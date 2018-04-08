Праздник обновления и единения

Две тысячи лет назад ветхозаветный праздник Пасхи обрёл новый смысл. С тех пор каждый год верующие отмечают его в память о событии, которое с библейской точки зрения, считается одним из самых важных в истории человечества. Сын Божий своей смертью на кресте искупил людские грехи, а его воскресение стало главным праздником для всех христиан.

Даты разные, приветствие — одно

Другое название праздника — Пасха произошло от еврейского глагола «Песах» — «проходить», «избавлять», «щадить». Ветхозаветную Пасху (Песах) праздновали за полторы тысячи лет до распятия Христа как воспоминание об избавлении евреев от египетского рабства. Согласно Евнгелию, Христос бывл распят в пятницу 14-го дня первого весеннего месяца Нисана — накануне еврейской Пасхи, а воскрес 16-го дня Нисана, в «первый день недели» — то есть в ночь на Пасху. До этого произошли трагические события Страстной седмицы — предательство Иуды, взятие Христа под стражу и суд над ним. Именно поэтому христианский праздник носит ветхозаветное название, хотя смысл у него совершенно другой.

Первые христиане отмечали Пасху каждую неделю. В пятницу — постились и вспоминали страдания Спасителя на кресте, в воскресенье — радовались и славили Христа воскресшего.

Сначала последователи Христа использовали иудейский календарь. Праздник начинался 14 числа месяца нисан — первый месяц года в еврейском календаре, который соответствует марту — апрелю по григорианскому календарю.

Но, уже со II века дата празднования христианской Пасхи была перенесена на другой день, не совпадающий с Пасхой иудеев. На Никейском Соборе, созванном императором Константином в IV веке, было принято общее правило — Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния, но не раньше весеннего дня равноденствия — 21 марта.

С 1582 года католики и православные празднуют Пасху в разные даты. Папа Григорий ввел новый, григорианский календарь и утвердил новые правил расчета Пасхалии. В то время как православные церкви католические реформы не поддержали и продолжали отмечать церковные праздники по-старому — юлианскому календарю. Разница между католической и православной Пасхой составляет одну или несколько недель, иногда, как это случилось в 2014 году, эти даты совпадают.

Несмотря на то, что православные и католики празднуют Светлое Воскресение Христово в разное время, пасхальное поздравление у разных конфессий и на разных языках звучит одинаково: «Христос воскрес» — «Воистину воскрес».

По традиции, к Пасхе готовятся заранее. Самому главному церковному празднику предшествует семинедельный пост — время покаяния и духовного очищения.

Непосредственно празднование начинается с участия в пасхальном богослужении.

Во время пасхальной литургии все верующие стараются обязательно причаститься Тела и Крови Христовых. А после того, как окончится служба, верующие «христосуются».

Почему яйца красят в красный цвет

Один из главных символов Пасхи восходит к апостольским временам, когда Мария Магдалина преподнесла в дар императору Тиберию яйцо. Более дорогой подарок проповедница, которая жила по заветам Учителя, позволить себе не могла. С приветствием «Христос воскресе!», Мария вручила яйцо императору и пояснила, что Христос восстал из гроба, как цыплёнок, который вылупится из этого яйца. Тиберий последовательнице Христа не поверил: «Как может мёртвый воскреснуть? Это все равно, что яйцо сейчас превратилось бы из белого в красное». И тут на глазах у всех произошло ещё одно чудо — яичная скорлупа стала ярко-красного цвета, как бы символизируя кровь, пролитую Спасителем. С тех пор верующие христиане к Пасхе красят яйца в красный цвет. Раньше, чтобы добиться алого цвета скорлупы, в воду добавляли луковую шелуху, теперь используют пищевые красители. Пасхальные яйца сегодня могут быть не только красными, но и синими, зелёными и жёлтыми, украшенными наклейками, рисунками и стразами.

Еще один непременный атрибут Пасхи — кулич, праздничный хлеб, который пекут заранее из сдобного теста. У каждой хозяйки свои секреты приготовления лакомства — одни добавляют в тесто цукаты или изюм, другие — украшают его глазурью или цветной посыпкой. По традиции, кулич полагается отведать в кругу семьи, вернувшись домой после церковной службы. Главный смысл этой трапезы в том, что преломляя и вкушая общий хлеб за общим столом, люди становятся ближе друг к другу — пасхальный кулич объединяет всех нас для начала новой жизни.

Пасхальные традиции

Раз в году, специально к пасхальному столу готовят и творожную пасху —особенным образом приготовленный творог с яйцами, сметаной, изюмом и орехами. Пасху, по традиции, готовят в специальной деревянной или пластмассовой пасочнице в форме усечённой пирамиды, которая символизирует гроб Господень. На верхней стороне пасхи, как и на куличе, должны быть буквы «ХВ», означающие «Христос Воскресе». На прздничном столе пасха символизирует пасхальное веселье и сладость райской жизни. Также это блюдо замещает ветхозаветного пасхального агнца и напоминает, что время кровавых жертв прошло. Именно такой жертвы, согласно Священному писанию, требовал еврейский пасхальный обычай. Но после того, как Христос искупил грехи человечества, необходимость в «жертвенных агнцах» отпала. Именно поэтому в некоторых регионах пасхальный стол иногда украшается ягненком, приготовленным из сахара или масла.

Великий праздник начинается с пасхальной трапезы и продолжается сорок дней — ровно столько, сколько Христос являлся Своим ученикам после Воскресения. Особенно торжественная первая неделя. В это время положено ходить в гости и дарить другу куличи и крашеные яйца. Но дни празднования не должны проходить в беззаботном веселье. Пасха, по церковным канонам — это также время особого подвига благотворительности, посещения больниц и тюрем, куда люди с приветствием «Христос воскресе!» приносят пожертвования и одаривают символами Пасхи тех, кто не может позволить себе даже самого скромного угощения.