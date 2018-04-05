Екатерина Белых рассказала, как проходят свидания с экс-губернатором Кировской области

Жена экс-губернатора Кировской области Екатерина Белых рассказала о свидании с супругом в СИЗО и о его самочувствии, сообщает progorod43.ru.

Она отметила, что «Лефортово» — наиболее суровый изолятор в плане условий содержания.

«Полтора года, которые я фактически прожила на Лефортовском валу около здания с желтыми стенами, позволяют мне сделать вывод: «Лефортово» — наиболее суровый изолятор в плане условий, так сложилось. Суровое здание, суровые традиции и суровое влияние на обитателей. Дело не только в том, что здесь нет тренажерного зала, разумеется. Дело даже не в том, что невозможно докупить тренажеры, телевизор, специализированный матрас, например, если есть проблемы со спиной, как у Никиты. Именно поэтому ему уже почти два года постоянно делают обезболивающие уколы, но степень маразма ситуации позволяет новому начальнику по режиму ответить: «Да, специальный матрас вам разрешили, но их в наличии нет, так что мучайтесь и как-нибудь держитесь там. И телевизор вам тоже смотреть незачем, хотя и положено». И правда, родственники не могут передать этот злосчастный матрас, телевизор, холодильник в дар. Его нельзя купить — правила недавние», — считает Екатерина.

Записываться на свидание нужно за неделю, разрешение сдать за 2-3 дня.

«Я захожу во все изоляторы с включенной камерой, в ту часть, которая считается общественным местом, разумеется, не в режимную. Сегодня я ровно таким же образом зашла в приемную «Лефортово». Женщины стоят здесь с 8 утра. На очередь есть список, записываться нужно за неделю до, а разрешение сдать за 2-3 дня. Проходят не все, иногда трое, иногда четверо, пятый редко. В комнате 30 квадратных метров площадью концентрация людей очень плотная, адвокаты, следователи и родственники находятся в одном помещении, плечом к плечу. Несмотря на норму законодательства о краткосрочных свиданиях до 3-х часов, как правило, это именно час, везде», — сообщает Екатерина.

Камера в «Лефортово», по словам Екатерины, это узкая прямоугольная комната, похожая на кладовку. Высокие потолки, маленькая матовая форточка где-то наверху. Кровати стоят вплотную, туалет здесь же, никаких перегородок или дверей.

Что касается самочувствия Никиты Белых , то оно остается без изменений. Родные экс-губернатора не понимают, почему лечение в больнице «Матросской тишины» так и не завершили.

Также Екатерина попросила написать ему телеграммы. Адрес: 111020, г. Москва, ФКУ СИЗО-2 ФСИН РФ, п/я-201, Белых Никите Юрьевичу 1975 г.р.

Фото — semnasem.ru