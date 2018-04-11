Ещё
СМИ: Галкин будет жить на Кипре вместе с любовником
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Галкин будет жить на Кипре вместе с любовником 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Слухи о гомосексуальности шоумена Максима Галкина нередко появляются в информационном пространстве. В начале ноября актер Алексей Панин призвал юмориста совершить каминг-аут и публично заявить о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого случая СМИ ищут любой повод, чтобы найти подтверждение словам артиста.
«Экспресс-газета» назвала предполагаемого любовника Галкина — им оказался его коллега по цеху Сергей Дроботенко. Артисты встретились на юбилейном вечера Владимира Винокура, но, по мнению издания, они скрывают свои отношения. « Вот Максим Галкин на бегу лизнул пальчиком ладонь Сережи Дроботенко. Ребята скрывают свои отношения, делают вид, что всего лишь товарищи по цеху. Ну, теперь-то Макс может не прятаться и в любое время дать деру от нашего гомофобного общества. Недавно он получил паспорт гражданина Кипра, предварительно вложив в недвижимость острова почти $3 миллиона», — пишет издание.
Год назад Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой приобрел дом на Кипре, после чего они стали его полноправными гражданами. Кипрское гражданство получили также их дети Гарри и Лиза. Однако, по данным издания, на Кипре в приобретенном доме Максим Галкин будет жить якобы вместе с Дроботенко. «Галкин с Дроботенко планируют переехать на Кипр, потому что знают — враг внутри, а спасаться от него надо снаружи», — пишет «Экспресс-газета».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Нестареющая китаянка бросила вызов Путину Французский безработный выиграл более одного миллиона евро Туристка сняла на видео лох-несское чудовище
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На старой фотографии нашли путешественника во времени74
Как устроена жизнь бомжей на самом деле19
Жестокие способы казни на Второй Мировой войне29
Что запрещено мужчинам с Северного Кавказа18
Удушающая схватка кобры и питона
Видео
01:27
Видео: привидение в розовом преследует водителя
Безумный мир
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
12:00
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
Вещи
00:43
Удушающая схватка кобры и питона
Безумный мир
06:01
Создан робокот, который спасет от одиночества
Вещи
00:20
В США прошел дождь из мертвых гусей
Безумный мир
01:25
Водитель проехал через торнадо на грузовике
Безумный мир
03:15
Как на самом деле погиб Василий Чапаев
Люди
00:20
Самый страшный кот в мире
Истории
00:56
Пингвин заклевал непрошеного гостя
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение