Английский в 70 и зумба в 80: учителя кружков для старшего поколения — о своих учениках

Наталья Дроздова : Мои ученики ведут активный образ жизни

Руководитель кружков общей физической подготовки и скандинавской ходьбы в территориальном центре социального обслуживания «Тимирязевский» (САО)

Я работаю с пожилыми людьми больше трех лет. Самому старшему из моих учеников 84 года, самые младшие — молодые пенсионеры, им где-то за 60. Всего у меня занимается около 40 человек, в группе — 10–12. Так удается уделить внимание всем: мы стараемся никого не пропустить.

Скандинавская ходьба у нас три раза в неделю. Занятия проходят в «Дубках». Сначала делаем разминку на свежем воздухе — разминаем ноги, руки, потом упражнения на расслабление и несколько кругов по трассе в парке. Мы обязательно проходим минимум два круга, это около трех километров.

Занятия по общей физической подготовке (ОФП) я веду с 09:30 до 13:00 каждый день, и мы стараемся для каждого подобрать график. Кто-то три раза в неделю занимается, кто-то — четыре. Молодые пенсионеры готовы ходить каждый день. ОФП проходит в спортивном зале в нашем центре. Мы используем разные методики: это суставная гимнастика, разминка. Много внимания уделяем шейному отделу, у некоторых учеников давление и грудной отдел зажат, поэтому делаем много упражнений для снятия напряжения в этих отделах. Есть упражнения на ковриках на растяжку. Для повышенной нагрузки используем гантели: это нужно молодым пенсионерам, им требуется попотеть.

Наши дамы очень любят заниматься с гимнастическими палками. У многих искривления позвоночника, а это очень помогает и повышает настроение. Им вообще нравятся уроки. Они любят общаться до и после занятия, пить вместе чай. То есть они ведут активный образ жизни, не скучают. А еще ходят на другие занятия: рисование, вязание крючком, вышивание.

Как правило, пожилые люди — благодарные ученики. Чтобы работать со старшим поколением, надо любить людей, уважительно к ним относиться. Мне нравится им помогать, и они мне тоже поднимают настроение: когда у меня нет сил или плохо себя чувствую, всегда поддерживают. Если ты вкладываешь в них душу, то и они стараются не подвести.

Татьяна Аркадьева: Занятия посвящаем развитию разговорной практики

Учитель английского языка в территориальном центре социального обслуживания «Зюзино», филиал «Академический» (ЮЗАО)

С людьми старшего поколения я работаю с августа. У меня две группы: те, кто начинает с нуля, и более сильные. В них от 10 до 15 человек в возрасте около 70 лет. В основном это женщины, но есть и двое мужчин.

Мы занимаемся два раза в неделю по часу и посвящаем уроки развитию разговорной практики. Темы выбираем спонтанно: что интересно, то и обсуждаем. Например, на последних уроках мы рассуждали о религии. Еще много говорим об искусстве, о путешествиях.

Занятия начинаем с проверки домашнего задания, тема которого обозначена заранее. Ученики рассказывают, что подготовили, а потом мы это обсуждаем, задаем вопросы, отвечаем, проверяем, кто как слушал. Если по ходу беседы можно изучить какой-то грамматический материал, я объясняю, что-то записываем.

Кто-то учит язык для путешествий, у кого-то дети живут за границей, кто-то хочет совершенствоваться. Конечно, в таком возрасте учить языки сложнее, но я опытный преподаватель, сразу вижу, у кого что можно спросить, и по ходу меняю занятие. Они говорят, что им со мной очень повезло, и с удовольствием приходят на наши занятия.

Александра Соломенцева: Люди старшего возраста очень открытые и позитивные

Инструктор по зумбе в центре социального обслуживания «Троицкий» (ТиНАО)

Я лицензированный инструктор по специальной программе «Зумба голд». Достаточно давно работаю с людьми старшего возраста, и мне это очень нравится. Они открытые, позитивные, с ними приятно и комфортно танцевать. И им нравится эта программа.

Занятия проходят два раза в неделю по часу. Сначала делаем разминку, потом танцуем, в конце заминка с растяжкой — все под музыку. Для этого возраста у нас специальная хореография: чуть медленнее темп, нет фитнес-вариаций, чтобы не было нагрузки на суставы, нет прыжков. Эти уроки очень полезны: тело начинает активно работать, укрепляются сердечно-сосудистая и дыхательная системы, и общее самочувствие улучшается.

Есть те, кто сразу улавливает основы танца, кому-то они даются тяжеловато, но все очень стараются. У нас есть один мужчина, который посетил одно или два занятия и очень быстро освоил хореографию, сразу стал попадать в такт, выполнять все движения. Было удивительно, потому что чувство ритма не у всех мужчин хорошо развито, а он отлично уловил все движения, слышал музыку.

Это направление сейчас очень популярно, и в группах много учеников: где-то 20, а где-то 26 и даже 30. Самому старшему ученику больше 80 лет. Люди в любом возрасте хотят танцевать, двигаться, и эта программа помогает раскрепоститься, почувствовать себя не одиноким, более живым, счастливым. Я сравниваю, какими ученики были вначале и какими стали сейчас. Они свободнее, веселее, стали лучше двигаться, и самочувствие у них улучшилось. Очень приятно дарить людям радость, но главное — чтобы они становились здоровее.

