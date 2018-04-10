Идеальное количество людей для любой компании

Если ты хочешь создать свою музыкальную группу, которая не развалится после первого выступления, или собрать компанию друзей, в которой можно говорить на любые темы, путешествовать, грустить и делать все то же, что мужчины из «Квартета И»— в своих фильмах; если твоя цель — создать коллектив, объединенный дружбой и способный продуктивно действовать, то самое важное — подобрать нужное количество человек. И в идеале это должен быть квартет. Сам посуди, все успешные команды состоят из четырех участников: черепашки-ниндзя, охотники за привидениями, ведущие программы«Прожекторперисхилтон», музыканты «Metallica». Взять хотя бы самую значимую и популярную группу в истории человечества — «The Beatles». Сколько в ней было человек? Именно! Разумеется, не только численность сделала их хиты такими популярными во всем мире — прежде всего, это сами песни и талант исполнителей. Но славы они добились как раз после того, как превратились из квинтета в квартет. Но ведь уместно вспомнить, что те же «Beatles» распались, причем атмосфера в группе была тяжелой и парни были не прочь поубивать друг друга. Однако тут дело в амбициях, а не в пропорциях коллектива. Четыре — идеальное число для дружбы, общения, творчества и деятельности. За этим смелым утверждением скрываются вполне адекватные научные объяснения.

Теория разума

В группе из четырех человек информация до всех доходит лучше, и количество заговоров и кривотолков сводится к нулю. Но чтобы понять, почему так происходит, необходимо познакомиться с теорией разума, которая на самом деле является ключевым компонентом в способности понимать других. Во время разговора участник понимает, что намерения и состояние ума собеседников несколько отличаются от его собственных. Это позволяет нам видеть эмоции других людей и обрабатывать эмпатию. Это также позволяет нашим мозгам осознать, что люди имеют разные политические или социальные убеждения, отличные от наших. Это основной принцип, который позволяет нам понять не только мнение других людей, но и то, что существуют другие взгляды, и далеко не все разделяют нашу точку зрения. И в этой незамысловатой теории спрятан ключ к управлению человеческими взаимоотношениями. Однако теория разума имеет ограничения. Как только в группе набирается четыре или пять человек, мы фактически перестаем понимать собеседников, поскольку у нас просто не хватает умственных способностей обрабатывать такое количество информации. Поэтому если в команде больше пяти человек, то она обязательно начнет делится на подгруппы по интересам. И уже никто не сможет ни о чем договориться, и прийти к консенсусу относительно дальнейших действий будет невозможно. Эта пара человек хочет в бар, эта — хочет в караоке, а эти трое хотят сесть и поработать, но один из них уже начинает сомневаться.

В квинтетах и квартетах такое безобразие сводится к нулю. Может быть, поэтому в мире так много вещей, рассчитанных именно на четверых? Например, места в автомобиле и за стандартным столом в ресторане. В конце концов, 4 — это идеальная цифра еще и потому, что ты успеваешь контактировать со всеми, никто не останется обделен вниманием. Когда вас семеро, то не все успевают рассказать, как у них дела.

Смех имеет значение

Другим ограничивающим фактором является так называемый «размер группы смеха». Смех играет важную роль в человеческих взаимосвязях. Во многом благодаря ему мы налаживаем длительные дружеские отношения. Но если шутить шутки в большой компании, то толпа ответит тебе симпатией, но дальше славы «веселого паренька» ничего не сдвинется. Если острить в компании из четырех человек, то появляется шанс завязать с ними плотное знакомство. Причин тому масса: например, акустические ограничения или то, что в маленькой группе вероятность наличия людей, которые юмора не поняли, гораздо меньше. В конце концов, зачастую компанейский юмор носит достаточно интимный характер. Не в том плане, что шутки строятся вокруг темы секса и детородных органов. Просто в маленькой группе человек может чувствовать себя более раскрепощенным и искренним. А это только способствует появлению симпатии и укреплению братских уз.

Почему же тогда комики и Винокур могут заставлять смеяться большие группы людей? Ну, если уж на то пошло, смеются не все. Многие — на автомате, даже если шутка показалась им не смешной. Просто остальные ржут, так что они, хуже них? Отбиваться от коллектива не хочется, и люди невольно задумываются о том, что шутка, наверное, хорошая — просто у них с юмором что-то не так. Комики, опять же, используют примитивные конструкции, которые вызывают стопроцентный отзыв у публики, а с учетом декорации и подачи зритель может воспринимать выступление как общение тет-а-тет.

Почему не трое?

Но все-таки, почему группы из трех человек не так хороши? Ведь три — священная цифра. Три — это троица, это тройничок, это уже не два. Группа еще меньше, а значит взаимопонимание в ней должно быть на высшем уровне — разве не так? Нет, поскольку группы из трех человек, как известно, нестабильны. Это происходит потому, что двум людям легко сформировать коалицию, чтобы заставить третьего чувствовать себя изгоем. Как правило, в команде из трех участников есть лидирующий и определяющий погоду дуэт и человек, вынужденный слушать большинство. Он, конечно, может быть раздражителем, гнуть свою линию и даже устанавливать порядки, манипулируя оставшимися членами группы, но на этом трио придет конец. Потому что люди, пускай даже их двое, не могут беспрекословно выполнять поручения одного, пусть даже лидера. Их же больше, а «Все должно решать большинство», — думают они. Но вспомни группу «The Police». Кто-нибудь помнит ее? Нет, все помнят их лидера — Стинга и еще двух мужиков, которые играли на инструментах. В квартете все проще, если речь не про «Pink Floyd». Если трое против одного, то он, как правило, соглашается с большинством. А если интересы разделились в пропорциях 2:2, то прийти к консенсусу проще, поскольку ни у кого нет явных преимуществ.

Опять же, в квартете, в случае чего, можно разбиться на пары, поговорить тет-а-тет, и никто не будет чувствовать себя одиноким. А в трио, если двое обсуждают известную только им тему, третьему будет явно скучно. Вероятность того, что в коллективе появится трое недовольных, значительно вырастает.