«Я использую все свободные ниши, которые могу найти»

«Прессе»: Граждане Екатеринбурга избрали вас с небольшим перевесом мэром на выборах 2013 года. Однако ваши полномочия довольно ограничены. Евгений Ройзман : Моя должность похожа на должность президента Германии. Я использую все свободные ниши, которые могу найти. Я напрямую работаю с людьми, делаю то, что другие не делают. У меня двери всегда открыты, на прием граждан приходят до ста человек. — Какие отношения вы поддерживаете с губернатором Свердловской области? — Никаких. — Но ведь Екатеринбург — часть этой области. — Я ему не подчиняюсь. Здесь у нас местное самоуправление. У него своя работа, а у меня — своя. — Осенью в городе снова будут выборы. — Никто не знает, будут эти выборы или нет. Об этом мы узнаем в последний момент. Можно изменить закон и отменить прямые выборы. Если у народа будет право избирать, то я выиграю. — В прошлом году вы хотели стать губернатором. Но вы не получили достаточной поддержки депутатов. — Система специально сделана для этого (чтобы воспрепятствовать независимым кандидатам — прим. редакции газеты). — Если выборы не стоят этого, то как можно изменить систему? — Я не знаю. У меня нет возможности изменить систему. Однако я хочу делать и говорить по крайней мере то, что считаю необходимым. Это моя позиция. — Считаете ли вы себя оппозиционером? — Нет, просто я — человек со здравым рассудком. — Ельцин долгое время работал в Екатеринбурге, здесь о нем напоминает Ельцин-центр . Как вы относитесь к 90-м годам? — Советский Союз был большой империей, которая оказалась шаткой. Она рухнула. Ельцин оказал стране невероятную услугу, например, обошлось без голода. Было трудно, но голода не было. Ельцин должен был осуществить то, на что советская власть не могла решиться 70 лет. Это была очень свободная страна. Не все понимали, что делать с этой свободой. Мы были европейской страной, поддерживали хорошие отношения со всем миром. — А теперь уже нет? — Если Россия — европейская страна, то Екатеринбург — это европейский город. Мы — европейцы, Европа — это наша цивилизация.

— Однако Россия многое потеряла? — По сравнению с тем временем мы отброшены далеко назад. — Нынешние ведущие СМИ России весьма негативно относятся к 90-м годам. — Это нужно понимать. Когда к власти пришли большевики, они прокляли царя. Когда к власти пришел Сталин, он проклял Троцкого и Бухарина и расстрелял многих людей. Потом пришел Хрущев и убрал все портреты Сталина. Потом был Брежнев, который проклял Хрущева. Затем появились Горбачев, Ельцин и так далее. Это наша традиция. Это элемент здешней политической культуры. Да, в 90-х годах были бандиты, но то, что происходит теперь, еще ужаснее. — Как вы пережили 90-е годы? — Я открыл мир. Я был бизнесменом, с нуля, я кое-что придумал и заработал деньги. Сказочное время. — Вы понимаете тех людей, которые резко критикуют 90-е годы? — Конечно, переключение со старого на новое было тяжелым делом. Мы жили за железным занавесом и продавали нашу продукцию, неожиданно открылись границы, и наши предприятия не смогли выдержать конкуренцию. Конечно, это было тяжело, но, я считаю, неправильно винить во всем Горбачева или Ельцина. Страна просто рухнула. — Вы говорили о здешней промышленности. В Екатеринбурге есть машиностроительный завод Уралмаш. Насколько важен он сегодня? — Екатеринбург был раньше промышленным городом. Когда производство рухнуло, стали развиваться торговля, финансы, а также наука. Теперь существует несколько сильных отраслей. Мы преодолели этот кризис легче, чем другие. — А Уралмаш? — Сегодня там работают менее 2 тысяч человек. Сокращения будут продолжаться. Раньше там было 50 тысяч. — Одним из них был ваш отец. — Мой отец, мой дед — они построили Уралмаш. Поэтому и для меня это было так болезненно. Но я понял, что это была неконкурентоспособная продукция. — В Екатеринбурге пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. Готов ли к этому город? — Мы подготовлены к этому ЧМ, как ни один другой город России. Здесь есть очень хорошие отели, отличная инфраструктура, торговля, коммуникации. Приедет очень много гостей: шведы, мексиканцы. — Когда будет готов стадион? — Делается все, что нужно. Все будет сделано. — Вы разочарованы результатами жеребьевки? — Конечно, я бы хотел, чтобы приехали команды из Бразилии, Италии, Великобритании и Германии. Но — что имеем, то имеем.