Репортаж: почему 7 августа 2014 года помнит каждый норвежец 

Рукопашный бойВ район Грёнланд я ехал с опаской. Это что-то вроде нашего Южного Бутова или даже пострашнее. Нет, с первого взгляда этот райончик очень даже симпатичный. Чистота, красота, горы, белые корпуса социального жилья. Но здесь живут беженцы всех волн и вероисповеданий. Даже контролеры не проверяют билеты. А то один проверил в июле. Получил нож под ребро. Я еду в гости к подданному Норвегии, независимому журналисту Евгению Дьяконову. Норвежцем он стал относительно недавно. Из Узбекистана, где он работал в газете, ему пришлось срочно бежать. Перешел границу в Мурманской области и попал в лагерь для беженцев. Евгений «афганец». Имеет Красную Звезду, «За отвагу» и «За боевые заслуги». Пришлось жить с «чертями» — как он неласково называет беженцев. Те гадили ему в кастрюлю. Без всяких эвфемизмов. После пары мордобитий его отселили на самый север Норвегии. Маленький домик на обрыве. До ближайшего магазина 55 километров. Самое яркое событие — автобус. Утром туда, вечером обратно. Выдюжил. Стал снимать за свои деньги крохотную студию в Грёнланд. Жизнь наладилась. А тут в 50 метрах от входа в полицию трое «чертей» с битой и ножом. Давай часы, деньги…— Я, конечно, первым вырубил того, что с ножом, — рассказывает Женя. — Нас так учили. Второму с битой ребро сломал. Ну, не рассчитал… Третий утек куда-то. Вызвал полицию. 50 метров она преодолела за 22 минуты. Знаешь, что мне сказали? Что я должен был убежать! Куда бежать? Я в своем районе. Долго-долго мне подбирали статью, потому как тот, со сломанным ребром, оказался сынком шишки в нашей коммуне. А начальник полиции пакистанец. Дали 2 года условно. За расизм! Да какой, блин, расизм! Бандюганы типичные! Вон у меня соседка — русская учительница. Так ее 3 раза в месяц эти отморозки грабят! И каждый раз в полиции говорят: они так играют, не обращайте внимания! А то здесь вечером любую девушку как минимум облапают, это тоже игра у них такая. Или вот, смотри, здесь был мусоропровод. Молодые «черти» каждый вечер кидали туда петарды и бенгальские огни. Приезжала пожарная. Тогда мусоропровод заделали. Нет мусоропровода. А чтобы гаденышей поймать и наказать…Женя живет в классической панельной пятиэтажке. Только подъезд один и длинный коридор. У дверей коляски. В квартире на плечи прыгнул огромный черный котище. Порода норвежский лесной. Пока разогревался борщ, Женя из шкафа достал свой парадный «афганский» песочного цвета мундир. Зайчики от наград, полученных с потом и кровью, заплясали на низком потолке. Выпили по маленькой. Женя сейчас работает в местном фитнес-клубе. Сначала он хотел быть тренером по рукопашному бою. Но директор увидел, чему собирается учить советский десантник, и запретил. Не хватало, чтобы местная шпана владела самбо и карате. Женя обслуживает беговые дорожки и тренажеры. Жена работает в магазине платьев. Дочь выросла. На жизнь хватает. Но впритык. — Если бы я был мусульманином, имел смуглый цвет кожи и, желательно, был гомосексуалистом, то я бы жил в шоколаде! Вот у меня сосед — сомалийский пират. Что-то там пошло не так — переехал сюда. За квартиру не платит. Получает от государства около 100 тысяч рублей плюс за троих детей еще тысяч 20. Никаких налогов. Я спрашиваю, а если еще работать пойдешь, то совсем богатым будешь! А он: я потомственный пират! Никогда не работал и работать не буду!Возвращался я на метро среди эмигрантской толпы. Контролеров действительно не было. Зря только купил билет. Хотя, если поймают, штраф — 7000 рублей!