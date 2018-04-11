Project Zanzibar переносит любимые детские игрушки в цифровой мир

Project Zanzibar — детище компании Microsoft . Он представляет собой гибкий переносной коврик, с помощью которого можно воспринимать и отслеживать физические объекты, идентифицировать их и давать возможность взаимодействовать с ними, манипулируя пальцами, с помощью технологии Near Field Communication. Для этого необходимо подключить коврик к ПК или планшету. Чтобы устройство воспринимало объект, к его основанию нужно прикрепить наклейку NFC. После этого на экране появляется пространственное изображение объекта. Если объектов несколько, Zanzibar отслеживает перемещение каждого предмета и точно идентифицирует их, даже если они уложены друг на друга.

Project Zanzibar дает возможность детям «переносить» свои игрушки из физической реальности в цифровую и видеть, как они оживают, благодаря звуковым, визуальным и другим спецэффектам.

Zanzibar пока еще не стал коммерческим продуктом, но, судя по всему, это вопрос времени. Ознакомиться с ним смогут участники Конференции по человеческому фактору в вычислительных системах (ACM CHI 2018), которая состоится в Монреале в конце этого месяца.