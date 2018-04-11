Деревня — это труд и свобода. Зачем фотограф уехал из мегаполиса в глубинку

Сергей Гивиряк был одним из ведущих фотографов Магнитогорска. Его работы публиковались на страницах местных газет и журналов, молодожёны с удовольствием приглашали его на свадьбы, начинающие коллеги брали уроки в фотостудии.

Тем не менее в 2009 году Сергей со своей семьёй решил кардинально изменить жизнь. Переехал в небольшую деревушку Можарку Курагинского района Красноярского края, в которой всего-навсего семь улиц и чуть больше 600 жителей. Своего фотографа в этой округе не было никогда. Зато вскоре, возможно, откроется первая в истории села фотовыставка. А пока такая персональная выставка — «Сибирская глубинка» — уже работает в красноярском Доме офицеров. Корреспондент «АиФ-Красноярск» узнал у фотографа, как изменилась его жизнь.

Первый альбом

Мария Захарова , корреспондент «АиФ-Красноярск»: Сергей, спасибо вам огромное за эту выставку. Посмотрела фотографии — словно дома, в деревне побывала. И пусть на них совершенно посторонние люди — кажется, что мы много лет знакомы, что все они родом из моего детства. Как вам это удаётся?

Сергей Гивиряк: Стремлюсь всегда показать человека, его характер. Поэтому, прежде чем сделать кадр, обязательно общаюсь с людьми. Это в городе все люди замкнуты. А здесь пока ещё улыбаются тебе в ответ, готовы поделиться последними новостями, и болью своей, и радостью. На одной из фотографий женщина с котом. У неё очень интересная судьба. Она приехала в Сибирь издалека. Живёт одна. Сама дрова колет, огородом занимается. У неё и козы живут, и собаки, индюки и гуси. Она очень любит животных. Вот в очередной раз шёл мимо, поздоровался, мы разговорились. Вдруг кот к ней подлетел и как начал о лицо тереться и мурлыкать от удовольствия! Фотоаппарат будто сам мне в руки вскочил! Так и получился этот кадр.

— А как люди в деревне вас принимают?

— Я, когда только переехал в Можарку, предложил в школе сделать выпускникам альбом. Идея эта сразу всем понравилась. У них, оказывается, никогда такого не было. Они уважают меня и ценят как специалиста. Понимают, что я стараюсь сделать что-то красивое. А теперь говорят: в Красноярске провёл выставку, а у нас почему нет? Так что вполне возможно, что вскоре откроется первая в истории села фотовыставка.

— А как прошло ваше детство? Почему выбрали такую «городскую» профессию?

— Я по национальности румын, родился в Молдавии, вырос и окончил школу на Украине. Воспитывали меня бабушка с дедушкой. Именно дед привил фотографические навыки. С детства помню, как он снимал что-то на свой фотоаппарат. Он был учителем, но и фотографией занимался. Это был своеобразный дополнительный заработок. Делал и фото на документы, и на праздниках снимал. А потом проявлял, закреплял фотографии в закрытой комнате. И я всегда был с ним рядом. Он рассказывал свои секреты — я запоминал. Так что, когда сам взял в руки фотоаппарат, многие его советы вспомнил.

В бюрократических тисках

— Что заставило вас уехать от благополучной городской жизни в сибирскую глубинку?

— Фотография — очень интересное, захватывающее дело, но не такое прибыльное, как кажется на первый взгляд. Несмотря на то что я в Магнитогорске был в числе ведущих фотографов, это не позволяло заработать даже на собственное жильё. Мы с семьёй девять лет мотались по съёмным квартирам. Так что нужда заставила решиться на такие перемены. У меня в этой деревушке живёт сестра. Ещё когда была жива наша мама, она успела купить здесь участок земли. Я по второй профессии столяр. Так что свой дом я построил сам. Мы тут с женой недавно прикинули: переезжали в более скромные условия, а приобретений получилось больше. Здесь за несколько лет мы дом построили, дочь родили. А в городе сделать это было бы гораздо сложнее.

— Так вы расскажите эту историю нашей красноярской молодёжи. Ведь сейчас очень многие мечтают поскорее перебраться на постоянное место жительство в город. Вдруг одумаются…

— Я ведь тоже вырос в селе. Понимал, что в деревне человек чувствует себя свободнее, чем в городе. А главное, здесь от него зависит, как он свою жизнь построит. В городе, как мне кажется, каждый шаг зависит от бумажки, от чьей-то подписи. А здесь тебе никто не мешает ходить в тайгу, завести хозяйство и так далее. Может быть, этой свободы требовала моя творческая натура. Невозможно творить, будучи зажатым в бюрократических тисках.

Источник силы

— Люди в деревне в большинстве своём живут скромно, в роскоши не купаются. А смотришь на ваши фото — кажется, что их герои, несмотря на все обстоятельства, счастливы. Как думаете, почему?

— А мне кажется, что раньше люди были счастливее, чем сейчас, потому что жили в гармонии с природой. В один момент мне помешали сделать хороший кадр деревенские новостройки, крыши из красного металлопрофиля. Меня тогда осенило: ведь совсем скоро всё это застроится, изменится до неузнаваемости! Я не против прогресса. Но мне кажется, старая деревня с её деревянными избами гармоничнее смотрится на фоне природы. Вот тогда-то у меня и появилось желание запечатлеть тот образ жизни, когда человек трудится на земле. Ведь процесс эволюции уже необратим. Люди в деревне перестали в тайгу ходить, огороды сажать. Говорят: зачем нам это надо, когда проще всё купить…

— Так, может, нет ничего хорошего в этих переменах?

— Современные технологии постепенно приходят в село. Но всё равно жизнь здесь, в глубинке, лет на 15-20 отстаёт от городской. То, что в городах уже стало нормой, в деревне только узнают. Но главное, как мне кажется, люди в деревне устали выживать. Государство сельских жителей в своё время как-то подзабыло. На мой взгляд, было бы грамотнее использовать новые технологии, облегчить труд селян, но не забывать того исконного образа жизни, который вели здесь люди испокон веков. Ходить в тайгу, растить урожай, работать на земле. Это наш источник силы.

Я, когда стал свои фотографии выкладывать в соцсети, получил очень много отзывов от людей из самых разных уголков нашей страны о том, как всего этого нам сегодня в нашей жизни не хватает. К примеру, кадр, на котором мальчишки на плоту плывут, а не сидят, уткнувшись в компьютер. Может, у этих детей нет телефонов и других гаджетов, но у них есть детство! Это и есть настоящая жизнь.