Страховка против насморкаУ вокзала Ошло Сентрасташн (так произносят сами норвежцы) одиночный пикет. Улыбчивый молодой норвежец старательно расставляет стенды, где на фотках он со своей невестой. Собирает деньги. Номер карты, куда переводить помощь на самом видном месте. И прохожие достают телефоны и переводят, переводят… На плакатах они в белом. И алые сердечки. А на фото ниже невеста уже без белого платья. Платье сменила простыня. Больничные трубки, слабая улыбка. Рак…— Да неужели самое гуманное общество с самыми развитыми социальными программами не способно вылечить эту несчастную женщину? Зачем побираться? — спрашиваю своего друга Андрея, который провожал меня на поезд. — Да ты что! Тут чуть ли не пересадку мозга сделают за счет государства. Страховка покрывает все! Кроме насморка. Я не шучу. Андрей перевел мне суть плакатов. Значит, так. Жена уже перенесла сложнейшую операцию за счет страхового фонда. Сейчас находится на реабилитации в санатории. Прогнозы отличные. Рак побежден! Но парень решил ей сделать сюрприз. Она всю жизнь мечтала побывать в Италии. Вот он и собирает деньги на это романтическое путешествие. По-человечески это здорово! Я бы поступил на его месте так же. Но денег не просил. Мужик ты или нет? Есть такая песня: «Миллион алых роз». Вникни ты в текст Вознесенского! Не дано…Самый красивый городБерген называют норвежским Парижем. Сами бергенцы говорят о своем городе так:— Здесь 360 дней в году идет дождь. А пять дней — снег. Поезд опоздал на один час и 10 минут. В Японии машинист сделал бы харакири. В России только усмехнулся и закусил. Здесь он на каждой остановке по громкой связи просил прощения у пассажиров на двух языках. И предупредил, что на пересадке другой поезд тоже задержится и не уйдет без наших пассажиров. Меня встретил мой добрый знакомый Владислав Морозов. У него туристическая фирма «Яндис», которая работает в вип-секторе. Это я сразу почувствовал. Господин Морозов был на антрацитовой «Тесле Модел Икс». Для тех, кто не в теме: это новейший электрокроссовер, которых по всей России бегает 10 штук. Два в Москве. По одному в Екатеринбурге и Питере. Остальные, говорят, уже в Грозном. Правда, там спецрозеток нет. А в Норвегии эти грациозные машинки тут и там. Спрашиваю, не лучше ли «Мерседес» или «Роллс-Ройс» какой-нибудь?— Видишь ли, Юрий, это престижно. Экология и все такое. К тому же здесь бесплатное электричество для зарядки. И бесплатные дороги. Нет транспортного налога. Эта машина стоит приблизительно 100 тысяч евро. А кроссовер «Вольво» в люкс-комплектации и с гибридным движком 120 тысяч. Что выгоднее? Если бы я приехал на «Вольво», ты бы рот раскрыл?К своей «Тесле» Владислав шел 20 лет. Собирал яблоки и черешню, огурцы и помидоры по тонне за день (я знаю, как спина потом болит), работал в аквапарке ночным уборщиком и водителем поезда для детей, вакместром (смотрителем) в отеле, разнорабочим в прачечной, подносчиком книг в библиотеке, переводчиком и гидом. И еще непрерывная учеба. За одно лето 2000-го он сбросил 12 килограммов. Хотя парень совсем неупитанный. Да и сейчас совмещает работу в турфирме с торговлей рыбой. Так что эта престижная «Тесла Модел Икс» ездит не на электричестве, а на жизненных соках Владислава Морозова. Берген — чудный туристический городок. Сверху ковер красных черепичных крыш. Внизу самый крохотный в Европе домик (местная достопримечательность). На знаменитом рыбном рынке, который больше похож на супермаркет класса «люкс», мне дали попробовать копченого кита. Вкусно! В бухтах стояли какие-то странные суда. Вроде рыболовные траулеры, но слишком большие. Спросил своего нового друга. — Это так называемые суда обеспечения. Для нефтяных платформ. Кабель протянуть. Или трубу. Сейчас работы нет, вот они и стоят. Работы нет. Из-за санкций. Но все по порядку…Черный день календаря7 августа 2014 года помнит каждый норвежец. В этот скорбный день Россия объявила о контрсанкциях Евросоюзу. Под них попала норвежская семга. А российский рынок под нее был самым-самым заточенным…7 августа 2014 года помнит каждый норвежец. В этот день Россия объявила о контрсанкциях Евросоюзу. Под них попала норвежская семгаС упоминания этой даты началась моя встреча в Норвежско-Российской торговой палате (NRCC). Говорили на английском, хотя управляющий директор Ярле Форбур иногда вставлял многозначительные фразы на чистом русском. У него музыкальный слух. И абсолютный нюх на бизнес. — Мы оптимисты. Хотя после 2014 года графики экспорта и импорта разошлись кардинально, я верю в дальнейшее развитие отношений!