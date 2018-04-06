Русские окончательно мутировали в евреев

Сразу хочу успокоить тех русских и евреев, кто решил оскорбиться словом «мутировали». Ничего обидного в нем нет.

Мутация — это стойкое изменение, которое может быть и к лучшему, и к худшему, и даже просто так. К тому же мутация, о которой идёт речь, никак не касается генотипа или какого-то другого присущего русским или евреям качества. Речь о внешнем восприятии.

Напомню, что первым это сравнение привел Владимир Путин в июне прошлого года, комментируя заявления Демпартии США о нашем вмешательстве в выборы их президента:

«Это виноваты русские — они вмешались в наши выборы, а мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает — во всем евреи виноваты, понимаете? Сам придурок, ничего сделать не может — евреи виноваты».

С тех пор градус обвинений в адрес России только повысился, и «дело Скрипаля» окончательно утвердило постулат: «во всём виноваты русские». Никаких доказательств «приличные джентльмены» больше не предъявляют.

Ведь всем же отлично известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они тайно влияют на политиков, везде расставляют своих агентов, а ещё евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские.

Показательно, что «кровавый навет», то есть бездоказательные обвинения евреев в ритуальных убийствах, тоже пришел из Британии.

В 1144 году в Норвиче (он находится приблизительно на таком же расстоянии от Лондона, как Солсбери, только в другую сторону) евреи впервые в европейской истории были обвинены в убийстве христианского младенца.

Потом были регулярные погромы, а с 1215 года от британских евреев (опять-таки впервые в истории) потребовали в обязательном порядке носить специальные шляпы, напоминающие фригийский колпак. То есть понятно, откуда черпали вдохновение германские национал-социалисты.

В те времена люди были неторопливыми, поэтому англичане полностью изгнали всех иудеев только в 1290 году. И вплоть до 1655 года Англия представляла собой воплощенную мечту Адольфа Гитлера — «территория юденфрай». Ни одного иудея (по крайней мере — официально).

Оливер Кромвель , пытаясь восстановить разрушенную гражданской войной экономику, разрешил евреям вернуться. Но лишь через 100 лет, в 1753 году, парламент даровал иудеям основные гражданские права.

Поэтому горделивая фраза «Почему в Англии нет антисемитизма? Потому что мы не считаем евреев умнее себя», приписываемая Уинстону Черчиллю , является, как минимум, фарисейской, а если честно — просто лживой (как и многие заявления этого искренне желавшего устроить в России ядерный холокост политика).

Да, действительно, в Британии в XIX веке был премьер-министром крещёный еврей Бенджамин Дизраели, а лорд-мэром Лондона — иудей сэр Дэвид Саломонс, ради которого из клятвы градоначальника было убрано упоминание Христа.

Но антисемитизма в Британии по-прежнему много, как и тысячу лет назад.

В 2015 году Би-Би-Си огорченно сообщало: «результаты социологических исследований показывают, что практически каждый второй британец разделяет антисемитские взгляды».

В России, для сравнения, в том же году по заказу Российского еврейского конгресса было проведено аналогичное исследование. О неприязни к евреям заявили 6% опрошенных, о недоверии и страхе –2%. Тоже много, конечно, но разница с Британией ощутима и показательна.

Где, говорите, нет антисемитизма? Кто, говорите, не считает евреев умнее себя?

Хотя, возможно, что эти евреи как всегда соврали. То есть русские, конечно же, русские. Они постоянно врут и изворачиваются — кому знать, как не британцам?

Столетия истории европейского антисемитизма, сопровождавшиеся погромами и изгнаниями увенчались Холокостом.

Немцев он отрезвил — в этой стране антисемитизм если и остался, то ушёл в тайные глубины подсознания. Других — не очень, отсюда и погромы в Польше уже после окончания Второй мировой, и французский антисемитизм, от которого евреи, как и сто лет назад бегут в Израиль, и вышеупомянутая нелюбовь к евреям со стороны британцев (каждый второй житель острова — антисемит, и это, ещё раз подчеркнем, данные не «кремлевской пропаганды», а Би-Би-Си).

Кстати, интересный феномен — народы, активно отметившиеся в истории на ниве антисемитизма, сейчас занимают первые ряды в стройной колонне русофобов. Прибалты и западные украинцы, уничтожавшие евреев, не дожидаясь немецких войск. Поляки, у которых антисемитизм и русофобия уже не первое столетие идут рука об руку.

И, разумеется, англичане и их потомки, устроившие геноцид в разных частях мира и теперь обожающие учить гуманизму и демократии народы, геноцидов отродясь не устраивавших.

Кстати, если кто-то забыл, подавляющее большинство погромов в Российской империи произошло в многонациональной Одессе, молдавском Кишиневе и других населенных, в основном, украинцами и поляками местечках внутри черты оседлости.

Поэтому другая известная фраза, мол, «русское слово „погром“ без перевода вошло во многие европейские языки, потому что Россия –самая антисемитская страна» — это практически такая же ложь, как отсутствие антисемитов в Британии.

И (наверняка, это совпадение, потому что если счесть закономерностью, то будет недалеко до рассуждений Гитлера и его современных последователей в британской и американской элите о «хороших» и «плохих» народах) — те, кто в Средние века пытался остановить единоверцев от антисемитизма, сейчас поднимают голос против русофобии.

Чешские короли Пржемысл II Отакар и Вацлав II, герцог Альбрехт I Австрийский и австрийский же император Рудольф I Габсбург, Папы Римские Григорий Х, Мартин V и Николай V (соответственно, итальянцы) — все они в разные века с разной степенью успеха пытались убедить паству, что евреи не убивают младенцев.

Евреи осознали необходимость жестко отстаивать свои интересы в рамках собственного национального государства только после Холокоста, когда «добрые соседи» за редчайшими исключениями обернулись жестокими убийцами. 70 лет — полёт нормальный, хотя повоевать пришлось немало.

Антисемитизма (как подтверждает пример всё той же Британии) в мире меньше не стало, вот только страдают от него евреи гораздо меньше, чем на протяжении предыдущих тысячелетий.

России тоже пора понять и принять — другие народы и их отдельные представители вовсе не обязаны нас любить и понимать. Только мы сами способны защитить себя и сделать своё государство процветающим.

Пытаться что-то доказать людям, которые не воспринимают тебя равным по статусу переговорщиком — бессмысленно, если ты не можешь добиться своего силой. Так Израиль вернул себе Иерусалим и многие другие территории и победил терроризм. Но договариваться тоже надо уметь — пусть даже прекрасное синайское побережье ушло Египту.

Русским проще, потому что у нас перед глазами есть многотысячелетняя история взаимоотношения стран Западной Европы с евреями. Мы вполне можем не повторять чужих ошибок, не удивляться кровавому навету в связи с «отравлениями» или обвинений в тайном вмешательстве в политику других стран и желании захватить мир. Все это уже было с евреями.

Впрочем, как говорил царь Соломон, и это пройдёт.