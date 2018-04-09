Гаджеты для нуждающихся соберут на Планерной

В СЗАО, на Планерной улице, открылся пункт сбора бывших в употреблении, но исправных гаджетов для нуждающихся в рамках проекта #ДоброеДело.

Благотворительный проект #ДоброеДело дает вторую жизнь бывшим в употреблении, но работающим электронным устройствам — планшетам, телефонам, фотоаппаратам, компьютерам, — и помогает нуждающимся сеймьям быть современными.

— Дарителями в рамках проекта могут быть и организации, и неравнодушные жители, желающие передать свои работающие электронные устройства нуждающимся. Тем самым техника обретет вторую жизнь и принесет пользу новым владельцам. «Доброе дело» — это общий вклад в охрану окружающей среды: электронные устройства не выбрасываются на свалку, а продолжают служить людям, — отметили инициаторы акции.

На базе Центра профессионального и карьерного развития в Москве прошло торжественное мероприятие акции «Доброе дело» с вручением благодарностей активным участникам проекта. Электронные устройства получили 19 нуждающихся в них горожан. В рамках проекта дан старт акции #Начниссебя. Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Вячеслав Шуленин подарил три планшета многодетным семьям и передал эстафету коллегам.

Присоединиться к проекту #ДоброеДело и флешмобу #Начниссебя могу все неравнодушные горожане. Нужно привезти свои электронные устройства на пункты приема, выкладывать фотографии в социальные сети, ставить хэштеги #ДоброеДело, #Начниссебя и отмечать своих знакомых.

Пункт приема гаджетов открылся по адресу: улица Планерная, дом 3, стр. 2. (ск)