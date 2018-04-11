Как Медведева и Загитова покоряют Японию

На родине аниме обожают фигурное катание и российских фигуристок. Sport24 объясняет ледовый феномен

Они любят искусство и спорт

Япония — одна из немногих стран, в которой фигурное катание по популярности легко обойдет футбол. Здесь своя система ценностей. За олимпийскими видами местные болельщики увлеченно наблюдают не раз в два года (если учитывать летние и зимние Игры), а постоянно, особенно за теми, в которых есть медальные шансы.

Кроме того, в фигурном катании легко и органично сочетаются спорт и искусство. Японцам такая гармония по душе. Заглядывая на соревнования, они получают все, что так ценят спортивные болельщики: преодоление, нагрузки на грани физических возможностей, сложные акробатические элементы, нервы и, конечно, драму в борьбе за медали.

Так, чтобы отработать четырехминутную программу, спортсмену требуется серьезная физическая подготовка. Почти каждый сложный элемент вызывает серьезные перегрузки. Во время исполнения тройного прыжка на фигуриста давят целых 5 g. Сравнимые силы действуют на пилотов «Формулы-1». Перед прыжком нужно разогнаться до семи метров в секунду. Это почти 25 км/час — средняя скорость велосипедиста. При этом если работа выполнена профессионально, зрители видят настоящий спектакль на льду, с шикарными костюмами и ярким музыкальным сопровождением.

Они понимают правила

Актуальные сейчас правила для судейских бригад ввели почти 16 лет назад. За это время фигурное катание растеряло чуть ли не всех зрителей, которые выросли на системе оценок «6.0». Привлечь новую аудиторию пока не получается — далеко не все способны разобраться с уровнями сложности, техническим регламентом и прочими тонкостями.

До недавнего времени возникали вопросы еще и к прозрачности системы. Когда ее только ввели, выступление оценивали 12 человек, а компьютер случайным образом выбирал баллы десяти из них. Считалось, что ни один из арбитров не знает, какое место он дал спортсмену. Кроме того, судьи были анонимными. Все изменилось после победы Аделины Сотниковой в Сочи. Тогда арбитров обвинили в безответственности и сознательно заниженных баллах для кореянки Ким Ен А. Но из-за того, что оценки были анонимными, конкретизировать обвинения не смогли. Зато уже через год судей лишили анонимности.

Японские болельщики держались в стороне (лучшая из их спортсменок Акико Судзуки была на 8-м месте, достаточно далеко от медальных разборок). Но дело не только в этом. Просто они достаточно быстро смогли не только понять правила, но и принять их. Хотя тоже всерьез обсуждают судейские ошибки на форумах, а после соревнований очень внимательно изучают итоговые протоколы.

«Среди японских болельщиков нет случайных людей, — рассказывал Sports.ru российский тренер Олег Васильев . — Японец, пришедший на фигурное катание, знает о спортсменах максимум информации, который он может вытащить из интернета или любого другого источника, знает, какие элементы он будет исполнять и сколько они стоят. Если японская публика приезжает на соревнования или показательные выступления, она на сто процентов подготовлена».

У них есть свои чемпионы

На последнем чемпионате мира в Милане японские фигуристы выиграли три медали. Наград могло быть еще больше, если бы в Италию приехал двукратный олимпийский чемпион и действующий рекордсмен мира Юдзуру Ханю.

Его популярность настоящий феномен. Если во всем мире болельщики ограничиваются Винни-Пухами на льду, то в родной Японии по нему реально сходят с ума. Когда Юдзуру привез свое первое олимпийское золото в родной город Сенда, его встречали около 100 тысяч болельщиков, почти весь город.

Все успехи и достижения Ханю неслучайны. О работоспособности азиатских, в том числе японских фигуристов ходят легенды. Татьяна Тарасова , которая тренировала японцев много лет подряд, всегда восхищалась их выносливостью и способностью слушать. А сегодня не устает хвалить (и вполне справедливо) со стороны.

«Это совершенно уникальные люди, они показывают то, что мир еще не видел. Я даже не могу объяснить, как они делают некоторые технически сложные элементы, эти фигуристы опередили всех на много-много лет вперед, соревнуясь между собой. Всегда надо быть немножечко японцем, потому что они очень много работают, чтобы брать вершины, они не считают работу за нагрузку, это их призвание, они не могут без этого жить».

А начиналось все во второй половине 80-х и в женском катании, когда Мидори Ито выиграла сначала чемпионат мира, а потом и серебро на Олимпиаде-92 в Альбервиле. Она стала первой фигуристкой в истории, которой удалось чисто исполнить прыжок в 3,5 оборота и каскад из двух тройных.

Они открыты для всего нового

Алина Загитова и В Японии регулярно проводят шоу с участием чемпионов. Так, в начале апреля Евгения Медведева Евгений Плющенко провели там около двух недель. В гастрольном графике последнего еще около 50-ти собственных представлений. И это только в 2018 году.

Чтобы подогреть интерес зрителей еще сильнее, здесь придумывают новые форматы. Так, например, было с командным чемпионатом мира. Этот турнир проводится раз в два года. И непременно в Японии. Организаторами выступают международная федерация фигурного катания и телекомпания «Асахи».

