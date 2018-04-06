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Можно брать. Компактный велосипедный мультитул Cycle-On
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Можно брать. Компактный велосипедный мультитул Cycle-On 

iPhones.ru 44 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Можно брать. Компактный велосипедный мультитул Cycle-OnНу что, кто пересаживается на велосипед летом? Ребята, завидую.
По себе знаю, в дороге может случиться всякое, поэтому в сумке моего велосипеда давно поселился советский «семейный» ключ, который достался мне по наследству. Но как бы ни был совершенен этот раритет, рынок полон более функциональными мультитулами. И, похоже, пора обновляться.
В тему: Мощные часы-мультитул Leatherman Tread Tempo
Например, инструмент Cycle-On от TRUE UTILITY. Производитель смог создать прочный и функциональный мультитул, при этом, уместившись в компактный форм-фактор. В железку поместилось тридцать инструментов, но здесь они не для галочки, а реально могут пригодиться.
Вот, что входит в список:
напильник
гаечные ключи (14 размеров)
шестигранники (5 размеров)
крестовая отвёртка
гнезда для бит, магнитное и сквозное
зажимы
стропорез
линейки, дюймовая и сантиметровая
открывашка
инструменты для снятия шин (2 формы)
Мультитул сделан из прочной 420 нержавейки с тёмным напылением. Его можно разъединить на две половины и пользоваться независимо друг от друга. Либо собрать их в разложенном состоянии, тем самым увеличивая себе рычаг. При своих возможностях, мультитул очень мал: 127 x 38 x 12мм в сложенном виде. Инструмент раскладывается до длины в 220мм.
Таким набором удобно проводить не только мелкий ремонт, но и текущее обслуживание. Самые отвязные выживальщики могут таскать такую штуку с собой, благо размеры позволяют.
Есть одна загвоздка: мультитул не везут в Россию. Зато он без проблем заказывается через посредников. Имейте в виду, по UK доставка бесплатна, есть смысл поискать фирмы в тех краях.
Купить на Amazon: $26.01  Купить на оф. сайте: $29.99
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