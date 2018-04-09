Кипиалчность и Шрифтоблудие: Progression запустило «исповедальню» для рекламщиков

С легкой руки креативщиков из агентства Progression сегодня открылась, скажем так, digital-исповедальня для сотрудников рекламных агентств.

Не знаем, как ребята, но редакция Sostav вовсе не собирается так просто отпускать некоторые грехи, например, шрифтоблудие и правкоприкладство, с которыми регулярно сталкивается.

В Progression признаются, за годы работы в рекламе сами сотрудники начали замечать за собой типичные «грешки профессии». Подборку самых страшных из них они и решили реализовать в новом проекте «Я грешен».

На сайте проекта собраны 13 самых страшных рекламных грехов — от кипиалчности и шрифтоблудия до сметотатства и блогопоклонства.

К каждому из них есть краткие пояснения, а при нажатии на кнопку «Отпустить грех» грешник получает возможность рассказать об этом в соцсетях.

Команда агентства отмечает, что с уважением относится к чувствам верующих и просит воспринимать «Я грешен» как развлекательно-юмористический проект.

«Каждое агентство хоть раз, но сталкивалось с обвинением во всех смертных грехах (а кто-то и с пожеланиями гореть в аду!), так что мы предлагаем коллегам с иронией посмотреть на свою работу», — рассказали в агентстве Progression.

13 самых страшных грехов рекламщика

КИПИАЛЧНОСТЬ (завышать KPI в кейсовом ролике)

ШРИФТОБЛУДИЕ (использовать в презентации шрифты, которые есть только у тебя)

ФОРВАРДЕЙСТВО (неглядя пересылать комментарии клиента в креатив)

ГАЙДЫНЯ (оправдывать посредственный дизайн гайдами клиента)

КЕЙСОГОНЕВО (обещать клиенту, что каждая идея тянет на фестиваль)

РЕФОПАДЕНИЕ (предлагать заведомо нереализуемые решения)

КОПИПАСТВО (продавать старые идеи новым клиентам)

ОБЕДНОСТЬ (приезжать на работу только к обеду)

СМЕТОТАТСТВО (делать просчёт сметы в день сдачи тендера)

БЛОГОПОКЛОНСТВО (предлагать интеграцию с блогерами для каждого бренда)

СТАРОВЁРСТКА (делать презентации в формате 4:3)

МЕДУЗОЛЮБИЕ (во всех проектах предлагать тест на Медузе… или спецпроект на Афише)

ПРАВКОПРИКЛАДСТВО (выдавать свои правки за правки клиента)

Понедельник — отличное время для массовой исповеди, начинаем?