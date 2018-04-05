Об экономике нужно писать интересно!

Мы уже 24 года проводим конкурс «Экономическое возрождение России» и, как совершенно правильно говорит мой коллега Сергей Ломакин , к 25-летнему юбилею нам стоило бы придумать другое название. Мне кажется, хорошо бы подошло уже «Экономическое процветание» или, более мягко — «Экономическое развитие».

Этот конкурс крайне важен тем, что в нем принимают участие самые отдаленные регионы России. Здесь, среди лауреатов, можно найти представителей даже самых маленьких районных изданий и каналов, которые пишут крайне интересные вещи и снимают по-настоящему любопытные репортажи. Так они очень сильно помогают глубоко изучать и описывать сегодняшнюю ситуацию в бизнесе и экономике, не исключая при этом из своих сюжетов и существующие проблемы, одновременно пытаясь с ними бороться. И, должен сказать, им очень часто это удается.

Разумеется, Союз журналистов России их в этом полностью поддерживает. Хотя, к сожалению, охватить весь огромный объем региональных средств массовой информации нам не удается по объективным причинам. И здесь очень помогает Торгово-промышленная палата , которая оказывает содействие в организации этого конкурса. Ее представители четко осознают, насколько важна тема экономики и бизнеса. Благодаря этому у нас получается обратить более пристальное внимание на региональных коллег, чьи публикации отличаются крайне интересным стилем изложения.

С самого первого конкурса «Экономическое возрождение России» нам постоянно приходят все более и более интересные работы. У нас есть один очень важный критерий. Как вы понимаете, экономические статьи обычно очень большие. Поэтому крайне важно, чтобы такой текст или видеосюжет можно было, я подчеркиваю, с интересом досмотреть до конца. Необходимо, чтобы общественность и власти имели возможность обратить на них внимание и отреагировать. И таких работ становится все больше. Очень отрадно видеть, насколько фундаментальные вещи создают наши региональные коллеги. Более того, на проблемы, отраженные в этих репортажах, оперативно реагируют местные власти. И мы хотим в этом помочь, предложив пакет законопроектов, помог бы управляющим органам адекватней реагировать на критические статьи.

Разумеется, столичные СМИ тоже большие молодцы. Сегодня московским журналистам тоже достались награды, однако, как вы понимаете, акцент на этом мероприятии мы делаем все же на региональные издания. Важно дать им понять, что их слышат и что они точно так же способны своими публикациями решать важнейшие вопросы.

Что касается будущего подобных конкурсов, то мы планируем устроить по стране целый ряд региональных форумов, в частности, в Крыму и Чечне. На них будут обсуждаться важнейшие проблемы, стоящие перед СМИ, болевые точки как для печатных изданий, телевидения и интернет-изданий. И мне кажется, благодаря таким конкурсам у нас получается получать оперативную и полную картину происходящего со средствами массовой информации в нашей стране.