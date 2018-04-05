«А вы в рваном костюме ходите?» РФС ответил «Амкару»

Руководитель департамента профессионального футбола HAC Сергей Куликов в интервью «СЭ» объяснил, почему специальная комиссия РФС отозвала сертификат у стадиона «Звезда» в Перми. Из-за лишения лицензии у арены пермяки провели домашний матч 24-го тура премьер-лиги против «Локомотива» (2:1) на стадионе соперника.

"Амкару" игнор. РФС и РФПЛ не отвечают на письма из Перми

— Как отреагировали на слова гендиректора «Амкара» Игоря Резвухина о том, что с пермяками никто не разговаривает?

— Можно, конечно, и дальше писать письма трудящихся. И ждать ответа на них 30 дней. Столько, кажется, по законодательству можно отвечать. «Амкар» прекрасно знает наш телефон, прекрасно знает суть проблемы, но его представители сами спрятались.

Возникает другой вопрос: вот «Амкар» ездит в гости, играет на приличных полях, но почему он не заботится о том, чтобы обеспечить условия себе и своим гостям?! Почему другие вкладываются, а он нет? Это первое. Второе, прислали письмо — и сидят ждут.

— А что делать?

— Вас закрыла квалификационная комиссия, которая сказала сделать несколько вещей, а вы теперь шлете письма. Нужно сразу все исправлять, как все нормальные клубы, а не письма писать.

— В письме говорится, что все исправили.

— У меня под рукой письма, но содержание примерно такое: «Приезжайте, у нас все красиво и хорошо». А в нем должно было написано: закуплено столько крошки, выполнен такой-то перечень работ и так далее. А получается так: «Приезжайте, нам и нашим игрокам все нравится». Никто же им не говорит, что у них должны быть условия, как у "Спартака" , «Краснодара» или ЦСКА. Понятно, что старенький стадион, но главным инструментом футбола является поле, и им нужно заниматься. Я уже не раз говорил, что на таких полях более высокий шанс получить травму. Понимаю, что ее можно получить и на идеальном поле, но на неготовом газоне шансы возрастают. И нам очень не хотелось бы, чтобы конец чемпионата был омрачен повреждениями футболистов сборной или других звезд лиги. Понятно, что может пронести, но зачем постоянно надеяться на русское авось?

Почему я сам набираю телефон руководителей клуба, хотя мой телефон известно всей футбольной стране? Не хотите меня, наберите руководителей лиги, а то письмо бросили и спрятались. Вы меня за эти дня набирали чаще, чем кто-либо другой, а «Амкар» молчит. Мы сами хотим, чтобы все было по-футбольному, по-доброму, по-товарищески, по-братски.

— Объясните, как получилось так, что у поля «Амкара» лицензия до 2020 года, но ее отозвали в 2018-м?