкина), то эти «мемы», если использовать модное словечко, прожили уже больше века. Им скоро исполнится две сотни лет! Если мы вспомним какие-нибудь крылатые выражения из советских кинофильмов: «Ловкость рук и никакого мошенства» («Путёвка в жизнь», 1931), «Мёртвые с косами стоят» («Неуловимые мстители», 1967)

и т. д., то эти мемы прожили десятилетия. А современные мемы, которые появляются в Интернете, живут совсем недолго. Они вспыхивают мгновенно, захватывают всё пространство всемирной сети, а дальше умирают — иногда сразу, в случае слов и выражений-однодневок. В лучшем случае они живут неделю, месяц. А настоящие долгожители могут протянуть и год.

Можно вспомнить какие-то мемы, чтобы разговор был более конкретным. Из последнего — ждун (Homunculus Ioxodontus, скульптура голландской художницы Маргрит ван Бреворт). Картинка с оплывшей фигуркой, символизирует человека, долго сидящего в очереди. Почему она стала мемом? Очень важно, когда нечто (картинка или фраза) выпадают из реальности. И эта фигурка действительно ни на что не похожа. Она странная. Это и позволяет ей воспроизводиться, потому что она привлекает внимание. И по-русски она получила довольно смешное имя, которое тоже поддерживает эту странность: «ждун». Какие ещё мемы запомнились в последнее время? Опять — почти все современные мемы относятся сразу к языку, рисунку и видео. Они являются комплексными. Один из таких мемов 2017 года — фраза: «Это фиаско, братан!». Она возникла из маленького ролика о собаке, которая неудачно переходила по бревну через большую лужу, свалилась в неё где-то уже ближе к концу. И хозяин собаки, снимавший всё это на видео, сказал данную фразу. Опять же, она запомнилась необычной, странной ситуацией, нестандартным для собаки определением падения в лужу таким довольно изысканным словом «фиаско». Она пережила само это событие и просуществовала сколько-то там месяцев. Если мы посмотрим в недавнее прошлое, то увидим мемы-долгожители. Мне запомнился мем «Карл», подставлявшийся в конец фразы и выражавший укор собеседнику, который хочет чего-то большего в то время, как говорящий довольствовался малым. Он произошёл из определённого кадра из фильма «Ходячие мертвецы» (Walking Dead, 2010 — по настоящее время, США) и стал популярен в России. Как и любой мем, он начал захватывать культурное пространство,

т. е.

использоваться в ситуациях, для него не характерных. Если вначале это был диалог двух персонажей, когда отец упрекает сына в каких-то сверхзапросах, то потом эта фраза стала использоваться постоянно и просто придавать некоторую эмоциональную окраску сказанному.

А самые древние мемы эпохи Интернета, долгожители, протянувшие несколько лет — наверное, два таких мема я назову: это знаменитое «Превед, медвед!» с картинки, которое современные молодые люди уже не помнят, и второе — «Йа креведко!» (тоже, в общем, скорее забытый мем). Интересно, что инструмент мемов можно использовать даже для определения возраста человека. Я иногда на лекциях цитирую мемы эпохи «языка падонкафф» (олбанского). И если мои собеседники смотрят на меня пустым непонимающим взором, я понимаю, насколько они молоды. А если какая-то мысль пробивается в глазах, то я понимаю, что тот человек застал начало 2000-х и приближается к 30 годам. В данном случае язык выступает таким термометром, с помощью которого мы измеряем не только термометром, но и возраст собеседника.

Чрезвычайно интересное явление! Важно понять, почему мемы стали так важны именно сейчас, и почему это явление всё-таки отличается по характеру от крылатых слов, цитаты или паремии (использую ещё одно научное слово — это такие устойчивые поговорки, речевые клише). Дело в среде, в которой распространяется мем. Данной средой стал Интернет. Крылатые слова, по сути, то же самое явление, однако живущее в другой среде. Дело в том, что Интернет — это среда мгновенного распространения информации. Мему очень легко захватить сразу огромное пространство. Словечко, сказанное не важно, где — в Москве, в Нью-Йорке или в Антарктиде, мгновенно захватывает всё русскоязычное пространство. Но точно так же, мгновенно становясь модным, слово не может удержаться на этой высоте — и начинается его резкое падение. В лучшем случае это падение может длиться год. Сама по себе мода мешает слову войти в язык, как постоянному явлению. Ореол моды способствует языковой игре, однако не провоцирует серьёзного отношения к этому слову. Это тоже очень важно. Именно поэтому практически все мемы исчезают.

Можно, наверное, попытаться вспомнить какие-то словечки, которые всё-таки пока сохранились, однако слишком мало времени прошло, чтобы оценивать их судьбу. Механизм мемов стал чрезвычайно важным для современного общения в Интернете. Здесь мы сталкиваемся с очень интересной ситуацией, когда сами по себе явления (мемы) ничтожны. Они мгновенно исчезают, и мы не помним их через месяц или год. Но механизм образования мемов работает постоянно, с гораздо более высокой скоростью, чем раньше, и с большим постоянством.

Т. е.

существен не результат действия этого механизма, а сам механизм. Существенны не конкретные мемы, а «мемезация нашей речи», если позволите так назвать данный механизм. Это изменилось. И это является характеристикой бытования, существования языка в Интернете.