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Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
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Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Немецкий дизайнер Питер Бучковски разработал Prosthetic Photographer — «умную» насадку для камеры, которая подсказывает неумелому фотографу выгодный ракурс, слегка ударяя его электрошоком. Работает она так: держа ручку, пользователь наводит камеру на объект съемки, а система искусственного интеллекта оценивает эстетичность сцены.
Как только в кадре оказывается эффектная композиция, Prosthetic Photographer посылает небольшой разряд тока, заставляя мышцы указательного пальца непроизвольно сократиться и нажать на кнопку спуска затвора. Сила электрического импульса может настраиваться.
По словам Бучковски, его устройство «позволяет любому человеку сделать красивые снимки против его воли». «Благодаря достижениям в области машинного обучения, и особенно сфере нейросетей, компьютеры могут учиться и принимать решения об информации любого типа точнее, чем когда-нибудь смогут люди, — говорит изобретатель. — Таким образом, не только человек может управлять устройством, но и само устройство может использовать человека в качестве интерфейса».
В качестве «мозгов» Prosthetic Photographer выступает одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi. Насадка может быть подключена к любой «беззеркалке» или DSLR-камере.
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Бучковски отправил концепт насадки-электрошокера на конкурс Hackaday.io. В открытую продажу его прибор вряд ли поступит.
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