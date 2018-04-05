Гоголь нанес России больше зла, чем вражеские армии

Миссия Гоголя…

Гоголь родился 1 апреля… Ну, а когда же ему еще было родиться, как не в этот по-гоголевски мистический, шуточный, «диканьковский» денек. Гоголь был странным, загадочным и хитрым типом. Он безнаказанно стебался над Россией и пользовался царской лаской… Пушкина, например, за его писанину отправили в ссылку, а Гоголю император за «Ревизора» дал тысячу рублей… И это при том, что «Ревизор», в отличие от злобно-безобидной лирики Пушкина — абсолютно системный интегральный пасквиль в адрес Московии…

Гоголь преподавал в университете историю Азии (Востока), при этом ни разу в Азии не побывав и не имея на то никаких научных оснований (Костомарову, например, было в этой должности отказано). Жил годами в Италии и получал от российских императоров стабильные «гранты» на свои кьянти и спагетти…

Гоголя пытались развенчать и разоблачить российские имперцы-интеллектуалы. Их была целая когорта. Они считали (и справедливо!), что Гоголь нанес России больше зла, чем вражеские армии. «Ревизор», «Мертвые души» и т. д. показали миру на века Россию как темную, коррумпированную, безнадежную, воровскую страну, с которой никогда не надо иметь дел… Бєзысходность, беспросветность, бездуховность, тотальная тьма — все это гоголевская Россия

Особенно вредным «исчадием зла» Гоголя считал Василий Розанов — русский религиозный философ и литературный критик. Он говорил, что цель Гоголя — дискредитация и уничтожение России, а потому вел с его литературным наследием беспощадную борьбу! Зимой 1919-го года, в подмосковном городе Сергиев Подсад в хаосе большевистского террора Розанов перед лицом смерти от холода и голода успел написать в дневнике: «Ну, что же, ты победил, проклятый хохол»…

С Днем рождения, Николай Васильевич!