Губернатор Воробьев угрожает протестующим против свалок через ФСБ

— Александр Вячеславович, добрый день. Нам стало известно об обысках в администрации Серпуховского района. Расскажите, что у вас происходит и с чем это связано?

— Здравствуйте, я начну с короткой предыстории. Ровно год назад представители правительства Московской области вышли в суд с претензией, что у меня незаконно построен дом на землях лесного фонда. Одновременно написали обращение о преступлении в Следственный комитет , и была проведена доследственная проверка. Сразу после того как они подали в суд, руководитель администрации губернатора Кузнецов Михаил Михайлович мне позвонил и сказал следующее: если хочешь, чтобы у тебя дом остался, пиши заявление об отставке. У нас не очень хорошие отношения с Воробьевым, мягко говоря. После этого меня позвали в очень большие федеральные кабинеты, самые высокие, какие только могут быть. Я имею в виду организацию самую высокую, не буду пока называть. Туда же позвали и силовых генералов. Они все сказали: пиши заявление об уходе по собственному желанию, а то тебя посадим. Суды под нами, прокурор под нами. В итоге я заявление писать не стал, я записал их на диктофон и сказал: пожалуйста, сажайте, а я сделаю обращение к президенту. Я уже такое делал, когда прокуроры на меня наезжали по игорному делу. Суд в итоге я выиграл, все экспертизы были в мою пользу.

— И что же происходит сейчас?

— Теперь они опять на нас наехали по поводу районных выборов. Сегодня Мособлдума приняла закон о прямых выборах в Серпуховском районе, это единственный муниципалитет, где теперь есть прямые выборы. Они их специально ввели, потому что по уставу для избрания нового главы района нужно 50% плюс три голоса. То есть, мы можем блокировать кандидатуру губернатора сколько угодно и оставлять своего и.о. главы района еще пять лет. И поэтому они были вынуждены сделать прямые выборы. И мне опять сказали: если ты пойдешь, мы тебя посадим или снимем с выборов по суду. Это говорил опять Кузнецов и эти же силовики. Правда, в супербольшие кабинеты больше не звали. Я сказал, что подумаю. У меня к ним единственное требование — закройте помойку. Они не хотят — говорят, что им некуда мусор везти.

— А при чем тут митинги по поводу мусорного полигона?

— У нас активисты написали заявление о митинге 14 апреля. Он будет проходить в нескольких городах и районах Московской области. Это день очень удобный для массовых мероприятий: это и день рождения губернатора, и уже все растает, будет потеплее. После этого мне звонили и спрашивали: ты что, хочешь устроить, как в Волоколамске? Сказали следующее: если ты согласуешь митинг — мы тебя посадим. Угрожали областным ФСБ , областным ГУВД . Это все у меня записано. А сегодня пришли сюда, маски-шоу нам устроили. Пришли в бронежилетах, в масках. Вы представляете до чего испугался губернатор Подмосковья? Андрей Воробьев начал угрожать при помощи ФСБ.

— И какая на текущий момент ситуация?

— В 11 утра областная Дума приняла закон о прямых выборах главы района, а вскоре к нам пришли маски-шоу. Делали выемки, пытались ломать двери. Одновременно провели обыск у Дворца спорта «Надежда», там, где мы согласовали митинг против полигона. Туда зашли сотрудники ГУЭБиПК по Московской области, на стадион «Надежда». Они предъявили документ. Сотрудники УФСБ документы не показали, а у ГУЭБиПК такой документ есть. Провели выемку документов в администрации, брали документы десятилетней давности, когда я был главой администрации района. Сейчас я являюсь главой района — председателем совета, то есть я не подписываю постановления. Поэтому они брали постановления 10-летней давности по разным вопросам: выделение земли, по ЖКХ, по жилищному фонду. Выясняли, правильный ли кадровый состав, правильно ли деньги тратятся. Финансовые документы изымали. В том числе по стадиону «Надежда», где будет митинг.

— Вы согласовали этот митинг?

— Согласовал не я, а сельское поселение, возле которого находится этот мусорный полигон. Они спросили мое мнение, я сказал: конечно, согласовывайте. Полигон эксплуатируется с нарушениями, он в три раза больше «Ядрово», и вони там тоже больше. И нарушений там в три раза больше, чем в Волоколамском районе.

— Вы можете назвать фамилии тех сотрудников, которые вам сейчас угрожали?

— Кузнецов Михаил Михайлович, глава администрации губернатора и вице-премьер областного правительства. Я уже говорил о нем. Силовиков пока называть не буду, высоких чиновников тоже. В крайнем случае, если меня задержат, опубликую фамилии сразу. Вы представляете, до чего дошел губернатор?

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