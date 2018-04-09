янебаскетболистка: 10 Instagram-монологов девушек о проблемах высокого роста 

Модель Маша Миногарова опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала о стереотипах высокого роста, трудностях в поисках одежды нужной длины и вынужденном общении «сверху-вниз» с коллегами и друзьями. Сопроводив публикацию хештегом #янебаскетболистка, она запустила бьюти-флешмоб, в котором девушки со всей России объясняют плюсы и минусы роста 180+. Мы собрали лучшие Instagram-монологи.
Пост очень сильного признания.. так что давайте как хорошие дети🙌🏼 Пожалейте вашу мать!.. Поехали! Не так давно прочитала статью на @wonderzine_mag о высоких девушках (ссылка в профиле) и задумалась над тем, что долгое время меня совсем не беспокоило, а тут неожиданно настигло и встало очень остро. ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ РОСТ. Само собой, я уже не школьница среди мальчиков-карапетов и не дылда среди узкого круга невысоких женихов, чтобы маяться.. а вполне себе успешная, в том числе и благодаря высокому росту, лэди.. и комплексы как будто отступили очень далеко и уверенность в себе можно было мерять количеством шпилек в моем шкафу.. но тут беда пришла откуда не ждали.... Как пожар то начался: Дело в том, что я расту (не в физическом, к счастью смысле) становлюсь все более заметным для общественности персонажем и желанным гостем на различных светских мероприятиях.. а это означает обязательный сногсшибательный наряд на каждый выход (а их (мероприятий) по пять штук в неделю, если не больше) и прийти на них выпить и посмеяться, не заморачиваясь на одежде не выходит, потому что с порога на тебя несутся фотографы всех изданий и снимают от макушки до пят, как же ты пришёл.. и я, даже будучи человеком с неограниченными возможностями в плане одежды, от шоурумов нарядного женского платья, до друзей дизайнеров и того же ЦУМа с его обильным запасом люкса — ТУПО НЕ МОГУ ОДЕТЬСЯ! Время от времени, конечно, случается чудо, и Версаче сойдя с ума шьют штаны на ноги длиной 120см, но это редкое чудо, а не пять комплектов в неделю! Те наряды, что роскошны на Глюкозе и Илоне Столье (они тоже высокие девушки, но не такие как я) совсем не сидят на моих 184-185 см роста. Штаны подстрелены, рукава короткие, талия начинается у меня прямо под груздю.. а обувь.. которую я сердечно люблю, а некоторую ценю как арт объекты, даже моего размера, часто выглядят как раздутый чебурек, хоть у меня и сороковой размер ноги, (а не 55 как у Шакил о Нила) но стопа к несчастью с высоким подъемом и для моей устойчивости природа сделала ее пошире, ну чтоб я не падала на каждом шагу. И вот, могла ли я подумать, что в своём почтенном возрасте, (продолжение в комментариях ниже и в сториз) Публикация от Я Minogarova🔥🐀🔥 (@minogarova) 6 Апр 2018 в 2:51 PDT Прикиньте! Только вчера глаголила о том, что обязательно создам магаз с одеждой для девушек ростом 178 и выше! И тут @minogarova пишет пост, где затрагивает тему высокого (не такого высокого, как вы все думаете 170-174 см), а прям ВЫСОКОГО роста! Только помимо одежды, Маша осветила все проблемы и ситуации, с которыми КАЖДАЯ высокая девушка сталкивается КАЖДЫЙ день! Я знаю, что для общества высокие женщины всегда являлись какой-то аномалией, какой-то генетической ошибкой, мутацией, НО! Нас много, не пора бы привыкнуть? Потому что уже никто не реагирует на лысых девушек, на чайлдфри, серьёзных бизнесвумен, лесбиянок, девушек с модификациями тела и т.