В Самарской области отмечается снижение числа наркозависимых лиц

В Самарской области уровень наркотизации населения по итогам 2017 года снизился на 39%. Во многом положительных результатов удалось добиться благодаря сотрудничеству представителей полиции и областного наркодиспансера. Профилактика наркопреступности, снижение спроса на запрещенные вещества. В прошлом году в образовательных учреждения региона провели более 5 тысяч бесед и встреч о вреде наркотиков. Успехи есть, но остались и вопросы, которые необходимо доработать. В частности, лишь 30% наркозависимых проходят комплексную реабилитацию до конца.

Александр вспоминает: рос без отца, но запрещенные вещества стал употреблять по другой причине — из любопытства. В 90-е это было модно, он искал острых ощущений. К тяжелым наркотикам пристрастился в 14. К 25 годам — несколько судимостей и целый букет сопутствующих болезней. Жизнь превратилась в ежедневные поиски дозы и безуспешные попытки завязать. Получилось только тогда, когда осознал: зависимость отняла у него все — близких, здоровье, надежду на будущее. Справился с болезнью благодаря комплексной реабилитации. «Я жил такой идеей, что однажды я проснусь, открою глаза и все вокруг изменится, все это безумие, оно закончится. Это жило внутри меня, это была такая страстная идея. Наверное, это и есть такое чудо, которое со мной произошло. Я вдруг понял, что я — это я, меня не подменили, но у меня другая судьба, другой путь», — признался член независимого экспертного совета при комиссии по здравоохранению Самарской области Александр Березовский.

Теперь он возглавляет благотворительную организацию, которая оказывает помощь зависимым. Комплексная реабилитация занимает около двух лет. Всего этапов четыре, первый — подготовительный. Сотрудники центра мотивируют человека на вступление в бесплатную программу. Потом — полгода в стационаре. Пациенты учатся получать удовольствие от трезвой жизни: занимаются спортом, ходят в бассейн, бывают на концертах. Третий шаг — уже после центра — «дом на полпути». Пациенты живут группами, приспосабливаются к самостоятельной жизни. И заключительный этап — ресоциализация: строят семью и свое будущее. Однако полный курс проходят лишь 30% от вступивших в программу. «Залог успеха — это прохождение полного курса реабилитации, потому что в дальнейшем он включает и сопровождение после реабилитации, какие-то социальные лифты, предоставление трудоустройства в правильном коллективе. С основанием крепким, с правильными ценностями, без вредных привычек», — рассказал заместитель директора Самарской региональной благотворительной общественной организации «Реабилитация наркозависимых» Дмитрий Машошин.

На всех этапах с наркозависимыми работают психологи и так называемые «равные консультанты». Когда-то они тоже находились в цепких лапах болезни, но сумели вырваться. Своим опытом с подопечными делится Аслан. Он никогда не был обделен родительским вниманием. Его фотография висела на доске почета в школе. В вузе был в рядах отличников. Пока не открыл для себя тяжелые наркотики. Признается, что хотелось свободы, а вместо этого стал все больше увязать в наркотическом болоте. Потом — судимость, пошатнулось здоровье: «Когда мне люди со стороны говорили: ты наркоман, ты зависимый человек. Но те неудачи, которые разбивали мою жизнь постоянно, с каждым днем, ежечасно, меня сводили к тому, что все-таки я наркоман, я зависимый человек. Когда ты осознаешь это дно, тебе легче оттолкнуться и двигаться дальше». Его срок трезвости — 4 года. За это время Аслан обзавелся собственным бизнесом и семьей. У него три сына. Старшему — 3,5 года, младшему — 4 месяца. «Это придает жизни особый смысл, когда у тебя есть дети, твое потомство. Отдаешь свою любовь и самого себя. Заново учишься дружить, заново учишься строить отношения, заново учишься общаться с людьми», — добавил Аслан Мысс.

Наркомания — проблема семейная. Зачастую именно близкие, сами того не осознавая, мешают больному выздороветь. По субботам собирается группа созависимых — это родные пациентов. Курс состоит из 7 занятий. Каждое длится три часа.

Благодаря такой комплексной реабилитации, а также сотрудничеству полиции и областного наркодиспансера, удалось добиться положительных результатов. По итогам 2017 года уровень наркотизации жителей Самарской области снизился на 39%. И составил 228 человек на 100 тысяч населения региона. За последние три года более чем на 30% сократилось число несовершеннолетних потребителей. Всего же на 1 января 2018 года на учете в регионе состоят более 7 тысяч человек.