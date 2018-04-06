Сейчас вылетит птичка! «Фотоохотник» о съемках птиц и зверей на природе

Его модели не умеют позировать, не смотрят в кадр. И внешность у них необычная — посмотришь, ну просто чудо в перьях! Любимые модели фотографа Виктора Славгородского — птицы и звери.

Фотоохота пуще неволи

Солдат Швейк говорил, что легче всего фотографировать вокзалы — они не двигаются, и их не надо просить сделать улыбку. А вот птицы и звери — хотя их тоже не попросишь улыбнуться — напротив, едва ли не самые сложные для съёмки объекты. С ними сложность во всём — найти, подобраться на нужную дистанцию, сделать удачный «выстрел» — не зря это увлечение называют фотоохотой.

В свои 43 года Виктор Славгородский, биолог по образованию, успел поработать учителем в малокомплектной сельской школе и научным сотрудником в заповеднике, преподавал рукопашный бой в Воронежском институте физкультуры и работал плиточником-каменщиком на стройке. И всё это время не расставался с фотоаппаратом. Снимал всё, но преимущественно — птиц и зверей. А началось это увлечение ещё в детстве. Отец-ветеринар был заядлым рыбаком, любил природу и много фотографировал. А с семи лет мальчик уже сам делал снимки — вначале на отцовский, а потом и на свой собственный, подаренный ему ФЭД-30. Первыми «моделями» были синички на кормушке. Потом другие птицы, которых можно было наблюдать на рыбалке.

И сегодня Славгородский не упускает случая поснимать птиц. Благо, живёт в частном доме. На кормушку к нему регулярно прилетают воробьи, два вида синиц — большая и лазоревка, поползни, серая ворона, сойка и сорока. А рядом постоянно держатся два ястреба-перепелятника — у них здесь своя кормушка. По словам Виктора Славгородского, перепелятники в нашей зоне частично зимуют, частично улетают на юг. Зимуют там, где скапливается много мелких птичек, в основном воробьёв, синиц. И часто держатся там, где люди их подкармливают.

«В прошлом году были ещё дятлы на кормушке, этой зимой их нет. И, что необычно, зарянки (малиновки). Они обычно улетают поздно, с последними заморозками перед снегопадами, но в прошлом году затянулась тёплая осень, потом внезапно выпал снег, и зарянки оказались к этому не готовы. Большая часть популяции не стала улетать и зазимовала, и эти зарянки прилетали ко мне на кормушку, и с ними ещё одна горихвостка — то есть совершенно летние птички, которым положено в это время года быть в Африке. В этом году зазимовала одна жёлтая трясогузка. Многие любители ходили на неё смотреть в парк «Динамо», но в феврале, когда началась суровая зима, мне рассказали, что она погибла», — рассказал фотограф.

Все в укрытие!

Каждый вид съёмки имеет свои нюансы, признаётся Виктор. Есть, конечно, базовые принципы в фотографии, такие как правило золотого сечения или съёмка с уровня объекта. Но соблюсти их в фотоохоте, снимая с подхода, непросто. Поэтому лет пять назад фотограф перешёл к новому для себя виду съёмки — из укрытия.

«В какой-то степени это похоже на съёмку в студии. Вы заранее представляете, где пройдёт зверь, какой оттенок даст растущее рядом дерево, подбираете заранее фон. Представляете, в зависимости от времени суток, с какой стороны будет свет. Продумываете дистанцию. Когда начинаете снимать из укрытия, возможности сделать удачный кадр резко возрастают».

Хорошая камера существенно облегчает процесс. Можно в принципе сделать хороший кадр и с помощью относительно недорогого аппарата, считает Виктор. Но только в идеальных условиях — когда хорошее освещение, и объект не движется быстро. Профессиональная камера незаменима в сложных условиях съёмки. Такая у Виктора появилась несколько лет назад, благодаря полученному наследству. На вырученные от продажи дома в деревне деньги он купил фотоаппарат и два объектива к нему.

«Семья в этом плане меня поддерживает, — делится фотограф. — То, что я увлечён определённой деятельностью, даёт мне бонусы как человеку. В семье важно, чтобы все участники процесса были на определённом уровне жизненных сил, бодрости, интереса к жизни. Когда человек бодр, он легко справляется со стоящими перед ним задачами. Поэтому нужны вещи, которые мы делаем из интереса. Если такого интереса нет, человек может быть в какой-то степени доволен, в какой-то недоволен жизнью — а недовольство разрушительно и для него самого, и для окружающего мира. Если нет увлечённости, то человеку тяжело быть счастливым. А стремление к этому есть у всех людей. И если вы понимаете, что вам даёт живость, интерес, эти вещи надо развивать. Когда в семье все это понимают, это хорошо, я считаю».

Сделать мир лучше

В своё время Славгородский немало времени посвятил исследованию устройства экосистемы и взаимодействия людей с этой системой на нашей территории. Это исследование и многолетние наблюдения за природой легли в основу книги «История зверей и птиц Воронежского края». В прошлом году книга была издана пилотным тиражом 30 экземпляров и разошлась по друзьям и библиотекам. Проиллюстрировала её супруга фотографа, художница Виктория Афанасьева . Первая часть — историческая, о строении экосистемы и влиянии на неё человека на примере изменений, которые происходили на территории Центрального Черноземья. Вторая — рассказы о разных животных, у нас обитающих, и встречах автора с этими животными. По словам Виктора, ему всегда нравились живые зарисовки Сладкова, Формозова, рассказы Сетон-Томпсона, и они оказали влияние на его работу.

«Меня стали немного знать в школах и библиотеках, приглашать на встречи со школьниками, — улыбается он. — Мне интересно показывать то, что я делаю, прежде всего, детям, потому что взрослые — уже сложившиеся личности, а дети развиваются и в перспективе могут обратить внимание на некоторые проблемные аспекты».

Свои снимки Виктор выкладывает в соцсети. У них, по задумке блогера, есть миссионерская задача:

«Когда нет контакта с природой, нет ощущения её ценности. Но чем больше попадает в поле зрения человека, тем больше он начинает замечать. И чем больше контактирует с природой, чем больше узнаёт, тем интереснее ему это становится. Когда человек начинает что-то любить, он стремится это сохранить. Я не рассказываю в своём блоге об экологических проблемах, я просто показываю фотографии животных, развивая этот интерес».