д. (ничего не имею против перечисленных), но когда видят ВЫСОКИХ— ооооо, я те щас скажу, какая ты шпала! Как тебе не повезло! Уууу, у тебя подстреленные штаны? Ну ты сча отхватишь, непропорциональная отрыжка природы! Иногда беспардонность и отсутствие тактичности у людей просто ошеломляет 😑 Дети в школе понятное дело, все комплексы начинаются оттуда, когда ты выше всех одноклассников и и д Но и встречается достаточное количество взрослых, а слова взрослых оказывают сильное влияние на самооценку и вообще на все в детском мозгу… Например, как-то в начальной школе я стояла с одноклассницей и ее сестрой и пришла их мама. Начала хвалить своих детей, за то, что они выглядят как дети, потом указала пальцем на меня и произнесла «а э ЭТО ЧТО?!» Мол, мои дети, как дети, а я тут мутант стою с тремя головами 👹 Другие родители одноклассников вообще говорили, глядя на меня, что такой рост— это НАКАЗАНИЕ свыше 😂😂 Как ты едешь в маршрутках? Никогда не найдёшь себе жениха? Тебя родители гормонами кормили? В котёл с растишкой упала? На день рождения за уши перетянули? На турнике на пару лет повисла? И мноооогое другое! Отдельное спасибо моим родителям (которых, я, кстати, выше) за то, что ни разу не дали мне намёка на то, что я какая-то не такая, а наоборот, самая лучшая на свете с самыми красивыми ножками 😂😂😂 а ещё спасибо моде за то, что странная длина штанов сейчас актуальна 😂 #янебаскетболистка #триметранадуровнемнеба Публикация от Нормальная баба— скука в семье (@lari_na) 7 Апр 2018 в 2:08 PDT *Фото для привлечения внимания* Спасибо @minogarova что подняла тему роста, а ведь правда как то уже смирилась с тем что короткие рукава и короткие штанины это норма (спасибо что в моде подвороты, как будто так надо 😂) В подростковом возрасте очень комплектовала по поводу своего роста, плюс с самого детства Мама твердила что каблуки это не моё, т.к всегда была всех на голову выше. На работе в промо, когда люди шарахались, думая что я манекен (конечно стоит дылда под два метра на каблуках), для каталожной съемки однажды не рассчитали рост и в итоге на мне все смотрелось как на переростке, с тех пор и не звали 😂😂 тогда я поняла что не быть мне моделью (по крайней мере в России). В своём спорте я так же не стандарт, спасибо опять таки росту. Парни со свиданий сбегали 😂😂 когда в метро спускаешь, ловишь на себе удивленные взгляды. Как однажды мы с @l. t.nikolaevna искали мне джинсы по размеру. В общем натерпелась НО! Сейчас уже все равно что думают окружающие, что они говорят (просто они завидуют чтоу них ноги не 1,5 метра 😂😏✊) И да, #янебаскетболистка, но в школе играла неплохо 💪 Публикация от Виктория (@vi_sverchkova) 6 Апр 2018 в 3:29 PDT изящно вхожу в новую неделю 🌴 #янебаскетболистка на выходных одна из двух любимых женщин @minogarova затронула очень близкую для меня тему. История о высоких нас девочках. Я 183см и все постоянные пожизненные вопросы «в баскетбол играешь, да?». Это ладно. А вот одежда — это вообще полный прикол. Покупка джинс для меня целое дело, готовлюсь морально по пол года. Рукава на локте и мини-юбки совсем становятся неприличными. На фотографиях нужно не забывать встать подальше всех, либо вообще в идеале сесть (искала фотографии в отмеченных тут и посмеялась как я люблю в кадре присесть, конечно). Но в итоге рост я свой очень люблю. И на концертах всё видно) вчера правда немного больно лететь 10ый час из Бангкока в Москву в промежутке 15 см между сидениями эконом класса 🤣 Публикация от Paveleva Lena (@pavelena) 8 Апр 2018 в 11:04 PDT @minogarova подняла ооочень актуальную тему, за что ей огромное спасибо! Ведь может НАС УСЛЫШАТ глубокоуважаемые бренды и дизайнеры разных величин и рангов и поймут, что в мире живет огромное количество людей с ростом от 180 и выше (и это не про фильм) которым крайне трудно найти одежду НОРМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ…с моими 185см сначала в бреду бегаешь по магазинам, в поисках одежды, которая закрывает все что должна закрыть, а потом всем рассказываешь, что укороченные джинсы это круто, а синие и обветренные щиколотки и кисти 8 месяцев в году это нормально😎 Ну и конечно любимые вопросы от незнакомых и малознакомых людей: «Какой у тебя рост?» «А ты баскетболистка?» ну и все в этом духе…обожаю #янебаскетболистка Публикация от @ yanna.yakhina 8 Апр 2018 в 7:37 PDT Никогда не писала ничего подобного)))) Ну не могу я никак пройти мимо поста @minogarova и ее хэштега #янебаскетболистка))) По поводу роста комплексов у меня не было нииииикогда, не смотря на то, что: конечно все стандартные рельсы/шпалы/дылды и тд тоже в меня летели) Конечно мне пришлось полюбить короткие штаны по щиколотку, а брюк у меня просто нет; конечно