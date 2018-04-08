Ещё
Праздник обновления и единения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Праздник обновления и единения 

Парламентская газета 8 апреля 2018
Фото: Парламентская газета
Две тысячи лет назад ветхозаветный праздник Пасхи обрёл новый смысл. С тех пор каждый год верующие отмечают его в память о событии, которое с библейской точки зрения, считается одним из самых важных в истории человечества. Сын Божий своей смертью на кресте искупил людские грехи, а его воскресение стало главным праздником для всех христиан.
Даты разные, приветствие — одно
Другое название праздника — Пасха произошло от еврейского глагола «Песах» — «проходить», «избавлять», «щадить». Ветхозаветную Пасху (Песах) праздновали за полторы тысячи лет до распятия Христа как воспоминание об избавлении евреев от египетского рабства. Согласно Евнгелию, Христос бывл распят в пятницу 14-го дня первого весеннего месяца Нисана — накануне еврейской Пасхи, а воскрес 16-го дня Нисана, в «первый день недели» — то есть в ночь на Пасху. До этого произошли трагические события Страстной седмицы — предательство Иуды, взятие Христа под стражу и суд над ним. Именно поэтому христианский праздник носит ветхозаветное название, хотя смысл у него совершенно другой.
Первые христиане отмечали Пасху каждую неделю. В пятницу — постились и вспоминали страдания Спасителя на кресте, в воскресенье — радовались и славили Христа воскресшего.
Сначала последователи Христа использовали иудейский календарь. Праздник начинался 14 числа месяца нисан — первый месяц года в еврейском календаре, который соответствует марту — апрелю по григорианскому календарю.
Но, уже со II века дата празднования христианской Пасхи была перенесена на другой день, не совпадающий с Пасхой иудеев. На Никейском Соборе, созванном императором Константином в IV веке, было принято общее правило — Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния, но не раньше весеннего дня равноденствия — 21 марта.
С 1582 года католики и православные празднуют Пасху в разные даты. Папа Григорий ввел новый, григорианский календарь и утвердил новые правил расчета Пасхалии. В то время как православные церкви католические реформы не поддержали и продолжали отмечать церковные праздники по-старому — юлианскому календарю. Разница между католической и православной Пасхой составляет одну или несколько недель, иногда, как это случилось в 2014 году, эти даты совпадают.
Несмотря на то, что православные и католики празднуют Светлое Воскресение Христово в разное время, пасхальное поздравление у разных конфессий и на разных языках звучит одинаково: «Христос воскрес» — «Воистину воскрес».
По традиции, к Пасхе готовятся заранее. Самому главному церковному празднику предшествует семинедельный пост — время покаяния и духовного очищения.
Непосредственно празднование начинается с участия в пасхальном богослужении.
Во время пасхальной литургии все верующие стараются обязательно причаститься Тела и Крови Христовых. А после того, как окончится служба, верующие «христосуются».
Почему яйца красят в красный цвет
Один из главных символов Пасхи восходит к апостольским временам, когда Мария Магдалина преподнесла в дар императору Тиберию яйцо. Более дорогой подарок проповедница, которая жила по заветам Учителя, позволить себе не могла. С приветствием «Христос воскресе!», Мария вручила яйцо императору и пояснила, что Христос восстал из гроба, как цыплёнок, который вылупится из этого яйца. Тиберий последовательнице Христа не поверил: «Как может мёртвый воскреснуть? Это все равно, что яйцо сейчас превратилось бы из белого в красное». И тут на глазах у всех произошло ещё одно чудо — яичная скорлупа стала ярко-красного цвета, как бы символизируя кровь, пролитую Спасителем. С тех пор верующие христиане к Пасхе красят яйца в красный цвет. Раньше, чтобы добиться алого цвета скорлупы, в воду добавляли луковую шелуху, теперь используют пищевые красители. Пасхальные яйца сегодня могут быть не только красными, но и синими, зелёными и жёлтыми, украшенными наклейками, рисунками и стразами.
Еще один непременный атрибут Пасхи — кулич, праздничный хлеб, который пекут заранее из сдобного теста. У каждой хозяйки свои секреты приготовления лакомства — одни добавляют в тесто цукаты или изюм, другие — украшают его глазурью или цветной посыпкой. По традиции, кулич полагается отведать в кругу семьи, вернувшись домой после церковной службы. Главный смысл этой трапезы в том, что преломляя и вкушая общий хлеб за общим столом, люди становятся ближе друг к другу — пасхальный кулич объединяет всех нас для начала новой жизни.
Пасхальные традиции
Раз в году, специально к пасхальному столу готовят и творожную пасху —особенным образом приготовленный творог с яйцами, сметаной, изюмом и орехами. Пасху, по традиции, готовят в специальной деревянной или пластмассовой пасочнице в форме усечённой пирамиды, которая символизирует гроб Господень. На верхней стороне пасхи, как и на куличе, должны быть буквы «ХВ», означающие «Христос Воскресе». На прздничном столе пасха символизирует пасхальное веселье и сладость райской жизни. Также это блюдо замещает ветхозаветного пасхального агнца и напоминает, что время кровавых жертв прошло. Именно такой жертвы, согласно Священному писанию, требовал еврейский пасхальный обычай. Но после того, как Христос искупил грехи человечества, необходимость в «жертвенных агнцах» отпала. Именно поэтому в некоторых регионах пасхальный стол иногда украшается ягненком, приготовленным из сахара или масла.
Великий праздник начинается с пасхальной трапезы и продолжается сорок дней — ровно столько, сколько Христос являлся Своим ученикам после Воскресения. Особенно торжественная первая неделя. В это время положено ходить в гости и дарить другу куличи и крашеные яйца. Но дни празднования не должны проходить в беззаботном веселье. Пасха, по церковным канонам — это также время особого подвига благотворительности, посещения больниц и тюрем, куда люди с приветствием «Христос воскресе!» приносят пожертвования и одаривают символами Пасхи тех, кто не может позволить себе даже самого скромного угощения.
Парламентская газета: последние новости
Госдума отклонила инициативу ЛДПР о снижении численности партий Американские учёные разработали дешифратор мимики Томский учёный создал бесшумный будильник
Комментарии  Ещё 47 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На старой фотографии нашли путешественника во времени107
Жестокие способы казни на Второй Мировой войне48
Как устроена жизнь бомжей на самом деле25
Схватка кобры и питона попала на видео
Американцы восхитились юной балериной из России4
Новости партнеров
Видео
01:27
Видео: привидение в розовом преследует водителя
Безумный мир
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
12:00
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
Вещи
00:43
Схватка кобры и питона попала на видео
Безумный мир
06:01
Создан робокот, который спасет от одиночества
Вещи
00:20
В США прошел дождь из мертвых гусей
Безумный мир
00:31
Американцы восхитились юной балериной из России
Люди
01:25
Водитель проехал через торнадо на грузовике
Безумный мир
03:15
Как на самом деле погиб Василий Чапаев
Люди
00:20
Самый страшный кот в мире
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение