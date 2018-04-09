Ещё
Гаджеты для нуждающихся соберут на Планерной
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как погибла талантливая гимнастка Оксана Костина
Как погибла талантливая гимнастка Оксана Костина

Гаджеты для нуждающихся соберут на Планерной 

Управа района Куркино 58 минут назад
Фото: Управа района Куркино
В СЗАО, на Планерной улице, открылся пункт сбора бывших в употреблении, но исправных гаджетов для нуждающихся в рамках проекта #ДоброеДело.
Благотворительный проект #ДоброеДело дает вторую жизнь бывшим в употреблении, но работающим электронным устройствам — планшетам, телефонам, фотоаппаратам, компьютерам, — и помогает нуждающимся сеймьям быть современными.
— Дарителями в рамках проекта могут быть и организации, и неравнодушные жители, желающие передать свои работающие электронные устройства нуждающимся. Тем самым техника обретет вторую жизнь и принесет пользу новым владельцам. «Доброе дело» — это общий вклад в охрану окружающей среды: электронные устройства не выбрасываются на свалку, а продолжают служить людям, — отметили инициаторы акции.
На базе Центра профессионального и карьерного развития в Москве прошло торжественное мероприятие акции «Доброе дело» с вручением благодарностей активным участникам проекта. Электронные устройства получили 19 нуждающихся в них горожан. В рамках проекта дан старт акции #Начниссебя. Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Вячеслав Шуленин подарил три планшета многодетным семьям и передал эстафету коллегам.
Присоединиться к проекту #ДоброеДело и флешмобу #Начниссебя могу все неравнодушные горожане. Нужно привезти свои электронные устройства на пункты приема, выкладывать фотографии в социальные сети, ставить хэштеги #ДоброеДело, #Начниссебя и отмечать своих знакомых.
Пункт приема гаджетов открылся по адресу: улица Планерная, дом 3, стр. 2. (ск)
Управа района Куркино: последние новости
Спектакль «В царство спящей красавицы» покажут на улице Свободы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как погибла талантливая гимнастка Оксана Костина2
16-летняя немка 4 года не стригла ногти14
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»28
«Врачи-убийцы»: последний «заговор» против партии1
Милашка-шпиц загрыз малыша7
Видео
12:00
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
Вещи
06:01
Создан робокот, который спасет от одиночества
Вещи
02:27
Мастер боевых искусств чуть не покалечил себя
Безумный мир
01:06
Призрачная женщина ужаснула байкера
Безумный мир
00:14
Эротичный танец продолжила полицейская погоня
Безумный мир
01:21
Собака виртуозно уволокла кровать в сад
Безумный мир
01:11
Призрак мёртвого ребёнка заигрался в баре
Безумный мир
04:05
Пес в гамаке развеселил Сеть
Безумный мир
00:50
Милашка-шпиц загрыз малыша
Безумный мир
01:11
Британка уверена, что в её пабе живет призрак
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение