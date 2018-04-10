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«Транспорт в городе может просто встать»: экс-мэр Ярославля раскритиковал работу властей
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«Транспорт в городе может просто встать»: экс-мэр Ярославля раскритиковал работу властей 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Сегодня в Ярославской областной думе прошло заседание комитета по транспорту. К депутатам с отчётом о работе пришёл начальник городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский. Он рассказал, что происходит на «ПАТП-1» и в «ЯрГорЭлектроТрансе».
— Предприятия по-прежнему остаются убыточными и имеют кредиторскую задолженность за три месяца 2018 года, — сообщил чиновник. — Основными причинами такого положения представитель мэрии назвал устаревшую маршрутную сеть, высокий износ подвижного состава (автобусов — 75,5%, троллейбусов — 87,9%, трамваев — 67,2%), нехватку персонала, недостаточную собираемость средств за проезд.
С критикой работы городских властей выступил заместитель председателя Ярославской областной думы и бывший мэр города Виктор Волончунас. Он считает, что перед тем, как разрабатывать стратегию развития городского транспорта, необходимо стабилизировать ситуацию на предприятиях.
— В первую очередь надо разработать первоочередные мероприятия по выводу транспортных предприятий из критического состояния, проработать качественно маршрутную сеть и сбалансировать работу акционерных обществ, — сказал Виктор Владимирович. — То, что мэру Владимиру Слепцову удалось договориться о поставке из Москвы 50 списанных, но крепких автобусов и 20 троллейбусов, это в ситуации ограниченных финансовых средств хорошо, но надо наводить порядок и по другим направлениям, иначе может наступить день, когда городской транспорт просто встанет.
Указали депутаты и на другие недостатки в работе городского транспорта в Ярославле. Например, в городе до сих пор не появились остановочные комплексы взамен демонтированных ещё летом прошлого года, не на всех конечных остановках есть биотуалеты для кондукторов и водителей и так далее.
— Если мы хотим, чтобы общественный транспорт работал стабильно, необходимо своевременно осуществлять субсидирование транспортных предприятий и не формировать у них кредиторскую задолженность, — подметил председатель комитета Николай Бирук. — Это будет залогом того, что стоимость проезда останется неизменной и доступной.
По итогам заседания депутаты вынесли своё решение по работе городского транспорта в Ярославле. Они отметили сложную финансовую ситуацию на транспортных предприятиях и порекомендовали мэрии оптимизировать маршрутную сеть, исключив дублирование маршрутов и другие неэффективные затраты, а ещё они порекомендовали чиновникам обновить информацию о маршрутах общественного транспорта на остановках.
А городские власти тем временем планируют возобновлять старые троллейбусные маршруты, которые дублируют существующие. Речь идёт о троллейбусах № 2 и № 6.
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