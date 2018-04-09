Где заказать видео, которое станет популярным

Создание крутой видеорекламы или вирусного ролика — это целое искусство. Нужно продумать всё до мелочей, изучить целевую аудиторию, провести опросы — в общем, проделать огромную работу. И лишь тогда получится создать видео, которое запомнится потребителю товаров или услуг. Но где найти фирму, занимающуюся созданием первосортного контента? Да, отбоя от компаний нет, но большая часть из них производит такую некачественную продукцию, что кажется, будто ты заказал проект на бирже фриланса, а не в студии с громким именем и хвалебными одами в адрес своих услуг. Среди компаний, занимающихся видеопродакшеном, мы нашли крутую студию — «Big Boom». Мы взяли интервью у директора компании «Big Boom», из которого будет понятно, почему стоит заказать видео в их студии.

Расскажите о своих отличительных особенностях В принципе, на нашем рынке довольно сложно выделиться. Дело обстоит приблизительно так. Существует несколько сотен крутых специалистов-фрилансеров из разных цехов: режиссеры, операторы, художники-постановщики, художники по костюму, вторые режиссеры, дизайнеры компьютерной графики, режиссеры монтажа, композиторы и так далее. Этих специалистов в разных комбинациях собирают на своих проектах лучшие продакшн-студии. Таким образом, получается, что и мы, и все наши конкуренты создаем продукты примерно из одних и тех же деталей, правда порой по очень разной стоимости. И в этом смысле мы весьма гуманны.

Так вот. Несмотря на то, что разные продакшены привлекают по сути одних и тех же исполнителей, у некоторых компаний все-таки есть свое узнаваемое лицо. И у нас оно тоже имеется, как мне кажется. Компания — это люди, которые в ней работают. Эти люди собрались вместе по какому-то принципу. У них схожий друг с другом и отличный от других подобных сообществ взгляд на вещи. У «Биг Бума» этот взгляд ироничный, иногда абсурдный, иногда психоделический, но неизменно жизнелюбивый. https://vimeo.com/262781710 Это специфическое мировосприятие отражается в сценариях наших роликов, которые, как мне кажется, заметно выделяются на общем рекламном фоне.

Еще есть одна штука. Несмотря на то, что для многих проектов мы черпаем человеческие ресурсы из общей базы данных, мы всегда стремимся находить и развивать молодые таланты. Работа с начинающими самородками дает инъекцию молодости компании и ощущение драйва. К тому же это так круто — помогать реализовываться увлеченным и одаренным парням и девушкам. Посмотреть список услуг Big Boom → Многим нашим читателям важно, какое оборудование и программное обеспечение вы используете для создания видеороликов Если в общем, то все зависит от задач. Например, для какого-нибудь пранка или документального ролика мы можем использовать камеры Sony alpha или Сanon с300; для глянцевого сложнопостановочного ролика мы выбираем уже более серьезные камеры: RED (линейки Epic) или, что чаще бывает, камеры ARRI Alexa (Mini или XT).

За какие проекты вы не берётесь, а над какими больше всего нравится работать? Мы не беремся за бесплатные или почти бесплатные проекты. Также мы не беремся за проекты, связанные с политикой. Не беремся за проекты, которыми руководят мудаки, а таких, кстати, много. Тут главное — как можно быстрее распознать мудака. Больше всего нравится делать всякую крутую дичь. Круто, когда видео, которое мы создаём, очень похоже на кино — у него есть сюжет, и когда в нём есть провокационный и тонкий юмор. Вот это нам реально нравилось делать: https://vimeo.com/212443140 https://vimeo.com/222784855 https://vimeo.com/232211085