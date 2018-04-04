Что жена Джони Айва знает о готовящихся продуктах Apple?

Спойлер: практически ничего. Об этом Джонатан Айв , главный директор Apple по промышленному дизайну, рассказал в интервью Наоми Кэмпбэлл, опубликованном на страницах журнала Vogue. По его словам, он бы не хотел, чтобы такой груз ответственности лежал на его супруге, даже если его тянет поделиться какими-то подробностями.

«Я не вижу в своей работе ничего сверхсекретного, — говорит Айв, — если продукт еще не готов, мне самому не хочется кому-то его показывать. Всякая идея настолько хрупка и уязвима, что, рассказывая о ней раньше времени, вы очень рискуете. Кроме того, важно знать, кому можно рассказать, а кому — нет, ведь критика может погубить идею».

На вопрос о том, бывали ли случаи, когда его тянуло выложить всю подноготную жене, Айв честно признался, что бывали. «Я могу назвать себя очень тревожным человеком, поэтому я часто думаю о своих проектах, — говорит он. — Хизер кое-что знает о том, над чем я работаю, но я обхожусь без конкретики, чтобы не нагружать ее сверх меры».

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