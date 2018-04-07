Почему уезжают курганские студенты? Интервью с питерской «диаспорой»

Многие любят Питер неспроста, кто-то за памятники, архитектуру и живопись, а кто-то за кипящую жизнь, обилие мест и возможностей. Любовь не обошла и двух героинь моего интервью. Катя и Лиза, 20-ти летние студентки, приехавшие в Санкт-Петербург из Кургана. Они учатся, работают, а на уикендах, как и многие, любят отдохнуть от городской суеты. Не зря ведь в песне одного известного артиста поется: «В Питере пить». Они любезно согласились ответить на мои вопросы, и рассказали, чего же не хватает их родному краю.

Сереж, да ты и сам все прекрасно понимаешь. Во-первых, Питер это живописные улицы и, конечно же, маленькие дворики, где можно скрыться от глаз и, например, перелить вино в бутылку из-под колы *переливает вино*. В Питере жизнь кипит круглые сутки, выйди хоть на Думскую или Лиговский проспект. Не будем забывать и про обилие музеев, садов, дворцов и парков. Курган — большая такая деревня, где все про всех всё слышали и знают. Слухи, сплетни и сарафанное радио.

Какие минусы нашего города больше всего бросаются в глаза?

Низкий уровень культуры, отсутствие целей и стремления к развитию. Часть молодежи хочет уехать сразу после школы или окончания университета. Лично у меня здесь около 15-ти знакомых из Кургана, переехавших сюда. Малое количество рабочих мест и интересных профессий, а также мизерные зарплаты. Например, я работаю с обувью, отправляю посылки, занятость 3-5 часа в день при зарплате в 25 тысяч рублей. Рано или поздно уезжают все, остаются только те, кого всё устраивает или нет возможности уехать. В Питере люди в большей мере могут быть собой и могут не стесняться косых взглядов.

Но вы ведь все-таки любите Курган?

А как же? Мы здесь родились, выросли, ходили в школу, учились и развивались. Это наша малая Родина. Выйди на улицу в 12 часов вечера — не встретишь ни единой души. Город спит, есть в этом своя романтика. Курган, как и Питер очень спокойный и неторопливый. Вдобавок ко всему, в последнее время началось преображение города. Я думаю, что будущее у Кургана есть.

Предлагаю вашему внимания статистику численности населения Курганской области на 1 января и в среднем за 2003-2018гг. Данные предоставлены сайтом Свердловскстат.

На 2003 год численность населения Зауралья составляло 1007815 человек, когда как на 2017 год всего 849823. Куда делись эти 160 тысяч человек? Вызвано ли это кризисом института семьи, большим оттоком или высокой смертностью? Думаю, решать вам.