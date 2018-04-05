В Совфеде понадеялись, что британцы не будут подделывать показания Юлии Скрипаль

Сергея Скрипаля Скотленд-Ярд опубликовал заявление дочери бывшего сотрудника ГРУ Юлии , которая пришла в сознание после отравления в Солсбери и постепенно идёт на поправку.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду, что англичане не будут фальсифицировать показания Юлии Скрипаль, когда она сможет ответить на вопросы следствия.

«Вообще-то, они в таком критическом состоянии, британцы, потому что они настолько все обострили, настолько все запутали, что сейчас, если Юлия Скрипаль не будет говорить то, что бы им хотелось от нее услышать, я думаю, будет скандал. Могут ли они ее заставить, запугать? Конечно, могут. Могут угрожать, что «ты вернешься в Россию, тебя там ждет расправа». Что угодно. Но я надеюсь все-таки, что британское правосудие будет в этом плане справедливо. Посмотрим, что она скажет. Там же еще есть ее сестра, которая поедет туда. Они по телефону переговорили. Поэтому пока преждевременно что-то говорить», — сказал сенатор в беседе с НСН.

Ранее стало известно о телефонном разговоре Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой Викторией. В частности, она рассказала о своём состоянии и поблагодарила всех, кто принимал участие в ее лечении и кто переживает за её здоровье. Юлия Скрипаль также попросила уважать ее право на частную жизнь во время выздоровления и не беспокоить вопросами.