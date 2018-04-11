Писатель Алексей Морозов рассказал о своей новой книге

Краснодар. 11 апр. — Новая Кубань. Автор книги — член Союза писателей России Алексей Морозов , живет он в Краснодаре. Писатель рассказал нам, что подоткнуло его к созданию новой работы. ;

Морозов Алексей Петрович

— Давно уже я вынашивал идею высказаться о том, как организована власть человеческого сообщества, какие у него законы и чиновники, и кому они служат. И когда однажды мне вдруг пришла мысль о том, что у диких зверей закон-то один-единственный, — закон выживания, — и они успешно выживают, а тьма-тьмущая человеческих законов ну никак не может в полной мере обеспечить справедливое и бесконфликтное мироустройство людей, тут же родилась и идея написать в какой-то степени фантастическое произведение, где на фоне трагических событий в львином прайде, связанном с попыткой львов официально, по примеру людей, сделать льва царём зверей, хотя он и так негласно числится таковым, порассуждать «под шумок» этих событий в стане диких зверей о нас, о людях, и в сравнении с диким зверем посмотреть на цивилизованного вроде бы человека и подумать, почему он живёт и совершает нередко определённые деяния как-то уж не очень цивилизовано. И при этом оказалось, что для большей концентрации мыслей и идей в не очень большом объёме текста наиболее целесообразно написать обо всём этом в форме повести в стихах. Что я и сделал. Представляю здесь лишь несколько цитат из этого своего произведения, которое я назвал «Закон зверей». А полностью с книгой «Закон зверей» можно познакомиться в магазине электронных книг «ЛитРес» (сайт Litres.ru). Надеюсь, книга поможет читателю серьёзнее задуматься о том, как организована власть людей, кому и как служат чиновники, и какие законы помогут сделать мир человека разумного соответственно этому его званию более разумным.

Из книги «Закон зверей» (Litres.ru).

Что в силах — делай!.. Не в таком

Живём законе мы, на троне

Любым сидящим чудаком

Так подгоняемым к задачам

Семьи своей и верных слуг,

Что прав иных в нём обозначить

Тирану просто недосуг…

Каким же быть несправедливым

Закона может существо,

Призывам коль уже учтивым

Нельзя довериться его,

Воспринимая как условность

Закона каждую статью,

Не исполнять его готовность

Не осуждая с тем свою!..

И как не сгинет уваженье

К тому, кто прав баланс хранит

Так ловко, что за преступленье

Оправдан может быть бандит,

А за строптивость перед властью

Послушный чести гражданин

Наказан будет! Лучше с пастью

Один столкнуться на один

Нежданно хищной: там виновен,

Слабее кто! А здесь?.. Причин,

Что прав с реальностью условен

У нас союз, немного: чин,

Безмерно властью наделённый,

И безответственность его…

К сему понятно, оживлённо

Законы правит для кого

Рука его же… Несуразность

Законов выгодна ему! —

Слова одни для всех, но разность

Значений есть их потому,

Что в этой разности кормушка

Для должностного подлеца!..

Закон есть лучшая игрушка

Официального лица…

Беда, что правил жизни много.

Запутан хитро коридор

Их казуистикой! Залогом

Удачи может только вор Считать такое положенье…

Но гражданин простой не раз Узнает силу униженья

Заполучить на то отказ,

Что дикий зверь и сам добудет,

Не зная мнение ничьё,

В мгновение! — Ну кто ж осудит

За это вольное зверьё?…

«А что ж, — мой оппонент-мечтатель

Тогда захочет возразить, —

Безвластье лучше? И ваятель

Сей повести всем учинить

Анархию желает?..» Что же,

Умён, я чуял, критик мой Быть должен… Я не верю тоже

Фантазии иных больной,

Что печься о свободе можно,

Границ которой нет! Отнюдь!

Свободы полной нет! И сложно

Ей наступить когда-нибудь…

Приволья без границ, пожалуй,

И власть тирана не страшней…

Душа запретов не познала

Которая, всегда слабей

Души, собою что владеет,

Свободу находя лишь в том,

Что удовольствие имеет

Найти в занятии простом…

Я догадался, чем ты движим,

Зачем пришёл сюда, шакал:

Быть к сильному хотел поближе,

Чтоб слабость он твою скрывал!..

Стремится спрятаться за сильной

И независимой спиной

В речах весьма любвеобильный,

На деле же — предатель злой,

Известно, человек, природе

Скорей что враг, чем верный друг:

Давно замечено, он сроду

К её законам слеп и глух!..

А ты, природы сын не лучший,

Нарушь хоть раз её закон!

Вон, у людей законов — туча!

Из них один хоть соблюдён?..

А всё — смешное наказанье!

Я слышал, могут наказать

Они условно! — Вот желанье

Откуда сильных тенью стать!..

Любую гадость сотворивши,

Невинность внешне можно так Всё ж соблюсти! Тебя укрывший

Хоть сам пусть будет вурдалак!..

О, преступленья не условны!

Реальность так их жестока!

Условно ж наказанье ровно,

Как власть бандита велика…

Глупцу попавшим в подчиненье,

Не выдать в том свой важно гнев:

Кто знает, это назначенье

Глупца, возможно, сделал лев…

Принять хотелось всем как данность,

Без словоблудия и драк:

Для сильных — есть ли в этом странность? —

У власти выгоден дурак…

Служить глупцу уж лучше дружно,

Тягаться с умным чем за власть:

Силён что умный, вряд ли нужно

Напоминать кому! — Пропасть

Скорее можно в сильных лапах,

Известно хищникам… Итак,

В шакале страшен только запах…

Пускай командует дурак…

Проблему жизнь решила: крупным

Нехищным тварям нет реформ,

Какие были бы доступны

Для их негабаритных форм…

Попробуй-ка слона сневолить

Исполнить, что не хочет он! —

Покажется, что в царской роли

Не лев естественней, а слон…

А бегемоту, носорогу

Чужую волю как вменять? —

Царём не смотрится, ей-богу,

На фоне этом лев опять…

И реформаторам досталось

Оставить их в покое с тем,

С гигантами любая шалость

Не безопасна что совсем…

С копытной мелочью же всякой

О добром хищнике сыр-бор К чему? — Разоблачит все враки

Её кровавый кругозор!..

