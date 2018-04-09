Во Мценске уровень воды в реке измеряют затопленным краном

Кран, который трудился на реконструкции моста через Зушу в Мценске Орловской области, стал заложником большой воды. Технику залило выше крыши, местные жители по стреле определяют уровень подъема реки.

«Каюсь, ходил сегодня смотреть на эту достопримечательность. И что характерно, я там был далеко не один! За те минут 15, что я там провел, человек 20 пришло и ушло. Вот тебе и центр досуга, вот тебе и зона притяжения. Надо было палаточку с шашлыком там поставить. И магнитики с фотками крана продавать!» — пишут в группе Подслушано Мценск.

«Дааааа…. Когда-то давно, до реконструкции, на опоре Немецкого моста была нарисована водомерная шкала в метрах. А в 2018 году Мценск уровень паводка меряет краном! Прогресс, однако!»

«А где главный вопрос? Кто несёт ответственность за этот кран, почему он остался там и его не эвакуировали? Кто виноват?! Весна каждый год начинается, и паводок тоже. Не говорите, что это была неожиданность и феномен природы».

Мценский мост через Зушу был признан аварийным и закрыт в 2009 году. К его реконструкции приступили в середине 2016 года. Подрядчиком стало ОАО «Строймост» из Курска. На реконструкцию в 2016 году было заложено 50 млн рублей. В 2017 году объём финансирования составил 222 млн рублей. Однако на начало 2018 года компания освоила лишь 10% средств. У властей вызывали опасения не только сроки, но и качество работ. С подрядчиком-банкротом договор расторгнут.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Мценск намерен взыскать с несостоятельных мостостроителей 18 млн рублей