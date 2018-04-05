Как увеличить силу своего мозга и научиться нестандартно мыслить

Сегодня ценность человека определяется не только его положением, но и знаниями, которыми он обладает. Мало кто любит глупых и недалеких, предпочитая общаться с умными и развитыми людьми. И за это мы не имеем права кого-либо винить. Саморазвитие, тренировка своего мозга — задача каждого уважающего себя человека, ведь если в прошлом тысячелетии социальное положение можно было завоевать силой, став одним из величайших воинов, то сегодня, чтобы добиться успеха, необходимо обладать специфическими знаниями и навыками.

«Неграмотными людьми 21-го века будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не может учиться и переучиваться». Элвин Тоффлер

Это означает, что сосредоточившись лишь на своих сильных сторонах, ты рискуешь переоценить собственные силы и потерпеть неудачу. К тому же в этот момент есть риск забыть о своих слабостях, над которыми также необходимо работать. Сегодня мы поговорим о том, как беспрестанно и эффективно можно развивать свой мозг.

1. Необходимо мыслить по-разному, чтобы мозг оставался активен

Твой мозг мыслит по-разному в зависимости от задачи, которую ему необходимо решить. Ведь в зависимости от конкретного случая, один тип мышления может оказаться гораздо эффективнее, чем другой. Используя лишь один тип мышления, ты рискуешь начать смотреть на мир очень узко и однобоко. Эдвард де Боно создал метод «Шесть мыслящих шляп». Психолог считает, что мы должны бросать вызов нашему мозгу, чтобы найти самое эффективное решение. Ты должен учиться думать, используя каждый тип мышления, чтобы развить свой мозг: например, полагаясь не только на дедукцию, но и на инстинкты, критическое суждение, интуицию, анализ. Выбрав правильный тип мышления, активность мозга резко возрастает. Теория о том, что для мыслительной деятельности мы пользуемся лишь одним полушарием, абсурдна, ведь для этого нам необходим весь мозг целиком.

«Мозг по своей сути является цельным». Эд Херрманн

Нейроны по всему мозгу взаимосвязаны, и во время мыслительной деятельности он полностью активен. В своей книге «Целостная работа мозга» Эд Херрманн и его дочь Энн описывают четыре основных стиля мышления, которыми руководствуется человек: администратор, болтун, решающий проблемы проблем, мечтатель. И все они соответствуют четырем квадрантам мозга. Большинство людей думает, что доминирует только одна. Некоторые из нас склонны сосредоточиться на общей картине, чтобы найти нужные ответы; другие ищут подсказки в деталях: мышление каждого из нас индивидуально. Художник мыслит по-своему, детектив — иначе; поэты и философы также выработали индивидуальный тип мышления. Но что, если бы ты смог взять на вооружение тип мышления каждого из этих людей?

2. Детективы используют логику и дедукцию

«Я считаю, что мозг человека изначально похож на маленький пустой чердак, и вы должны заставить его такой мебелью, какую сами выберете». Шерлок Холмс

Детективы в своей работе полагаются на внимательность, наблюдение и логику. Их разум должен всегда оставаться открытым для чистоты суждений, и эти люди учатся не судить, а наблюдать. Мария Конникова — автор книги «Мастер разума: думать, как Шерлок Холмс» — объясняет, как осознанность помогла известному детективу фокусировал внимание на действительно важных деталях. Холмс наблюдал факты без каких-либо предубеждений. Детектив концентрировался на поиске связей и анализе всего, что он видел. Он применял принципы дедуктивного рассуждения. Д-р Джеймс сказал: «Что такое детективная история? Это не убийство, а восстановление порядка». Порой тебе придется делать шаг назад, для того чтобы понять природу определенных явлений, закономерность поведения людей, причину их поступков. Чтобы мыслить как детектив, научись делать следующее: 1) Наблюдай, не судя. 2) Запиши свою гипотезу. 3) Вернись назад и позволь своему разуму создавать связь между событиями и фактами. 4) Помни о своих собственных предубеждениях. 5) Подтверди свою гипотезу строгостью, фактами и объективностью. Как развить дедуктивное мышление и видеть то, что не видят другие

3. Философы — мастера вопросов

«Если вы не можете просто объяснить что-то, вы не понимаете это достаточно хорошо». Альберт Эйнштейн

