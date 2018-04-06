От роботов до умных технологий в быту: с новейшими IT-разработками знакомят вологжан

Более 100 мастер-классов, IT-коллайдер, чемпионаты программистов и интеллектуальные игры для новичков — программа фестиваля «IT-поколение: цифровое будущее» обширная. Интерактивная часть IX Межрегионального IT-форума впервые за девять лет проводится во Дворце спорта «Вологда» на Конева, 2в, при поддержке городских властей. Одновременно на площадках фестиваля занимаются до 500 участников.

Новейшие разработки в сфере представили ведущие ИТ-компании из разных регионов России. Всеобщее внимание привлекли роботы, «женщину» с искусственным интеллектом по имени Кики привезла московская компания. Робот нового поколения способен обрабатывать большой объем информации, общаться с людьми, распознавать чувства и эмоции, шутить. Здесь Кики встречала и развлекала гостей.

«У нас было несколько прототипов этого робота, это последняя, 311-я версия. Именно этот экземпляр собран три дня назад. Разработка интересна компаниям, которые предоставляют информационные услуги — Кики может работать на ресепшене, запоминать людей и поддерживать беседу», — рассказал представитель компании-разработчика «AlfaRobotics», г. Москва.

Французскую разработку приобрел Вологодский госуниверситет — робота назвали Электроник, он компактнее, но по функционалу почти не уступает железной «леди». Программы для него пишут студенты, а затем защищают свои работы.

«Электроник выполнил программу самодиагностики — проверил приводы и сообщил о температуре головы. Также он может танцевать и играть в шашки, рассказывать о себе. Мы управляем им через ноутбук с помощью специальной программы, в ней можно создавать задачи для робота», — рассказал представитель ВоГУ Кирилл Кинякин.

Образовательные площадки для детей, подростков и студентов организованы на двух этажах спорткомплекса. В частности, обучают применению информационных технологий в быту. Оборудованы целые комплексы, где можно все опробовать самостоятельно.

«Мы разместили учебный стенд, чтобы показать ребятам, как настраивать систему «Умный дом», она хороша тем, что всеми процессами — тепло-, газо— и водоснабжением, а также подачей электричества можно управлять с помощью различных гаджетов удаленно. В Вологде уже внедрены несколько таких систем в частных домах и в организации. Отоплением в них управляют умные датчики, которые поддерживают комфортную температуру», — рассказал представитель компании «А-Элита» Сергей Кушеев.

Интерактив в чистом виде — «Битва роботов», возраст участников грандиозного баттла роботов Лего и Ардуино не ограничен. Главное условие — обзавестись правами на их управление, которые можно получить тут же, в ИТ-коллайдере. Также на выставке — максимум информации о допобразовании в сфере информационных технологий.

«Наша задача — привлечь все поколения посетителей, так как ИТ-технологии прочно вошли в жизнь каждого из нас. Центральное мероприятие — открытый чемпионат «1С клуба программистов», в котором в течение двух дней примет участие 250 детей, будет разыграно 20 комплектов наград по разным номинациям», — рассказала исполнительный директор клуба ИТ-директоров Вологодской области Светлана Горшкова

Множество технических решений — более чем на сотне мастер-классов. Для взрослых участников ИТ-фестиваля — проект «родительский всеобуч», это своеобразный лекторий на актуальные темы — соцсетей, медиабезопасности и цифровых образовательных ресурсов.

Предусмотрен командный коучинг для преподавателей допобразования, которые специализируются на обучении техническим направлениям творчества. Интеллектуальные игры и развлечения, дискуссионные площадки — для молодежи и студентов, здесь они обсудят все, что связано с темой цифрового будущего.

Завтра, 7 апреля, ИТ-фестиваль продолжится, площадки откроются в 9.00 и будут работать до 19 часов. В программе — подведение итогов чемпионата программистов и ИТ-учебного года. Кстати, этот проект реализован городскими властями совместно с клубом ИТ-директоров. Награды вручат самым активным участникам — преподавателям, компаниям и школьникам.