Смотреть — это искусство!

Возможно, российский президент — не очень талантливый коммуникатор, и об этом свидетельствует его язык телодвижений, но с одним делом он справляется невероятно хорошо: он умеет смотреть! Да, смотреть. Вы думаете, это не искусство? Думаете, вы справитесь легко? Тогда почему же вам приходится повышать голос в общении с вашими детьми, пока они не сделают то, что вы от них требуете? Ну? Вот видите. Потому что вы не умеете смотреть! Итак, учитесь у Владимира! («Менеджер магазин», 19.03)

На одном заседании в Москве все руководители регионов собрались за одним столом. Разумеется, порядок рассадки соответствовал иерархии. Самые важные персоны сидели рядом с Путиным. Чем дальше сидел тот или иной чиновник, тем незначительным он был. Один из тех, кто сидел совсем близко, попал в немилость к Путину. Либо чиновник этого не знал, либо проигнорировал. Когда Путин вошел в помещение, все мужчины встали. Путин посмотрел на них и увидел рядом неугодного мужчину. Он смотрел на него пристально, молча. Секунды показались вечностью и тем, кто присутствовал. Без комментариев чиновник взял свои бумаги и занял место подальше от шефа.

Тот, кому удастся молча впиться глазами в собеседника, тот добьется своего. Вы, наверное, не поступите так во время ежегодного собрания с участием прямых подчиненных или на свадьбе. Но взгляда Путина достаточно, если один из сотрудников считает возможным постоянно нарушать порядок во время совещания, или когда клиент бесконечно торгуется из-за цен. Взгляда Путина достаточно и тогда, когда подвыпивший коллега у бара пристает к женщине-коллеге.

Наклоненная вперед голова, неподвижная мимика и колючий взгляд.

Эти три фактора в особенности помогут вам добиться признания. Попробуйте, но не переборщите и используйте их только в исключительных ситуациях. Поскольку вы лишитесь расположения многих, если они станут частью стандартного поведения.

Штефан Верра (Stefan Verra) — один из самых популярных немецких экспертов по языку телодвижений.