Философы, в отличие от детективов, пытаются не раскрыть преступление, а хотят понять, зачем оно было совершено. Они ищут ответы на такие абстрактные вопросы, как: «Что такое свобода?» или «Что значит жить?». Философы не боятся бросать вызов своему мозгу, начав мыслить в иной плоскости, нежели большинство людей. Каждый из нас может стать жертвой собственных стереотипов, ведь наш мозг поддерживает ту идею, с которой знаком. В мире философии не столь важно уметь находить ответы, но необходимо правильно задавать вопросы, чтобы в итоге добраться до истины, до первоначального замысла. Чтобы развить свой мозг в этом направлении, делай следующее: 1) Не принимай ничего как обыденное 2) Используй свой ежедневный опыт как стимул, чтобы бросить вызов своим убеждениям 3) Определи слабость в аргументе и используй ее 4) Попытайся изменить проблему перед ее решением 5) Постоянно изучай новые взгляды и гипотезы

4. Скульптор избавляется от ненужного, чтобы явить миру саму суть

«Я увидел ангела в мраморе и вырезал, пока не освободил его» Микеланджело

Скульпторы наблюдают, но не объект, а то, во что его можно превратить. Эти люди видят не просто кусок мрамора или брус дерева, а ангела, прекрасную деву или мифическое животное. Их задача — избавляться от ненужных деталей для того, чтобы создать нечто прекрасное, извлечь суть предмета. Микеланджело сказал: «У каждого камня есть статуя внутри него, и задача скульптора — открыть ее». Скульптор смотрит под разными углами на камень, чтобы превратить его в шедевр. Он смотрит вглубь, умеет видеть целую картину в чем-то, на первый взгляд, уродливом. Так и ты должен научиться смотреть в глубь вещей, искать истинную суть, а не полагаться на то, что видишь глазами. Чтобы уметь видеть суть, ты должен делать следующее: 1) Посмотри на возможности, а не на реальность 2) Сосредоточься на устранении ненужного 3) Не работай над деталям, прежде чем поймешь «сущность» 4) Извлекай необычное из общего

5. Журналисты скептичны и любознательны

«Если ваша мама говорит, что любит вас, получите подтверждение от по крайней мере двух независимых источников, прежде чем поверить ей». Аноним

Журналисты ищут источники для проверки любых фактов. Ленивый будет довольствоваться двумя — профессионал опросит десяток человек, чтобы сделать какой-либо вывод. Журналистов обучают задавать вопросы, быть более любознательными, чем любой человек.

«Постепенно я понял, что люди будут легче глотать ложь, чем истину, как если бы вкус лжи был домашним, аппетитным». Марта Геллхорн

Работа журналиста крайне сложна, и эти люди сталкиваются с постоянной конкуренцией. Поэтому, сообщая миру очередные новости, профессионалы хотят полагаться на факты, чтобы их сенсация не стала очередной желтухой. Поиск истины требует скептицизма и любознательности. Чтобы мыслить как журналист: 1) Не опирайся на первые результаты поисков 2) Ищи различные источники, особенно противоположные 3) Никогда не доверяй своим источникам, сомневайся в них снова и снова 4) Факты — это не история. Есть много фактов, но только одна основная история 5) Твоя репутация — это все. Не рискуй ей для кратковременной славы 7 способов развить критическое мышление

6. Писатели описывают то, что делают другие

«Когда уму недостаточно картин, он изобретает свои собственные». Гэри Снайдер

Поэты думают образами, а не словами. Творчество писателя — это разговор со своим разумом, поиск решения на многие вопросы. Ты придумываешь ситуацию, а затем пытаешься найти из нее разумный выход. Работа писателя редко начинается с конечной идеи — обычно это процесс творчества, в котором мысли приходят в момент работы, есть лишь некий скелет одной великой идеи, на который автор нанизывает мысли. Автор заставляет слова не просто передавать мысль, а создает в голове читателя образы, картины, заставляет думать и мыслить. Любопытство, воображение и желание придумать что-то новое могут дать твоему мозгу небывалые возможности и перспективы. Чтобы мыслить как поэт: 1) Мысли образами, а не словами 2) Играй со звуками, рифмами и сумасшедшими образами 3) Экспериментируй со словами 4) Освободи себя; посещай необычные места, в которых раньше не был 5) Потрать время, чтобы сделать паузу и наблюдать Как тренировать свой мозг, чтобы мыслить по-новому