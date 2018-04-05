Олег Рой: «Лень — один из соавторов цивилизации»

Олег Рой — известный российский писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель дал эксклюзивное интервью для читателей Ева.Ру.

Автор более чем трех десятков книг различных жанров для взрослых и детей, а также статей в популярных печатных изданиях. Член Союза писателей России, Союза писателей Европы и Международного детектив-клуба, член PEN-клуба. Лауреат нескольких престижных литературных премий. Олег Рой прожил за пределами России немногим более десяти лет. Именно на это время приходится и начало его творческой карьеры писателя. Его книги выходят в Швейцарии, Англии, Франции, Германии, Италии и других странах.

Проза Олега Роя сочетает в себе остросюжетность и психологизм. Его книги неоднократно экранизировались как в России, так и за рубежом. Первая книга «Мир над пропастью» в жанре женской психологической прозы вышла еще в 2007 году. В 2012 году стартовал детский проект «Джинглики», также экранизированный. На сегодняшний день Олег Рой входит в топ-10 самых покупаемых писателей России и в топ-100 лучших европейских современных писателей. — Вы можете сказать, что добились в жизни всего, о чем мечталось в юности? — Не уверен, что существуют люди, которые могли бы так сказать. Конечно, нет, но это не повод для огорчений — зато мне удалось добиться многого из того, о чем я даже не мечтал.

— В наше время остро стоит вопрос о тайм-менеджменте. Как вам удается столько успевать? Одни книги чего стоят — детские, взрослые, подростковые еще появились. А ведь еще личная жизнь, спорт, путешествия. Как удается уложить все это в один график? — Это может показаться странным, но в смысле тайм-менеджмента мне больше доставляют неудобства различные публичные мероприятия, хотя они необходимы и интересны, и без них никак нельзя. А творчество… Писатель постоянно живет в атмосфере творчества. Если я не сплю, я творю, чем бы ни занимался. Я благодарен техническому прогрессу за те возможности, что он предоставляет — текст книги можно надиктовать на диктофон и отдать для набора, чем я охотно пользуюсь. И еще я благодарен своей команде — я бы не успел столько сделать, если бы мои друзья не помогали мне в решении множества технических вопросов. Не знаю, как в других профессиях, но у писателей отдых происходит во время работы, то есть работа просто не прекращается. И ничуть не мешает отдыхать или общаться с близкими людьми. К счастью, мои близкие понимают эту особенность и оказывают мне поддержку, за что я им очень благодарен.

— Как у вас с силой воли? Она бодрствует или, ленясь, и вас за собой тянет? — Сила воли, на мой взгляд, один из не очень удачных мифов. Человек ленив по своей природе, и, если бы не было этой лени, мы бы до сих пор вскапывали землю мотыгами. Лень была одним из соавторов цивилизации: например, лифт появился потому, что человеку было лениво подниматься по лестнице. Так что я, как и все, ленивый, но у меня очень хорошая, конструктивная лень. — Олег, скажите, на что не жалко тратить время? Кроме творчества, конечно. — На общение с близкими людьми. На общение с природой. На спорт. На наблюдение за миром и людьми… Хотя это уже к творчеству относится.

— Олег, вы не просто красивый мужчина с броской внешностью, но и известный писатель. Как перемещаетесь по городу? Наверняка, что в общественном транспорте Вам появляться «опасно», поклонницы атакуют? — В моем новом романе «Изгои» одна из героинь Летиция по прозвищу Тень имеет сверхспособность становиться незаметной для окружающих. Наверное, во мне тоже присутствует частичка этого дара. По крайней мере, я вполне нормально пользуюсь общественным транспортом. Иногда меня узнают, но люди, которые читают мои книги, по моему опыту, в основной массе культурные и воспитанные и не досаждают мне излишним вниманием. Исключения есть, конечно, но редкие. А если меня узнает кто-то из моих маленьких читателей, я только рад этому. — Вы верующий человек? Часто обращаетесь к Богу? — Думаю, что не ошибусь, если скажу, что каждый человек в глубине души верующий и у каждого есть свой образ Бога, даже если сам человек это отрицает. У меня тоже есть. Мой Бог — добрый и справедливый, он не утирает вам нос после каждого чиха, но никогда не оставит одного. А еще он смотрит на вас глазами окружающих людей. Я не религиозен и не отношу себя к какой-то конфессии, но я и не противник религии и прекрасно понимаю верующих людей. Не понимаю лишь тех, кто представляет свое мировоззрение (неважно, религиозное или атеистическое) как какой-то загон, в которых всех внешних нужно загнать, а внутренних не выпускать. Я охотно обращаюсь к мудрости, накопленной религиями мира за века их существования. Кроме всего прочего, без этого невозможно говорить с людьми на их языке. К Богу я обращаюсь нечасто. Свои проблемы пытаюсь решить сам, а в остальном думаю, что Бог и так знает душу каждого человека. Правда, порой появляется желание поблагодарить Бога за этот сложный, иногда опасный и мрачный, но очень добрый и хороший мир.

— Бывает так, что не хочется, но приходится обманывать? Из добрых побуждений, но все-таки? — Если кто-то скажет, что никогда в жизни не обманывал, то соврет. Я лгать не буду, но и говорить об этом тоже не хочу. Обман, даже если он во благо, добром не становится, и этого надо избегать. Не всегда получается, конечно, но и хвастаться тут нечем. — Олег, каждый из нас периодически жалеет о некоторых совершенных поступках. В вашей жизни случались такие поступки, которые хотелось бы повернуть вспять? — Трудно сказать. Я больше сожалею о том, чего не сделал, когда мог сделать. Что не удалось изменить, когда это было возможно. Это очень болезненная тема. Но мне бы не хотелось заканчивать на такой печальной ноте, потому скажу так: мы, конечно, не можем изменить то, что уже случилось, но есть то, что изменить нам вполне по силам — это наше будущее. Я сконцентрировался на этом и стараюсь не изводить себя тем, что что-то где-то пошло не так. Что сделано, то сделано. Главное — постараться не допустить прежних своих ошибок в будущем.