иногда хочется написать в шапке профиля « чуваки! Я 180! Ниже — не подходить! Ну куда, кудаааа ты смотришь огосподитыбожемой, ты што слепой што ли 🤦🏻♀️»; конечно мне приходится слушать « Свееет ну ты высокая, встань назад» в огромной куче ситуаций; конечно в моем шкафу стоят и плачут большое количество пар красивых туфель; конечно первый (ну, чаще второй) вопрос -а какого ты роста?; конечно, это фраза « маленькие для любви, большие для работы» (но тут есть небольшое продолжение, да и пока что мне вроде удаётся вполне неплохо отлынивать от работы и приобщаться к любви); конечно от своей юмористичной мамы, при просьбе что -то достать я слышу ее « тетенька, достань воробушка»; и конееееечно, я с трудом нашла хоть какую нибудь фотку, ито скрин с инстаграмма моей подруги, потому что на всех совместных селфи я чаще всего приседаю, чтобы не выбиваться из общей массы своих крошечных подружечек 😄😘 Но не смотря на эти мелочи, единственная моя боль, которую причиняет мне мой рост — это комбезы: их длинные штанишки доходят мне до середины голеней и я похожа на 🤡 я очень хочу комбез! Помогите мне найти комбез! 😄🙈🙏🏻 Фууух, кажется, закончила 😄 любите себя такими, какие вы есть, любите свои отличительные черты, любите друг друга ☀️ 🤗 (и помогите мне найти комбез, ато вообще то лето не за горами) Публикация от Света (@tyutyaa) 7 Апр 2018 в 11:51 PDT #ЯНЕБАСКЕТБОЛИСТКА … мой рост и без этого позволяет выделиться. Не знаю, к сожалению или к счастью, но к 14 годам я доросла до 181 см и остановилась. На самом деле, все, кто говорят, что высокий рост — это очень круто не правы в такой же степени как и те, кто говорят, что высокий рост — это далеко не так весело (то есть я😁) Но это постоянное «Полин, растишки объелась?» или «о, встаньте спиной друг к другу, я посмотрю, ты выше неё» или вот ещё ситуация в Детском мире — Полина-девочка-стремянка «девушка, достаньте, пожалуйста, вон ту куклу»… Это правда очень забавно) а так… на каблуках не походишь, длинные брюки или джинсы не найдёшь, 41 размера обуви в принципе мало, ещё и в маршрутках головой удариться можно (даа, и такое было😂). Зато во время Краснодарской жары у меня наверху попрохладнее) ну и рост очень хорошо поднимает самооценку, как же без этого.. @minogarova Публикация от 🌹P O L Y A🌹 (@gorbunova_po) 7 Апр 2018 в 3:31 PDT Тот случай когда я немного баскетболистка) Не могла пройти мимо Машиного @minogarova поста, потому что тема реально наболевшая у всех людей высокого роста. Обычно, я самая высокая: в магазине, в школе, на работе, на спорте, где угодно редко встретишь кого то выше себя, даже мужчины обычно или твоего роста или меньше. Те что одного роста любят поспорить что они ростом 187, а значит и я тоже. Иногда доходит до измерений роста рулеткой. В школе на физре, на линейке нас ставили, почему то по росту, я всегда стояла первая. Я ни когда не стеснялась носить каблуки, не знаю, нравятся они мне. Позднее, когда я стала мамой, каблуки стали редким гостем на выход, потому что бегать, прыгать и крутить педали удобнее в спортивной обуви все таки. Меня ни когда не бесят люди спрашивающие или удивляющиеся моему росту. Да и таких мало, по крайней мере вокруг меня. Я даже удивилась почитав комменты под Машиным постом, наверное и правда в Москве этим не удивишь. С одеждой конечно не легко: из 10 вещей в примерочной счастье если хоть одна подошла как надо: все выглядит как буд то ты великан в стране лилипутов, если брать размер больше то это уже мешки бесформенные. Производители одежды, обьясните: ПОЧЕМУ чем больше размер тем длиннее рукава и брючины? Что не бывает девушек маленького роста с большой попой? Или высоких с маленькой? Последний раз я искала спортивный костюм по всем спорт магазинам, в итоге взяла в мужском отделе adidas Меня прет мой рост, я могу достать практически что угодно с полок в среднестатистической квартире или в магазине могу достать что то до чего никто не дотянулся— у меня еще и руки длинные🙈 а если еще и на каблуках! #янебаскетболистка И, кстати, среди девочек играющих в баскет много мелких) PS поздравляю девчонок с серебром!