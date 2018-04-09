«Слышали о мафии, водке и девушках»: студенты из Алжира приехали в Челябинск за хорошим образованием

Красивые девушки, мафия и хорошее образование — так представляли себе Россию новые герои нашего проекта о жизни иностранцев в Челябинске, студенты из Алжира Мохаммед и Шауки. Совпали ли ожидания и реальность — узнаете в нашем материале.

Шауки Латреш приехал из Сетифа пять лет назад и учится на архитектора в ЮУрГУ. Сельми Мохаммед Салах из города Батны — слушатель подготовительного факультета ЧелГУ, живёт в Челябинске уже два года.

— Почему я приехал в Челябинск? Наверное, это судьба. Раньше я мечтал учиться во Франции или в Англии, но туда очень сложно получить визу и очень дорогое образование. Мои родственники шесть лет учились здесь в ЧВААКУШе. Они рассказывали, что здесь добрые люди и хорошее образование. Я решил поехать в Россию, — рассказал Шауки. — Мы прилетели сюда с двоюродным братом. Больше в Челябинске у меня земляков не было. Я очень обрадовался, когда мне однажды сказали, что приезжают студенты из Алжира и их надо встретить. Среди них был Мохаммед.

— Я искал, куда можно поступить, написал в несколько университетов. Первыми мне ответили из Челябинска, — рассказал Мохаммед.

О Челябинске Шауки рассказали родственники, которые учились в ЧВВАКУШе

— Что приходилось слышать о России?

— Водка, красивые девушки, опасная мафия, — рассказывают молодые люди.

— Пробовали водку?

— Нет, религия не позволяет. И в клубы ходить тоже. К сожалению, большинство наших нарушают запреты, когда приезжают в Россию.

— А мафию встречали? Кто такие мафиози?

— Надеемся, что не встретимся с мафией. Это группировки, у которых есть оружие, и они делают всё, что хотят. Если им не хватает денег, они могут зайти в магазин забрать всё.

— Читала, что в Алжире любят полных женщин. А в древние времена девочек специально откармливали, чтобы они могли удачно выйти замуж. А мы тут худеем все.

— Я не люблю полных, — отмечает Шауки.

— Я тоже, — улыбается Мохаммед.

Мохаммед мечтает создавать космические ракеты

— Наверное, культурный шок был, когда вы сюда приехали и увидели челябинок в коротких юбках и без платков…

— Я приехал зимой, и все ходили тепло одетые, ничего видно. А вот летом вообще кошмар! Однажды друг из Эквадора сказал: «Невозможно думать об учёбе, когда такие красивые девушки рядом с тобой!» Я ему ответил, что ничего не поделать, будем привыкать.

— У вас все девушки красивые, но очень сложный характер, — добавил Мохаммед. — Им всё время хочется развлекаться, ходить на дискотеки. Они думают, что все можно: хочу курить — курю, хочу пить — пью. Девушки не думают о семье, сегодня с этим, завтра — с другим. Они не могут по-настоящему любить. Сегодня люблю, завтра — не люблю.

— Между тем девушки очень общительные, а вот с парнями подружиться сложнее. Когда я учился на первом курсе, у нас была очень дружная группа, а затем нас разделили по профилю. С нами учились другие ребята, у которых даже сложно просить что-то, — добавил Шауки. — Они не отказывают, но делают вид, будто не знают. Не успеешь на лекции что-то записать или не понял тему, просишь помочь, а они отвечают, что нет времени.

— Вы бы завели несколько жен? В Алжире же можно жениться на четырёх.

— Я считаю, что если любишь по-настоящему, то как можно изменить ей, найдя другую? Главное — чувства. Если думать только о красоте, можно и четыре завести.

В Челябинске наших героев огорчают плохие дороги и выбросы

— Я читала, что в Алжире все водители соблюдают Правила дорожного движения, а за малейшее нарушение могут лишить прав.

