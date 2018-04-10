Анастасия Микульчина: «Если человек интересен, к нему надо

Актриса рассказала, как научилась стрелять ради роли женщины-полицейского и почему никогда не надеется на макияж.

4 апреля на Первом канале начинается показ сериала «Тот, кто читает мысли» — российской адаптации американского проекта «Менталист». Главную женскую роль, которую в оригинале играла актриса Робин Танни, исполнила Анастасия

— В новом проекте российской адаптации «Менталиста» вы играете женщину-полицейского. Чему вам пришлось научиться ради роли?

Анастасия Микульчина:

— В первый раз стреляла из огнестрельного оружия. Я поняла, почему в американских фильмах говорят: «Эй, друг, где твоя пушка?» Ощущение такое, что у тебя действительно именно она в руках. Это серьезный предмет, поэтому один только инструктаж по технике безопасности у нас занял половину дня. Мы стреляли из трех разных видов пистолетов и винтовки. Учиться драться пришлось уже на площадке вместе с постановщиком трюков.

— Вы водите машину, а еще и мотоцикл, снегоход, гидроцикл. Кто поспособствовал таким навыкам?

Анастасия Микульчина:

— Мой молодой человек, с которым мы провели вместе десять замечательных лет, полных экстрима и разных приключений. Я действительно благодарна ему за то, что он воплотил все мои мечты — начиная от горных лыж, заканчивая такими мощными штуковинами, как гидроциклы и снегоходы. Хотя в последнее время за рулем я передвигаюсь все реже. Так как живу между Ялтой и Москвой, то все же удобнее пользоваться услугами такси.

— У вас была своя бургерная в Крыму. Любите сами готовить?

Анастасия Микульчина: — Бургерную пришлось закрыть. На кафе нужно время, а я решила сосредоточиться на актерской профессии. Уверена, что еда должна быть не только вкусной, полезной, но еще и красиво поданной. Составляю свои блюда как букеты. Обожаю миксовать цвета и противоположные вкусы. Поэтому одна из моих любимых кухонь — тайская. Поварам удается смешивать острое, сладкое, соленое, ягоды с мясом, рыбу с фруктами. Сама люблю готовить тайский суп, так как запахи лайма, кефира, кокосового молока и имбиря меня всегда мысленно переносят к океану. И еще эта кухня полезна для фигуры! Вкусовая палитра этих блюд настолько огромна, что именно от эмоций приходит насыщение, а не от количества съеденного.

— На что вам не жалко тратить деньги?

Анастасия Микульчина: — Мы живем в такое непонятное время, что не надо бояться расставаться с деньгами. У наших родителей гарантом стабильности была недвижимость. Сейчас уже и она не вселяет такой же уверенности. Мне всегда радостно тратить, если деньги идут на приобретение нового опыта, знаний или путешествия. Говорят, что книги расширяют сознание, но, когда ты видишь другие страны, культуры своими глазами, это уже ни с чем не сравнится. Из того, на что потратилась недавно, это путешествие в Грузию. Мне хотелось сфотографировать каждый уголок Тбилиси. Вообще такая красота, что захотелось еще и в каком-нибудь фильме именно в Грузии сняться.

— У вас есть домашние питомцы?

Анастасия Микульчина: — Норман, американский той-фокстерьер, в апреле ему будет год. Он первый, кого я захотела взять после смерти своей первой собаки. Тяжело переживала потерю и почти пять лет была не готова завести нового питомца. История получилась прямо мистическая. Норман родился в один день с моей прошлой собакой, и даже их повадки схожи. Он летает вместе со мной на гастроли и съемки.

— На съемках у вас всегда безупречный макияж. А в реальной жизни так же умело пользуетесь косметикой?

Анастасия Микульчина: — Самый минимум косметики. Лучшее украшение — это здоровый натуральный вид. К тому же я не уверена, что макияж сможет что-то замаскировать, если у тебя внутри будет темно, тоскливо и уныло. Нужно беречь здоровье и почаще заботиться о хорошем настроении. Мой рецепт улыбки — это люди. Бывает, проснешься в плохом настроении, но в лифте завяжется такая милая беседа, что уже думаешь о хорошем. Поэтому я всегда открыта к общению. И всем советую не сидеть и дуться, а выйти хоть во двор и начать общаться.

— Как реагируете, когда вас узнают на улице? Приятно или, наоборот, неловко от внимания?

Анастасия Микульчина: — Тот, кто говорит, что ему неприятно, — лукавит. Если человек идет в публичную профессию, то и рассчитывает на внимание публики. Неприятно, когда люди за спиной шушукаются. Вот только недавно в самолете две женщины позади меня шептались: «Где же я ее видела? А, она вот там снималась». Лучше бы у меня спросили. По мне, так коситься в чью-то сторону вообще некрасиво. Если мне интересен человек, я всегда подхожу.

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