СМИ: Галкин будет жить на Кипре вместе с любовником 

Слухи о гомосексуальности шоумена Максима Галкина нередко появляются в информационном пространстве. В начале ноября актер Алексей Панин призвал юмориста совершить каминг-аут и публично заявить о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого случая СМИ ищут любой повод, чтобы найти подтверждение словам артиста.
«Экспресс-газета» назвала предполагаемого любовника Галкина — им оказался его коллега по цеху Сергей Дроботенко. Артисты встретились на юбилейном вечера Владимира Винокура, но, по мнению издания, они скрывают свои отношения. « Вот Максим Галкин на бегу лизнул пальчиком ладонь Сережи Дроботенко. Ребята скрывают свои отношения, делают вид, что всего лишь товарищи по цеху. Ну, теперь-то Макс может не прятаться и в любое время дать деру от нашего гомофобного общества. Недавно он получил паспорт гражданина Кипра, предварительно вложив в недвижимость острова почти $3 миллиона», — пишет издание.
Год назад Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой приобрел дом на Кипре, после чего они стали его полноправными гражданами. Кипрское гражданство получили также их дети Гарри и Лиза. Однако, по данным издания, на Кипре в приобретенном доме Максим Галкин будет жить якобы вместе с Дроботенко. «Галкин с Дроботенко планируют переехать на Кипр, потому что знают — враг внутри, а спасаться от него надо снаружи», — пишет «Экспресс-газета».