Proof-of-burn: Разработан новый алгоритм достижения консенсуса

Алгоритмов достижения консенсуса существует не один и не два. Вот самые популярные и широко используемые среди них: Proof-of-stake, Proof-of—work, Proof-of-space, Proof-of-work, Proof-of-time. Все они имеют свои достоинства и недостатки, но все они имеют своих приверженцев. Главная задача такого алгоритма — определение узла, который получает право подтверждать транзакции, помещенных в блок. Нх был представлен еще один алгоритм Proof-of-burn — поговорим о нем подробнее.

Как происходит определение решающего узла для подтверждения транзакций? Алгоритм Proof-of-work выбирает для этого самый мощный узел, Proof-of-space ищет узел, имеющий наибольшее пространство, отведенное для хранения данных, в алгоритме Proof-of-stake решающим считается самый богатый узел, а в новом Proof-of-burn — тот узел, который «сжигает» больше всех денег.

Алгоритм Proof-of-burn лежит в основе новой криптовалюты Slimcoin. При добыче часть монет просто отправляется на специальный кошелек, так называемый burn address. Отправленные туда монеты уже нельзя вернуть назад. И чем больше адрес «сжигает» монет Slimcoin, тем больше у него шансов стать главным узлом в сети, подтверждающим транзакции. При этом система не обладает большой памятью и не запоминает надолго пропущенные через нее монетыа узел постоянно нуждается в том, чтобы через него «сжигали» монеты.

Специального оборудования для содержания узла Proof-of-burn не требуется — это может делать обыкновенный домашний ПК. Несмотря на постоянно сжигаемые монеты, хозяин узла все же извлекает прибыль, так что его содержание кажется вполне оправданным.