«Рациональные добряки». Социолог — о том, как живет современная молодежь

Сегодня в обществе настороженное отношение к молодежи. Ее обвиняют в вялости, апатичности и погруженности в Интернет. Создается впечатление, что миллениалов интересует только селфи и соцсети, хайп и потребление. Почему молодежь не хочет расти и становиться взрослыми, рассказывает д.с.н. директор Центра Молодежных исследований НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург Елена Омельченко

Главное — здоровье

Елена Омельченко: — Мы провели исследование в четырех российских городах — в Санкт-Петербурге, Казани, Ульяновске и Махачкале. Изучали типы и формы молодежной культурной в различные современную жизнь через компании, группы, сообщества, организации. Опрашивали учащихся вузов, ссузов, техникумов, интервьюировали молодых активных людей 18-22 лет. Наблюдали за ними, участвовали в их деятельности.

Ключевая тенденция — это популярность здорового образа жизни. Она развивается в нескольких формах — занятия физической активностью и особенные пищевые практики. Первое — это популярность уличного натурального спорта: воркаут, паркур, скейтборд, велопрогулки. Очень популярны фитнес, спортзал, занятиия с тренером.

Идет активное развитие ЗОЖ с помощью соцсетей. Блогеры, которые рассказывают о дисциплине тела, о том, как работать над собой и создавать фигуру, имеют огромные аудитории и сотни тысяч последователей.

— Получается, это уже не «фастфуд-поколение»?

— Молодежь разная, но та выборка, которую мы изучали, внимательно относится к своему питанию. Это второе направление тренда ЗОЖ — популярность специализированных пищевых практик. Еда становится профессиональным занятием, хобби. Тема экологии здоровья, дисциплины ума и тела — очень популярна.

Самое интересное, что из-за этого снизился процент молодых людей, употребляющих алкоголь. В 2011-12х годах в городе было в три раза больше молодых людей, которые пили пиво. Почти сошло на «нет» употребление крепких напитков. Более того, опросы показали, что 30% молодых петербуржцев не приняли бы в свою компанию того, кто употребляет алкоголь, а 58% — наркотики.

При этом молодежь стала предпочитать вино и легкие алкогольные напитки. Возможно, это связано с культурой потребления. Для петербуржцев более чем для молодежи в других городах важно, где употреблять напитки — не у подъезда, на кухне или в подворотне, а в месте с особым интерьером и атмосферой: креативном или хипстерском пространстве, лофт-проекте или другом месте, связанном с литературой, музыкой. Гастрономическое удовольствие обязательно сопровождается культурным.

Игры вместо политики

— Исследователи говорят, что молодежь инфантильна и не хочет участвовать в жизни страны. Не потому ли они так любят игры?

— Несмотря на стереотип, что молодежь стала не активной и аполитичной, она вовлечена в самые разные формы культурных практик. Во всех городах лишь 7% не входят ни в какие сообщества. Многие работают со второго курса. Однако рынок труда не очень благоприятен для студентов, поэтому иногда невовлеченность, инфантильность, существование в неопределенности оказываются не результатом собственного выбора, а просто стечением обстоятельств. Конечно, есть разные группы людей. Однако поколение Z не интересуются политикой и партиями, потому что не доверяет им. Они понимают, что их не слышат, их мнение не учитывают, поэтому они особо не стремятся в политику. Не грезят изменить общественный строй или весь мир. Зато они активны там, где могут что-то изменить. Возможность быть услышанными, на что-то влиять, становится ключевой при участии в какой-то деятельности, группе, сообществе, субкультуре. Все остальное — скучно и «неприкольно».

Активно развивается гражданственность малых дел, на уровне протянутой руки. Модно быть активным, помогать животным, детям, престарелым людям, инвалидам. Развиваются низовые гражданские практики помощи — волонтерские движения, отряды поисковиков. Популярны как официальные инициативы, так и неформальные, не имеющие государственной или грантовой поддержки. У новых поколений есть огромное желание помочь, поучаствовать в чем-то, принести пользу.

Постматериальная эпоха

— Что насчет обвинений в излишнем материализме нового поколения — они действительно зациклены на брендах?

— Мы входим в эпоху постматериальных ценностей. Поколение Z ориентируется в большей степени на реплики, чем на настоящую продукцию. Отказ от дорогих марок, потому что нет смысла платить за больше только за имя. У них спокойное отношение к вещам, брендам и корпорациям. Популярны антикапиталистические идеи. Развивается DIY-экономика (от англ. do it yourself — сделай сам). Ее основные черты — уход от мейнстрима в потреблении, молодые люди вовлекаются в процесс создания продукта — музыки, одежды, еды, отличительных атрибутов. Также эта эпоха связана с неизбежностью роста толерантности, принятие гендерных, сексуальных, этнических и религиозных отличий. Спокойное отношение к инвалидам, к инаковости. Возможно еще и потому, что сейчас модно быть эксклюзивным, особенным. Яркий пример — разноцветные волосы. Они популярны у многих молодых людей, хотя раньше было лишь у представителей субкультур. Также постматериальная эпоха связана со значимостью морального фактора и получения духовного и эмоционального удовольствия от свершения какого-то поступка.

— Эксперты пугают, что интернет и виртуальный мир поработят нас, а молодежь уже поголовно в Сети?

— Безусловно, это цифровое поколение. Однако оно может успешно его использовать — работать и учиться с помощью Интернета, а не просто зависать там. Иногда взрослые не видят позитивных тенденций просто потому, что судят детей не по тем параметрам. В целом новые поколения достаточно рациональны. Они понимают, что не все в Сети правда. У них уже развит навык распознавать фальшивые новости и другие фэйки. Они способны сопоставлять факты и фильтровать ту информацию, которая валится из Сети.

При этом в каких-то вопросах у них в голове каша. Это связано с развитием в обществе популизма. В силу чего происходит девальвация ключевых понятий, таких как справедливость, ценность, правда, толк, совесть, надежда, честь, вера, патриотизм и прочее. Они используются всеми в разных смыслах, контекстах и целях. Их ценность снижается. В контексте этой смысловой каши молодежи очень сложно понять, что правда, а что ложь. Можно срежиссировать и смонтировать происходящее, представить факты по-разному в зависимости от целей.

В этом смысле молодые — несчастливы. Они вынуждены формировать смысловую опору в ситуации неопределенности во всех сферах — от политики до семейной жизни. Поэтому они с большим трудом могут ответить на вопрос о своих будущих планах. Им легче проявлять себя в малых делах — посадить дерево, убрать мусор, помочь кому-то. Это доступно, близко, понятно и приносит ощутимые плоды.