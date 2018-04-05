Поступок Кеосаяна на ТВ: пятиминутная речь поразила

Это была неделя скорби. Даже после того, как прошел день траура, никто не мог, не хотел, не должен был вновь ставить развлекуху. Вернее, это было на усмотрение каждого отдельно взятого канала, на их совести.

Первый отменил КВН. Да, в таких случаях КВН всегда остается крайним. Когда несколько лет назад разбился самолет, но траура никто не объявлял, Первый тоже отменил КВН. Любители этого легкого непритязательного юмора сильно возмущались: зачем убрали их любимую игрушку, ради чего? Они так ничего и не поняли.

В этом смысле КВН слишком отвязный, слишком отмороженный и слишком хайповый. Они так много веселятся, что иногда страшно становится. Или стыдно. Но это уже совсем другая история.

А на «России 1» оставили Жванецкого, нашего «Дежурного по стране». Потому что Жванецкий — это великий утешитель сегодня, такой обожаемый и такой двусмысленный. Иногда кажется, что он призван примирять интеллигенцию с властью: и это пройдет, образуется, бывало и хуже. Выше нос, ребята! Михал Михалыч сказал и про победу Путина (а вы еще сомневались?), и про Кемерово… Причем про Путина раньше, чем про Кемерово… И всех успокоил, умиротворил.

А на НТВ … Да, я включил «Международную пилораму». Вышел Тигран Кеосаян . Вышел и стоя произнес пятиминутную речь. Он вышел не только в эфир, но и из своего телевизионного образа — хохмача, пересмешника, борца с всякими разными макронами, трампами и терезами мэями. Мы увидели вновь того Тиграна, которого хорошо знали. Замечательного, неравнодушного, переживающего чужую боль как свою. Он стоял такой красивый, искренний. Он сказал самые правильные, самые точные слова о нашей общей беде, о той трагедии, которая всех постигла. Об ответственности каждого из нас. О том, что виноваты всегда мы, а не какая-то там заграница. Он вышел из образа и сделал единственно возможное. То, что мог и должен.

Потом сказал: «Сегодня „Международной пилорамы“ не будет». И ушел. Выразив таким образом все, что у нас наболело за эту неделю, все, что мы пережили. Это был поступок.

Был, есть и будет!

Ой, какого красивого дяденьку сюда занесло! Я ночью включил «Культуру» и попал на программу «Тем временем». Случайно, потому что замечательного Александра Архангельского перевели на такое неурочное время, к которому я никак не привыкну. Он говорит о важных вещах, о смыслах, совсем не подстраиваясь под массового зрителя. Вот за это его и отправили за Можай.

Но в этот раз! Такое знакомое до боли лицо! Да, это был Анатолий Чубайс собственной персоной. Сколько лет уж мы его не видели — десять, пятнадцать?.. Он лег на дно, оказавшись в группе «На-Но-технология». Почти не показывается на воле, мы уже о нем стали забывать — и вдруг… Вот он, мой хороший, жив, здоров и довольно упитан.

Нет, иногда он все-таки появлялся. То расскажет про какой-то изобретенный гаджет, которым никто не пользуется. То закричит: «У нас очень много денег!» — и опозорится. То придет на рандеву к Навальному на маленький, но гордый телеканал «Дождь» и уделает оппозиционера в пыль. Да, а все заместители у него уже сидят.

Но здесь, у Архангельского, Чубайс был прекрасен. Говорил как Цицерон, заслушаешься. Про экономику нашу бедную, про возобновляемую энергию… Говорил так прекрасно, что ведущий смотрел практически только на него, именно ему отдавал право первой ночи. Хотя там сидели и другие специалисты, не менее уважаемые.

Но это детали, мелочи, как и то, что в конце Архангельский благодарил за присутствие практически одного Чубайса. Главное, что Чубайс был, есть и будет. И вот я подумал: ну что он там сидит в своей нанотехнологии, над златом чахнет? Пускай почаще вылезает на свет божий и говорит, объясняет. Он так убедителен — я бы даже сделал его президентом. (Чур меня, чур!) Он так эффективен, как никто другой. Это он нам сделал Ельцина на второй срок, разделил (развалил?) энергетику и вот теперь придумывает какие-то шикарные игрушки на нашу голову, догоняя и перегоняя Америку. С таким Чубайсом нам и черт не страшен. А кто у нас черт?..

Герой нашего времени

Когда в самом начале трансляции товарищеского (контрольного!) матча Россия—Бразилия комментатор Кирилл Дементьев сказал, что ему будет помогать Леонид Слуцкий, я вздрогнул. Потом прошло, оклемался. Потому что Леонидов Слуцких у нас два. А это был тот, который надо Слуцкий!

Хотя мало ли в Бразилии Слуцких… Те, кто не знает одного, кто вообще не болельщик, даже могли составить теорию заговора. Будто Первый канал решил отмазать Слуцкого, отмыть и даже пригласил его вести футбольный репортаж. Но я, слава богу, не только политически озабоченный товарищ, но давным-давно интересуюсь лучшей игрой, где 22 бугая гоняют один мяч, и это здорово на самом деле.

Так вот, для непонимающих. Есть правильный Леонид Слуцкий, хороший человек и классный тренер, приведший мой любимый ЦСКА три раза к чемпионству, выведший сборную России сразу после неудачника Капелло в финальную часть чемпионата мира в Бразилии. Там, правда, мы… Как это сказать помягче… Ну, вы понимаете. Только правильный Леонид Слуцкий все равно остался отличным специалистом и любимцем журналистов. По крайней мере, никому не отказывал и ни к кому не приставал.

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