Лариса Калараш: Пожилые учатся танцевать гораздо быстрее, чем молодежь

Хореограф в Доме культуры «Гармония» (ЮАО)

Я уже год работаю с пожилыми людьми. Они очень отзывчивые, добрые и талантливые, их многому можно научить. Как ни странно, они учатся гораздо быстрее, чем молодежь. Это явно объясняется тем, что у них в молодости были танцевальные вечера (тогда таких мероприятий было больше), имеется хотя бы минимальная подготовка.

Самой старшей из моих учениц — 87. Единственная особенность работы с людьми такого возраста — не давать слишком сложных вещей, но у нас нет активных движений, как в балете, поэтому все проходит спокойно. Я делаю небольшие перерывы по пять минут два раза за занятие, поэтому усталость совершенно не чувствуется.

Сначала разминаемся, вспоминаем танцы, которые мы освоили, потом учим новые. У нас всего семь кавалеров, поэтому иногда танцует два состава: кавалеры одни и те же, а дамы меняются.

Мы знаем уже 15 танцев, только вальсов штук 10, а еще русские народные танцы, венгерскую и берлинскую польку. Учим и сложные танцы, потом как танцевальный коллектив «Ларец» презентуем их на больших балах, которые устраивают два-три раза в год.

Обычно в группе 15 человек, но сейчас желающих заниматься уже 20, поэтому будет открываться новая. Занятия проходят раз в неделю по два часа. Раньше было полтора, а потом прибавили полчаса, и ученики только обрадовались этому. Они очень хотят заниматься и бесконечно благодарны, помнят все даты, даже когда у нас начались занятия, поздравляют, приносят маленькие подарки. Для меня это такая отдача, которую ни у ребенка, ни у подростка найти невозможно. Поэтому я так стремлюсь на занятия, они мне как бальзам на душу. Каждое воскресенье встаю утром и думаю: «Господи, как хорошо, сегодня у меня будет урок в ДК».

Алексей Мареев: Главное — научить людей не бояться компьютера

Преподаватель курса «Информационная безопасность» в территориальном центре социального обслуживания «Таганский», филиал «Якиманка» (ЦАО)

Я веду компьютерные курсы для пенсионеров и инвалидов уже шесть лет. Программа состоит из девяти занятий. Они проходят два раза в неделю по часу. Это начальный курс, но я все равно делю учеников на две группы по пять человек. С утра приходят те, кто совсем не владеет компьютером и никогда его не включал, а вечером — люди, которые что-то уже умеют. Но нельзя подобрать учеников так, чтобы все они были одного уровня, поэтому у нас к каждому индивидуальный подход.

Вообще, главная цель — научить людей не бояться компьютера, чтобы они в дальнейшем могли им пользоваться. У всех разные запросы: у кого-то внуки живут за границей, кому-то надо передавать показания счетчиков воды, тепла и так далее. В принципе, это входит в наш курс, поэтому все остаются довольны. Для тех, кому не хватает полученных знаний, есть дополнительные бесплатные занятия, куда можно прийти с какими-то конкретными вопросами и получить на них ответы.

Люди приходят очень разные, у нас учились, например, генерал-майор авиации и актер. Конечно, все индивидуально: кому-то эти уроки даются легче, кому-то — тяжелее. Но в принципе, с программой все справляются и оставляют благодарности в журнале.

Виктория Гузеева: Учу своих учеников быть стильными и достойными своего возраста

Руководитель студии «Креативная мастерская» в территориальном центре социального обслуживания «Арбат», филиал «Пресненский» (ЦАО)

Я четыре года работаю с пожилыми учениками. У меня разновозрастные группы. Самой старшей — ее зовут Нонна Кирилловна — 92. Люди старше 70 схожи с детьми: очень нуждаются в общении, похвале и поддержке, и если есть желание ими делиться, то вы найдете благодарную аудиторию. Это люди, которые могут много дать, очень интеллигентная, приятная компания. Мне интересны их судьбы, я к ним отношусь как к хорошим приятелям.

Мои занятия проходят как креативная мастерская, воркшоп. Основная идея — люди не должны приходить сюда одновременно и сидеть как ученики. Я работаю в течение четырех часов, и они могут прийти в любое время и делать то, что им хочется в этот момент. Человек не должен быть привязан к какой-то работе. Если хочется переделать какую-то кофту или платье, научиться вышивке лентами, вязанию крючком, созданию украшений или нужна моя помощь, креативный совет, то я посвящу время именно этому.

Я объясняю своим ученикам, как быть стильными, модными и достойными своего возраста. Моя задача — научить их делать не лубок, не поделки, а серьезные трендовые вещи, не бежать в магазин, а делать из того, что уже есть.

Творчество затягивает, и те, кто начинает ко мне ходить, видят свои результаты. Когда люди делают первую вышивку или комплект «шапка, шарф, варежки» из старого свитера, им хочется и самим начать придумывать. У нас есть выходы на такие крупные выставки, как «Ладья», «Бижутерия от винтажа до наших дней», «Атмосфера творчества». Здесь они черпают вдохновение, ищут идеи. Мы живем активной жизнью и за пределами «Креативной мастерской»: ходим в Пушкинский музей, в театры.

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