Жээнбеков почтил память жертв апрельской революции

В Кыргызстане отмечают годовщину апрельской народной революции 2010 года. Восемь лет назад во время митинга за смену власти на площади Бишкека погибли 87 человек. На их могилы сегодня жители страны приносят цветы, передает корреспондент «МИР 24» Егор Орлов

Маленький Эрбол никогда не видел папу. Тот погиб, когда мама, Гульзат, была на шестом месяце беременности. Восемь лет назад на площади у Дома правительства глава семьи получил тяжелое ранение и спустя месяц скончался в больнице.

«Уходя, сказал, что ему нужно найти друга, который пошел на площадь. Очень беспокоился. Оттуда так и не вернулся. Его друг тоже погиб. Он здесь рядом похоронен», — говорит вдова участника событий 7 апреля 2010 года Гульзат Белекова.

И Гульжан потеряла мужа 7 апреля. Его тоже убили. Преподаватель университета и отец пятерых детей отправился на площадь выразить протест власти и поддержать народ. «Дети уже выросли. Я по тебе очень скучаю. Да будет земля тебе пухом», — говорит вдова Гульжан Солгонбаева.

Во время массовых столкновений восемь лет назад у Белого дома погибли 87 человек, около 500 получили ранения. Те, кто выжил, сегодня несут цветы к могилам в мемориальном комплексе «Ата-Бейит».

«Тогда такая же погода была. Кто-то помнит все очень ярко. А я помню страх, кровь и дождь. Природа тоже оплакивала погибших», — говорит участник тех событий Медербек Осмоналиев.

«Много, очень много людей — мы все шли бороться за светлое будущее. Мы до сих пор надеемся, что все у нашей страны будет хорошо», — говорит другой участник Жыргалбек Шералиев.

Почтил память погибших и глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков . Он возложил цветы к памятнику жертвам народной революции и написал обращение к народу.

«Наша цель точна и ясна: не сворачивать с пути развития, развивать Кыргызстан как страну, где комфортно жить и работать, сделать его свободным, правовым и сильным государством. Достигнув этой цели, мы сохраним победу апрельской революции, власть народа, исполним данные народу обещания и выполним народные требования. Мы претворим в жизнь идеи и цели народной революции. Самое главное — Кыргызстан никогда не свернет с демократического пути развития», — заявил Жээнбеков.

Митинги и реквиемы сегодня проходят по всей стране. 7 апреля в Кыргызстане — памятная дата.

После событий 2010 года в Кыргызстане сменился государственный строй. Республика стала парламентской.

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