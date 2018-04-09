#янебаскетболистка: 10 Instagram-монологов девушек о проблемах высокого роста

Модель Маша Миногарова опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала о стереотипах высокого роста, трудностях в поисках одежды нужной длины и вынужденном общении «сверху-вниз» с коллегами и друзьями. Сопроводив публикацию хештегом #янебаскетболистка, она запустила бьюти-флешмоб, в котором девушки со всей России объясняют плюсы и минусы роста 180+. Мы собрали лучшие Instagram-монологи.