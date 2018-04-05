Лукьянов: «близкие к Путину» — это ярлык, который при желании можно прилепить кому угодно

FoxNews и Источники сразу нескольких американских СМИ — Reuters Washington Post — сообщили, что поводом для новых санкций со стороны США станет предполагаемая причастность к кибератакам и вмешательству в американские выборы. Речь идет минимум о шести бизнесменах, в том числе якобы о людях из окружения президента России.

Какие российские предприниматели могут стать новыми целями США? Какими могут быть санкции, которые источники американских СМИ называют экономическими? Рассуждает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов

Федор Лукьянов: «Близкие к Путину» — это, знаете, такой ярлык, который при желании ведь можно прилепить кому угодно. Например, в Великобритании, когда начался скандал, публично звучала фраза, что в России богатым нельзя стать, не будучи частью путинского круга. Ну то есть все. Поэтому гадать, кого конкретно затронет, совершенно бессмысленно, затронуть могут кого угодно. Могут затронуть действительно тех, кто тем или иным образом связан, а могут и нет, потому что какая разница? Сейчас фигурирует информация о том, что это шесть человек могут быть. Это только, наверное, первый шаг, потом будет больше? Или пока сказать трудно? Федор Лукьянов: Гадать совершенно бессмысленно, исходить надо из фактов. Факт заключается в том, что, по-моему, 96 человек, если я не ошибаюсь, в этом списке перечислены. И сразу было сказано, что это рамочная вещь, а дальше, мол, увидите. Соответственно, шесть, 35, 90 — сколько надо будет по каким-то показаниям, столько и будет. Что это тогда может быть? Заморозка активов? Федор Лукьянов: Во-первых, какие-то активы у кого-то могут быть. Конечно, те, кто давно уже фигурируют как члены ближнего круга Путина, понятно, что они люди все опытные, вряд ли сидели сложа руки все это время и не понимали, к чему идет. Но какие-то личные активы, наверное, можно найти и так далее. Но дело не в этом. Мне кажется, что главное-то — это воспрепятствование экономической деятельности, экономической экспансии каких-то российских субъектов. А здесь у США возможности почти неограниченные, потому что США в значительной степени контролируют мировую финансовую систему. Там есть свои ограничители, не все так просто. Там вот эти рассуждения, что мы сейчас выключим для России SWIFT или мы запретим России пользоваться Euroclear и так далее, этими депозитариями, это все не так просто, как звучит. Здесь не будет каких-то, я думаю, безрассудных действий с их стороны, там люди сидят, которые вполне свой интерес понимают. Но конкретно наложить санкции на какую-то компанию, что они делают постоянно, а это автоматически отсекает эту компанию от большинства международной деятельности, потому что никто не хочет связываться с людьми, бизнес с которыми влечет за собой американские санкции, это очень серьезный инструмент.