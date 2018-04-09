Екатерина Варнава: «Весна для меня наступила еще в феврале»

Звезда Comedy Woman и Love is на ТНТ, как и большинство представительниц прекрасного пола, радуется наступлению весны и обновляет свой гардероб. Мы встретили Екатерину в торговом центре, где она присматривала себе одежду на теплое время года и просто весело проводила время.

— Екатерина, весна наконец вступает в свои права. Вы чувствуете ее наступление?

— Для меня она, по-моему, пришла еще в феврале. Обострение есть, депрессии нет. (Улыбается.)

— И, наверное, весеннее чувство влюбленности вас тоже не обошло стороной?

— Конечно. Дело в том, что я уже пять лет нахожусь в отношениях. Все с тем же Константином Сергеевичем Мякиньковым . Он периодически продолжает совершать какие-то поступки, которые действительно снова и снова меня заставляют в него влюбляться. Честно говоря, раньше я видела такое в кино и читала об этом в книгах. И думаю: как здорово, что сейчас это есть и в моей жизни. Константин меня вдохновляет и наполняет — спасибо ему за это огромное.

— Вы даже как-то говорили, что он позволил вам поверить в мужчин…

— Дело в том, что такие, как я, входят в ранг сильных теток. И на мне многие мужчины, к сожалению, уже поставили крест: «Ой, с ней так сложно!». А Константин нашел ко мне подход, абсолютно проигнорировав мою силу, мою активность, мой напор. Он все это притушил, успокоил и, можно сказать, с нуля начал воспитывать меня именно в отношениях.

— Могу предположить, что у вас немало поклонников-мужчин, которые, наверное, не дают вам прохода?

— У меня есть поклонник, который каждый год, когда мы даем концерт в Питере, приходит и дарит открытки, мягкие игрушки, а с недавних пор еще и бриллиантовые колечки, сережки, кулончики, однажды даже пирсинг для пупка вручил. Я не могу это не принять, потому что понимаю: человек вложил в это душу, сердце. И мне безумно это льстит, но я не скрываю, что нахожусь в отношениях.

— Вы модница, это видно даже по вашему Инстаграму. Могли бы назвать себя шопоголиком?

— Могла бы. Но поскольку мой гардероб стал трещать по швам и я просто перестала узнавать некоторые вещи, стало понятно, что пора уже остановиться. Те вещи, которые уже неактуальны, вышли из моды, разонравились, я отдала знакомым, родственникам, племянникам и т. д. И когда из дома была вынесена многокилограммовая сумка, я поняла, что пора изменить отношение к походам по магазинам. Теперь я закупаюсь в продуктовом.

— Гардеробная у вас, наверное, большая?

— Она маленькая — это ее основная проблема. Мне кажется, я решилась на собственную квартиру только потому, что просто хочу большую гардеробную… две большие гардеробные…

— Вы говорите, что вместо вещей теперь скупаете продукты. В вашем холодильнике изобилие или все-таки ограничиваете себя в чем-то?

— Ограничиваю, конечно: я не ем мясо, рыбу, морепродукты, птицу, ничего красного, потому что у меня аллергия на помидоры, ягоды и т. п. И вообще с возрастом я стала очень зависима от климатических условий, перелетов, часовых поясов и еды. Приходится себя ограничивать, причем не столько потому, что я стараюсь держать форму, а потому, что так мне рекомендовал доктор. Хлеб я тоже не ем.

— Что же вы тогда едите?

— Сейчас время здоровой пищи. Армия веганов объединила свои усилия и пооткрывала огромное количество магазинов, где можно купить домой специально приготовленные веганские блюда. Я в этом плане себя чувствую комфортно.

— Балуете своего молодого человека вкусностями?

— Нет, но он меня балует. Я не готовлю: это было озвучено практически на второй день наших более-менее серьезных отношений. Я сказала: вот когда у меня будет большая красивая кухня, буду готовить.

— Судя по вашими социальным аккаунтам, вы неравнодушны к собакам…

— У меня в Инстаграме много такс и догов. Все думают, что это мои, предлагают какие-то бешеные деньги за рекламу с животным. Я вот думаю: завести, что ли, себе собаку? Константин купил моей маме на Восьмое марта маленькую болоночку. Я хочу, когда уже будет своя квартира, запустить туда либо гончую борзую, либо таксу, либо английского дога. Так что жду, когда достроят нашу квартиру, и покупаю собаку. А еще очень хочу детей. Это абсолютно нормальное желание для женщины, которой исполнилось тридцать три.