«Регламент этого чемпионата мира не совпадает с регламентом Олимпийских игр, — объясняет пресс-атташе федерации фигурного катания России Ольга Ермолина. — Это коммерческий турнир. Японцы, у которых очень хорошо развито одиночное катание, но мало пар и танцевальных дуэтов, сделали его под себя и для себя. Они нашли очень точный баланс между спортом и шоу. Это и понятно: достаточно хотя бы раз побывать в этой стране, чтобы понять, что значит для японцев фигурное катание. Любое соревнование, которое проходит в Японии, — это топ. Залы — битком. Перед началом каждого выступления такая стоит тишина, что слышно, как стучат сердца. Люди ночуют под дверьми отелей, мечтая хотя бы посмотреть на кумиров вблизи».

Они уважают соперников

Когда МОК затевал историю с приглашениями на Олимпийские игры в Пхенчхан, первыми российских фигуристов поддержали коллеги из Японии. Президент местной федерации фигурного катания Хидэхито Ито честно признавался: «Как страна Россия — самый серьезный соперник Японии в фигурном катании, так что в этом смысле решение об отстранении вызывает сожаление. Надеюсь, что российские фигуристы примут участие в Играх в индивидуальном порядке».

Японцы всегда очень внимательно следили за фигуристами из России. Но первый прорыв случился в конце 90-х — начале 2000-х, когда на льду соревновались Алексей Ягудин и Евгений Плющенко.

Именно в Японии Ягудин выпустил свою автобиографию, даже раньше, чем в России. Плющенко там почитают почти как Бога. А в его российском фан-клубе до сих пор пересказывают легенду о преданности японских поклонниц.

«Как-то в Петербурге приземлился самолет, из него вышли 40 японок. Они пригласили Женю в ресторан, посадили его во главе стола, вручили ему подарки, поснимались с ним вдоволь, за пару часов обошли главные музеи Питера и улетели обратно».

После Плющенко случилась Липницкая . На чемпионате мира в Токио, который проходил сразу после Олимпийских игр в Сочи, Юля еле передвигалась по городу. И каждый раз тратила не меньше 15-ти минут, чтобы пробиться от автобуса ко входу в гостиницу.

В фан-клубе Липницкой были не только люди из мира фигурного катания. По мнению местных, она была идеальным олицетворением tsundere. Так в японских аниме называют героиню, которая в повседневной жизни характеризуется термином «цунцун» — равнодушный, замкнутый, а затем неожиданно превращается в «дэрэдэрэ» — томящйися от любви. На такие мысли японцев натолкнули фотографии в Юлином инстаграме, где веселые и легкие кадры соседствуют с грустными, напряженными.

Липницкая стала прототипом одного из главных персонажей аниме «Юри на льду» — Юрия Плисецкого. Сценарист Мицуро Кубо в 2014 году побывала на финале Гран-при в Барселоне и встретила там Юлию Липницкую. Кубо была сильно впечатлена модным, ярким образом не только на льду, но и в повседневной жизни, и решила ввести в сюжет похожего внешне персонажа, но мужского пола.

Еще одна российская чемпионка Евгения Медведева не раз признавалась, что является страстной поклонницей японских мультфильмов, в том числе — «Юри на льду». После победы на чемпионате мира в Бостоне она даже прочитала стихотворение на японском языке — отрывок из любимого аниме «Сейлор Мун». Заговорить по-японски Медведеву попросила Мао Асада: «Если ты попробуешь сказать что-нибудь на японском, все будут просто счастливы».

Мао не ошиблась. Сразу после этого выступления болельщики начали присылать Жене портреты, на которых изображали ее в образе любимой героини. А автор мультфильма Наоко Такэути лично встретилась с российской фигуристкой.

Женя отвечает своим японским фанатам взаимностью.

«Мне нравится японская культура. И язык. Там же все устроено совершенно не так, как у нас. Стиль жизни, одежда, магазины — все другое. Даже машины в другую сторону ездят. Очень интересно. А еще очень вкусная еда: горячие блюда, сладости всякие, снэки. И косметика там хорошая, всегда привожу ее из Азии», — признается Женя.

Сейчас Медведева — самый желанный гость в Японии. Организаторы шоу готовы пойти на любые уступки — только бы увидеть ее на льду. А чтобы не перегружать и дать время на восстановление после травмы, для нее поставили специальную программу без прыжков и сложных вращений.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова тоже привыкает к вниманию японских фанатов.

«После Олимпиады наши девочки буквально парят, стараются, просят научить прыжкам Алины. Ну и хотят костюм балерины. Российская школа фигурного катания — это конечно больше, чем техника. Это особый драматизм и эмоциональность, который почти не достижим для японцев», — говорила в эфире российского телевидения семикратная чемпионка «Танцев на льду», тренер Школы фигурного катания Кансайского Университета Кэти Рид

В июне Алине доставят специальный подарок из Японии — щенка породы акита-ину. Фотографию собаки Алина увидела во время сбора в префектуре Ниигата и уговаривала родителей купить щенка в случае победы. Но Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину их опередила.