Потом менеджер Ханс-Улав Редкал рассказывал о новых перспективных путях. А Руне О. Мети добавлял оптимизма. — В Палате 15% — это русские фирмы, — мы будем продолжать сотрудничество во что бы то ни стало! Что выгодно России, то выгодно Норвегии, — заявил господин Ярле. Он был слегканасмешлив, добр и одновременно резок, как и мы. Я не выдержал:— Откуда такой оптимизм? Весь мир давит Россию. Рубит все возможности развития. А вы прогнозируете подъем импотентской линии графика…— Откуда такой пессимизм? Мы сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать! Мы соседи, наконец!Хотел я им сказать, что вы еще и в НАТО, но не стал. Три здоровых оптимиста с огромной зарплатой. Конечно, с их позиций все кажется радужно. А ты почитай ленты новостей. Про высылки дипломатов, про яды и про ненависть ко всему русскому. Не то еще покажется. Хотя я надеюсь на здоровый прагматизм господина Ярле. Он знает, как зарабатывать деньги. И, кстати, совершенно нормальный мужик. Столбы непониманияХотел полететь сначала в Тромсё. Там много наших судов. Но мне сказали, что сейчас сезон, все ушли в Южную Атлантику. — Лети в Киркенес! На верфи «Кимек» найдешь наших. Всего три часа на машине от Мурманска. Там даже таблички на русском. Киркенес можно пройти весь за 20 минут. Несколько раз. Одна хорошая гостиница. Две хороших, да не очень. Полицейский участок. Библиотека с бесплатным Интернетом. Бизнес-центр, больше похожий на казарму. Наше консульство — тоже казарма с решетками и поникшим флагом. Торговый центр, где кафе закрывается в пять. Ну и сухой закон. Только пиво в единственном супер-пупер супермаркете. А днем Киркенес сверкает кристалликами снега. Асфальт не виден. Люди катаются на финских санках. Отталкиваясь от полярного круга ногой в валенках, Фроде Столсет организовал детскую школу карате. Ездят в Мурманск на соревнования. Вот и все новости. Только-только кончилась полярная ночь. Конец ее был ознаменован рок-фестивалем. Ну не здорово? От рок-фестиваля остались пограничные столбы. Норвежские и наши. У гостиницы, у торгового центра, на главной площади. Хорошо-то как! Соседствуем! Молодцы, норвеги! Подошел поближе. А сзади на каждом столбе грустная история на двух языках. Как советские пограничники застрелили на границе подданного Королевства Норвегии. Или арестовали. Или мучают в застенках Лубянки. И так на каждом. И даже фотки присобачили. Видно, что столбы были изготовлены под таблички. Фига в кармане?Вот кто не держит в Киркенесе фигу, так это Грегер Маннсверк, генеральный директор верфи «Кимек». Здесь ремонтируются российские суда. Грегер высокий блондин. Улыбка не сходит с его нордического лица. Охотно отвечал на все вопросы. А когда я попросился на верфь, позвал Евгения — польского мастера, который прекрасно говорит по-русски. В гигантском ангаре стоял наш свежепокрашенный суриком рыболовный сейнер «Вариант», порт приписки Мурманск. Ему меняли машины и винт. А навстречу ему, поднимаемый мощными лебедками, шел русский сухогруз «Маркус». С него сливали балласт. По соседству стоял новенький сейнер «Териберка» из рыболовного колхоза «Мурман». «Териберку» построили в Китае. Погнали через Суэц на Баренц. В Бискайском заливе судно так укатало, что гидравлика вышла из строя. Сейчас постоят-постоят и выйдут на лов креветки. Капитан был приветлив, но в каюту не пригласил. Кругом пахнет краской и положен на трапы картон. Стесняются, наверно. Наконец подняли «Маркус». Пошли осматривать винт с темнокожим мастером из Шри-Ланки Лингусом. — Он в Астрахани учился. Наш язык знает в совершенстве, — шептал Евгений, а по-польски Юджеуш. Уезжал я через воздушные ворота. Они были открыты, но запаздывали. Зато автобус в аэропорт от гостиницы пришел вовремя. Девушки с ресепшн смеялись над моей недоверчивостью. — Такого еще ни разу не случалось, чтобы автобус опоздал!Ох, не были они в России…Продолжение. Начало в номере от 10 апреляОкончание в следующем номере