🥈🎉 Публикация от Анастасия Иванова (@nasaivanova) 7 Апр 2018 в 12:12 PDT Вчера прочла статью о горестях и комплексах высоких девушек по ссылке в профиле @minogarova. Как это ни печально, но и меня сия чаша не обошла стороной. • Мой рост — 183 см. ⬆️ Всю юность мне хотелось быть ниже, потому что в том возрасте, когда хочется быть частью какой-то тусовки — я вечно выделялась, всегда была на виду со своими нелепыми длинными худыми руками и ногами, шеей, сутулой спиной. • Да еще фамилия говорящая… Вершигора! Ха! 🌄 Было бы забавно, если бы с такими данными в паспорте я была бы метр с кепкой:) И ступня большая, совсем не как у миниатюрных принцесс, лапища 41 размера… Все такое непропорциональное, как из цирка уродцев. Именно так я себя и чувствовала. 🙈 В школе со мной не хотели встречаться мальчики, которым было еще расти и расти до моих высот… на танцах на медляк меня мог пригласить только самый отчаянный — ведь с моими габаритами меня сложно «вести». В общем романтика юношеская обошла меня стороной. • Только лет в 18-20 мне удалось примириться со своим ростом и научиться преподносить его как нечто нормальное и само собой разумеющееся. Тогда я носила обувь на высоких каблуках💃🏻, задирала вверх носик, чтобы лучше была видна шикарная шея:) Сейчас я уже просто не обращаю внимания на рост. Ни на свой, ни на чужой. В этом и есть тот баланс, к которому так долго стремилась. • P. S. Что касается одежды — главная проблема высоких людей, я нашла лайфхак! Одежду на высоких девочек не так быстро разбирают в детских отделах магазинов! 😂 Брюки, что на мне на этом фото из отдела « Одежда для школьников».... #янебаскетболистка #проблемывысокихлюдей #дылда #шпала #вершигора #girlies #tallpeopleproblems #fir #tall #sotall #bodypositive #springmood #dreads #dreadlocks #minsk #Belarus #kastrycnickaja Публикация от Anna Wierszygora (@anka_gora) 7 Апр 2018 в 9:48 PDT #янебаскетболистка на днях Маша Миногарова @minogarova выложила пост о высоком росте и проблемах по жизни, с которыми сталкиваются высокие девушки. Она попросила поделиться своими историями. Будучи сосестрой в категории «180+» тоже решила немного рассказать:) Мой рост 183-184. И на данный момент жизни комплексов уже не осталось никаких:) Я привыкла, что каждый второй говорит мне « ты такааая высооооокая»! А то, я не в курсе! У меня вообще когнитивный диссонанс на тему: Почему мне люди спокойно говорят: «ну нифига себе ты такая высокая» и не считают это нетактично или некрасиво, но теже люди никогда не скажут жирным « нихера ты жиробас»! Почему так можно, а вот так нельзя я не понимаю до сих пор. Немного биографии: высокой я была всегда! Всегда все были где-то внизу. Всю школу я занималась спортом и среди спортсменов особо не выделялась. Ну длинная, ну таких много. В школе, напротив, фонарный столб Юля была выше всех:) а одна из лучших подруг была дай бог 160. Как я сутулилась уже все представили:)) но тем не менее, комплексов не было. На громкий шёпот бабуль во дворе «как она себе жениха-то найдёт», внимания не обращала и вообще не втыкала о чем они:) Переломный момент настал, когда я бросила спорт, поступила в универ и увидела этот мир без спортсменов. И вот тут я просто приуныла🤔 ВСЕ ГНОМЫ! Как так то? Вот тут -то я вспомнила слова бабуль во дворе и сама призадумалась:))) но вот прошли годы, эти комплексы и переживания давно прошли, у меня куча обуви на каблуках, подруга, которая такого же роста и любит каблуки, любимый муж и казалось бы все ок. Но нет! Одежда, например, все ещё ведёт со мной неравный бой. Платья, юбки, кофты— все короткое. Я не могу, как многие дамы просто взять с вешалки и норм, мне надо мерять, т.к в 90% будет коротко. А уж слитые Купальники— это отдельный круг ада:))) хвала производителям джинс— у них есть разная длинна, привет Levi’s:) но стоят они в 3 раза дороже, чем пресловутая Бершка. Вообщем, на этом фронте проблем не счесть😂 ну и заканчивая пост— боль, хотелось бы вспомнить о самолётах:) о дааааа, самолеты, задние сидения машин все эти прелести для длинных ног не доставляют никакого удовольствия. 👇🏻 Публикация от Неофициальная Страница Ю (@julia_bu) 7 Апр 2018 в 8:59 PDT