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Во Мценске уровень воды в реке измеряют затопленным краном
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Во Мценске уровень воды в реке измеряют затопленным краном 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Кран, который трудился на реконструкции моста через Зушу в Мценске Орловской области, стал заложником большой воды. Технику залило выше крыши, местные жители по стреле определяют уровень подъема реки.
«Каюсь, ходил сегодня смотреть на эту достопримечательность. И что характерно, я там был далеко не один! За те минут 15, что я там провел, человек 20 пришло и ушло. Вот тебе и центр досуга, вот тебе и зона притяжения. Надо было палаточку с шашлыком там поставить. И магнитики с фотками крана продавать!» — пишут в группе Подслушано Мценск.
«Дааааа…. Когда-то давно, до реконструкции, на опоре Немецкого моста была нарисована водомерная шкала в метрах. А в 2018 году Мценск уровень паводка меряет краном! Прогресс, однако!»
«А где главный вопрос? Кто несёт ответственность за этот кран, почему он остался там и его не эвакуировали? Кто виноват?! Весна каждый год начинается, и паводок тоже. Не говорите, что это была неожиданность и феномен природы».
Мценский мост через Зушу был признан аварийным и закрыт в 2009 году. К его реконструкции приступили в середине 2016 года. Подрядчиком стало ОАО «Строймост» из Курска. На реконструкцию в 2016 году было заложено 50 млн рублей. В 2017 году объём финансирования составил 222 млн рублей. Однако на начало 2018 года компания освоила лишь 10% средств. У властей вызывали опасения не только сроки, но и качество работ. С подрядчиком-банкротом договор расторгнут.
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