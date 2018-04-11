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Игорь Шалимов: «Не считаю, что в России тренер — физрук»
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Игорь Шалимов: «Не считаю, что в России тренер — физрук» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Спорт-Экспресс
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к общению с представителями СМИ. Также специалист оценил резкие высказывания наставника «Луча-Энергии» Александра Григоряна о своей отставке.
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— Как относитесь к критике?
— К критике нормально. Не терплю хамства. Ну давай скажи мне в лицо! Странно, когда что-то надумают за меня же, а потом говорят — что вы нам не даете интервью.
— Так дайте и все объясните.
— Тексты я все сверяю. И не буду переписывать за журналистом — это просто не моя работа. Я не журналист, а тренер. Проще не говорить, хотя это, наверное, злит.
— Так как надо?
— Простое правило — соблюдайте корректность. Скажите мне все то, что пишите в текстах, в соцсетях, в лицо. Это важная вещь. Когда люди не получают по роже за свое хамство, начинают считать, что оскорбления — это нормально. Им же не отвечают — значит, все правильно. И получается, что переходится всякая грань, никто уже не понимает, где хорошо, где плохо. Когда всем и все дозволено. Понимаю, что интернет — это прогресс, от которого не уйти, это современная история. Но сначала он из людей делает дебилов, а потом из дебилов — героев. Можно сутками писать комменты, оскорбляя людей, и стать героем. Возможно, это новая реальность, которую нельзя игнорировать, но которой надо давать оценку. Иначе нормальная картина мира рушится. Дебилу и бездарю нужно давать отпор и оценку — ему нужно сказать, что он бездарь и дебил. Если кого-то это злит и бесит — ничего поделать не могу, диалог невозможен.
Леонид Викторович Слуцкий говорит со всеми. И он всеми любим.
— Люди разные. Я вот так отношусь к публичности.
— В России тренер — физрук?
— Еще одна история. Можно все в шутку обернуть, но я не считаю, что в России тренер — физрук. Ни от меня к футболистам, ни обратно не идет такого посыла. И Слуцкий не физрук, он выиграл три чемпионата России, работал в сборной.
— После вашей отставки высказался Григорян. Он физрук?
— Молодец, со вниманием к себе у него все хорошо. Лишнего не надо. С остальным есть проблемы. Не будем ему мешать совершенствоваться в умении привлечь внимание к себе. (Сергей ЕГОРОВ)
Полная версия интервью с Игорем Шалимовым — скоро на сайте sport-express.ru Шалимов в «Краснодаре»: плюсы и минусы // Проект «новые быки»
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