— У нас тоже нарушают. Не чувствую большой разницы в Челябинске. У вас много камер, все боятся штрафов, — говорит Шауки. — А вот дороги у вас очень плохие. Я думаю, это из-за погоды: у вас постоянно снег дождь.

— Правда ли, что у вас очень дешевый бензин?

— Да. В переводе на ваши деньги около 10 рублей за литр. Но надо сравнивать с уровнем жизни. Например, школьный учитель получает около 25 тысяч в рублях.

— Что вас больше всего удивило в России?

— Здесь каждый месяц праздник. Русские постоянно находят причины праздновать и отдыхать: Новый год, День женщин, День мужчин, День науки, Масленица… — говорит Шауки. — Меня как строителя удивили квартиры. Кажется, что все российские дома проектировал один архитектор: гостиная, кухня, ванная и спальня. Очень маленькая спальня! В таких не отдохнёшь.

Мохаммед приехал в Челябинск с северо-востока Алжира

— Шауки, вы наверняка были на стройках в Челябинске. Что можете сказать?

— У вас дома хотя бы не падают.

— А у вас падают?

— Во время землетрясений. Не все учитывают нагрузки.

— После кризиса в Челябинске остановились некоторые стройки. У вас такое бывает?

— При строительстве надо все расходы считать в долларах. Европа и Америка давит на вас, курс меняется, а все материалы поставляют из-за рубежа. Вот и возникли проблемы, — отмечает он. — У нас большинство компаний в частной собственности, но принадлежат тем, кто работает на государство. Если у них плохо, они берут деньги у государства.

Студенты из Алжира признаются, что очень любят играть в футбол, Шауки даже участвовал во всероссийском футбольном турнире среди студентов-иностранцев. Тогда команда из ЮУрГУ заняла четвёртое место. А вот встать на коньки и поиграть в хоккей пока не решаются.

— У России есть шанс победить в чемпионате мира по футболу?

— Футбол — это не ваше. Россия — это страна хоккея. Вы должны гордится этим! Недавно я был на игре «Трактора» против Уфы. Тогда челябинцы выиграли. Челябинцы обожают хоккей: весь стадион кричал одно слово: «Трактор!», — говорит Шауки. — Жаль, что сборная Алжира по футболу не будет участвовать в чемпионате мира. В 2014 году была хорошая команда. Мы долго играли с Германией, и они еле-еле у нас выиграли.

Говоря о минусах жизни в Челябинске, студенты из Алжира, как и многие наши герои, отмечают — из-за большого количества заводов здесь нечем дышать. Кроме того, студенты жалуются на суровые российские законы.

— Мы не можем официально устроиться на работу. В Англии и Франции разрешают по 20 часов в неделю работать. Студент может заработать минимум 200-300 евро. Мы даже писали обращение, чтобы нам сделали особенное правило. Мы и так оплачиваем обучение по 100-150 тысяч рублей. Также мы тратим деньги на оформление визы, которую надо делать каждый год. Неужели нельзя сразу на пять лет сделать? — отмечает Шауки.

Шауки играет в университетской футбольной команде

— Не жалеете, что сюда приехали?

— Сюда приехать стоило! Иначе я бы не познакомился с Мохамедом, другими ребятами и с вами тоже. Мы считаем, что Россия с Америкой — главные на этой планете, и это здорово — приехать в очень сильную страну, узнать характер её жителей, — отметил Шауки. — Я понял — вы очень терпеливые! Несколько раз я путешествовал на поезде, пока едешь, кажется, что время остановилось. С ума сойти! Смотрю: русские читают книги, разговаривают. Весело им.

— Какие планы на ближайшее будущее?

— Я планирую перевестись в МГУ , изучать ядерную физику. Затем уехать в Европу. Я мечтаю создавать космические корабли, но в России на такие предприятия не пускают иностранцев, — говорит Мохаммед.

— Хотелось бы работать в строительстве. Здесь у меня уже есть знакомства, хотелось бы остаться в Челябинске. Потом, когда наберусь опыта, возможно, уеду в Алжир, — добавил Шауки.