Выходит, дружно поддержали

Идею хищники, а те,

Кого едят они, смолчали

Все в безысходной простоте…

И нам, потомкам обезьяны,

Терпеньем легче помечать

Необоснованные раны

И перед сильными молчать…

И закружилась-завертелась

Саванны новая судьба…

Теперь иначе тут смотрелась

За выживание борьба.

Другая стала справедливость

Привычкой новою для всех.

И появилась скоро лживость,

Безвестный ранее здесь грех…

И — удивительно! — охотник,

Забыли хищник что! Взамен

Фигура новая — угодник! —

Приметой стала перемен…

Царица-львица возлежала

На тронном ложе в дрёме! — Всем

Шакалья воля управляла,

Не ограничена никем.

К сему, правительство шакала

В безумии реформ крутых

Сплошной стеною состояло,

Конечно, из его родных…

И при дворе царёвом, гордо

Сановный где крутился ряд,

Шакальи лишь мелькали морды! —

И друг премьера тут, и брат…

Придворные интриги бурно —

Как способ жизни! — расцвели…

На не съедаемых культурно

Дела без срока завели…

И потекли рекой доносы!

Смешна у власти вертикаль:

И подчинённые, и боссы —

Куда ни ткни, стукач и враль…

Об этом долго жалоб львица

Мне изливала водопад,

Живописуя ярко в лицах,

Какой о ком сказал что гад…

Гепард, к примеру, донесенье

На леопарда настрочил:

«Скормили пять ему оленей,

А я четыре получил!..

Меня немного он сильнее,

Но я, известно и ежу,

Бежать могу куда быстрее!

И преданней царю служу!..»

И леопард гепарду бочку

Таких же мудростей скатил.

Что ожирел, без проволочки,

Сей бывший спринтер, доложил…

И понеслась под перекрёстный

Огонь доносов хищна рать! —

Добытчик зверя кто был сносный,

Стал компроматы добывать…

Охота же заботой стала

Не самых сильных и не тех,

В ком силы, мягко скажем, мало,

Но хитрости поболе всех, —

Середняков, которым бума

Вовек не испытать на взлёт

Во власть… Боюсь, что здесь мне дума

О людях вновь на ум придёт…

Ну да, заметим без пристрастья:

Всё лучшее, что есть у нас,

Воздвиг не чин, отрыжка власти,

Не толстосум, но средний класс!

А в средней он не зря личине:

Имеет средненький доход…

Куда среднее, чем у чина,

Что властью только и живёт…

И к трону не желает что-то Никто пускать середняка:

Кому-то надо же работать! —

Пускай работает пока…

О, знать бы: власти бесконтрольность

Где допускается на гран,

Благословит там эту вольность —

Как день рождения! — тиран!..

Трагедии любой начало

Сокрыто там, где не сильней

Других стремится кто-то первым

Дела всех остальных решать!

Я виноват, смогла что стерва

Шакалья здесь премьером стать…

У сильных есть грешок немалый:

Устав от множества трудов,

В помощники порой шакалов

Берут они себе, со слов

Их плутовских составив мненье,

Что можно всё им поручить,

Начав с простого замещенья,

До власти скоро допустить…

Не надо власть не по заслугам

Легко лентяю отдавать:

Начнёт тебе он первым другом —

Войною будет всё кончать…

Себя кто кормит сам, обитель

В его душе для правды есть!

А лжи великий сочинитель

Чужую пищу тщится съесть…

Не знали серые, судьбою

Они не первые такой

Награждены: запомнить боя Уроки может лишь герой,

За правду бившийся! Но детям

Уже его не объяснить

Ни лжи особые приметы,

Ни правду как определить! —

И будут в новый бой потомки

Его за истиной идти,

Достигнув правды чтобы кромки,

Осколки мудрости найти

Сражавшегося здесь же предка

За те же истины! И вновь —

Бывает по-другому редко! —

Прольют за то же здесь же кровь…

Но лжи творцы узнать тем боле

Не могут опыта отцов!

И не хотят! Не зря у роли

Всегда такой не счесть творцов…

И потому всё повторялось

И повторится много раз Ещё! И зла — какая жалость! —

И впредь не раз наступит час…

Не станут больше львы добычи,

Чем нужно для еды, искать.

Но человек и здесь двуличен:

Себя сверх меры содержать

Он будет даже если рядом

С ним умирает в гладе тот,

Кто тоже человек! Пусть гладом

Сражённый, так он и умрёт,

Привычек это не изменит

Никак скупого богача…

Вдова лишь чёрное наденет…

И в церкви постоит свеча…

Когда я слушал повесть львицы,

Кого мне боле жаль, не знал,

И, жизнь людей как измениться

Должна для счастия, мечтал…

Пока не будет власти чести,

Ей не перечащий закон

Пока мы не напишем вместе,

Едва ли будет кем свершён,

Рождённый волею тирана,

Любой закон! Наверняка

Тогда мы будем непрестанно

Держать на троне дурака…

И прикрываясь идиотом

В короне царской, как щитом,

В междоусобице, мы, потом

И кровью обливаясь, дом Не строить общий наш продолжим,

Но будем с верой разрушать,

Себе что лично тем поможем

Счастливей убиенных стать…