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Мэр Ярославля придрался к крупнейшему в России интернет-провайдеру
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Мэр Ярославля придрался к крупнейшему в России интернет-провайдеру 

76.ru 3 часа назад
Фото: 76.ru
Сегодня на утреннем общегородском совещании в мэрии глава Ярославля очень много говорил о грязи в весеннем городе. И снова обругал крупнейшего в России интернет-провайдера за нечистоплотность. Речь идёт о металлических тумбах, в которых спрятаны провода и сети по всему городу.
— У нас много специальных тумб для рекламы, но нет, заклеивают всё вокруг, — сетовал Владимир Слепцов. — «Ростелеком» здесь? Мы же с вами договаривались. Я понимаю, что у вас очень много шкафов. Когда мне посчастливилось работать в Сергиев-Посаде, там одна фирма предложила покраску, на которую ни приклеить потом объявление, ни написать другой краской сверху. Я для вас могу узнать, что это за фирма.
Но представитель компании ответил, что именно такую краску уже и заказали вместе с пластиковыми табличками, на которых будут предупреждать расклейщиков объявлений и вандалов о наказании.
Владимир Слепцов требует от компании с января заняться чистотой в городе.
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