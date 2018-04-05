«Успех и беда»: австрийские конкуренты украли смешной номер у клоунов из Екатеринбурга

Клоунское трио из Екатеринбурга «Без носков» в составе Константина Копейкина, Артёма Бабинова и Максима Карпова обиделось на свои коллег из Австрии. По словам артистов, зарубежные комики из цирка «Пикар» скопировали одну из их реприз.

— Мой знакомый прислал мне ссылку на видео, как в австрийском цирке открывается новая программа, — рассказал участник трио Максим Карпов, — в одном из номеров было явное визуальное сходство с нашей репризой! Костюмы, реквизит, расстановка актёров, абсолютно всё. Мы поняли, что эти ребята просто скопировали наш номер в открытую. Только изменили концовку.

Максим уточнил, что австрийские клоуны повторили в своём репертуаре один из самых смешных номеров трио «Без носков»: в нём охотник с ружьём пытается сфотографироваться вместе со своей охотничьей собакой и зайцем. Но кадр, как назло, не получается. Фотоаппарат то делает снимок слишком рано, то поздно, то вообще — выходит из строя. Тогда клоуны призывают на помощь одного из зрителей, но и он никак не может сделать фотографию. В финале ружье внезапно стреляет в зайца, потом с собаку и охотника. Затем на сцене появляется ангел, который оживляет всех персонажей.

Номер уральских клоунов зарубежные конкуренты, скорее всего, подсмотрели в январе этого года на Международном фестивале цирка. Там трио «Без носков» выступили блестяще, завоевав серебряные награды.

Как запретить австрийцам копировать номер, ребята еще не придумали.

— Мы написали в соцсетях статью о том, в какую ситуацию попали. — сказал Максим, — наши коллеги, которые работают не только в России, но и за рубежом, сказали, что это «нормально». С одной стороны это успех, потому что тебя начали копировать. Это признак того, что ты становишься профессионалом. С другой стороны это беда, потому что эти люди разбазаривают твой репертуар.

Максим также рассказал, что совет их творческому коллективу дал народный артист РФ и представитель известной цирковой династии Эдгар Запашный

— Он сказал, чтобы мы повлияли на австрийцев, — уточнил Максим, — написали им письмо, возможно — подали в суд. Но мы пока не знаем, с чего начать. Если бы они копировали наш номер у нас в стране, то что-то можно было бы сделать с помощью Российского Авторского Общества. Но они копируют, находясь в Европе. В общем, у нас успех и беда одновременно.

Ситуация осложняется и тем, что сейчас артистам просто не до судебных разбирательств. Они находятся на гастролях в Ижевске.