Диплом — на полку: история архангелогородки, которая ушла из солидной профессии ради «спасения мира»

Говорят, что красота спасет мир. А архангельский фотограф Оксана Волик в свою очередь заявляет: «Все люди красивые, и у каждого может быть идеальный портрет». Главное — правильно подготовить человека к съемке. Сама Оксана из-за фотографии сменила профессию, ради которой несколько лет училась в СГМУ. Стоит ли рисковать стабильностью ради мечты, о разведении котов и секретах фотоискусства девушка рассказала журналистам 29.ru

«Это мешает мне заниматься фотографией»

— Я — до мозга костей творческий человек. Папа — фотограф, дедушка — художник, другого пути, наверное, просто не было, — рассказывает Оксана. — В начале поступила в СГМУ, потому что родители туда отдали, по их мнению, нужна была престижная профессия и диплом. К концу пятого курса поняла, всё, надо уходить в творчество.

Тем не менее пару месяцев девушка проработала по специальности — психология и социальная работа. Уволилась с формулировкой «Это мешает мне заниматься фотографией». Этим летом исполнится семь лет с того времени, как Оксана ушла в фотоискусство.

На фото Оксаны Волик редко можно увидеть «богатый» интерьер. Главный акцент — на людях

В далеком 2011 талантливая девушка, только закончившая университет, успевала много снимать, учиться профессионально визажу и даже разводить котов — ориенталов. Правда, дорогостоящее хобби девушка оставила еще в прошлом году — перестало хватать времени на фотосъемки. Теперь дома у Оксаны живут два ласковых сиамца — Снежана Игоревна и Бубус.

Снежана Денисовна и Бубус — ласковые коты, всегда устраиваются рядом, когда Оксана работает дома

Несколько раз Оксана брала с собой питомцев на фотосессии

«Главное, подготовиться правильно»

— Снять красиво можно всех, абсолютно! Главное, подготовить правильно человека. Если говорить о девушке без опыта съемок, ей стоит просто пофотографироваться хотя бы на телефон, посмотреть какая у нее рабочая сторона, — рассказывает Оксана. — Естественно, должна быть встреча с фотографом. Он должен посмотреть, в каком стиле она одевается, насколько ярко себя подает, как говорит, жестикулирует. Из этого всего складывается образ. И то же самое касается прически и макияжа — что подойдет именно ее типажу. Всё это важно — нельзя вычеркнуть ничего из этих составляющих, нужно собрать полный образ, и только потом начать съемку, прочувствовать человека полностью.

Барьеров у девушек практически не возникает, за время подготовки к съемке на студии мастера успевают не только навести красоту клиентке, но и разговорить за чашкой чая.

Фотографировать себя Оксана доверяет художнице Анастасии Зарапиной.

Марио Тестино, — Конечно, я могу поставить свет и камеру, попросить девочек нажать кнопку, но это немного не то. Из наших, архангельских, Зарапина у меня — самая любимая, вытягивает очень необычные образы, — делится Оксана. — Если говорить о тех, кто вдохновляет, это Энни Лейбовиц Патрик Демаршелье , Питер Линдберг. Из русских портретистов мне очень нравится Сергей Сараханов.

«Плыву по течению, но с веслом»

Серость, дожди со снегом, слякоть под ногами — Оксана Волик предпочитает не замечать этого в Архангельске и просто любить родной город. Точнее, выбирает оптимизм, особенно в работе — бороться, говорит Оксана, — это не про нее, скорее, тут подходит вариант «плыть по течению, но с веслом». В планах — апгрейдить студию, развиваться, посещать мастер-классы и, конечно, строить семью.

Определяющее в жизни Оксаны — любить людей и вдохновляться ими — Можно, конечно, видеть серость вокруг, а можно — пробуждение природы. Мы недавно травку зеленую увидели из-под снега, так радовались, — смеется Оксана. — Я вообще от места не завишу, везде плюсы ищу, атмосферой быстро проникаюсь, вижу всё в красках, людей люблю и вдохновляюсь ими. Поэтому мне и в городах нравится — Москву очень люблю, и в лесу в тишине.

Волик не отрицает: проблемы для фотографа в Архангельске есть. И связаны они отнюдь не с высокой конкуренцией: в городе катастрофически мало локаций для съемок. Конечно, всегда есть природа, но в такую погоду на улицу модель не отправишь.

— Идеи иногда тяжело реализовывать, студии можно пересчитать по пальцам, да, меняют интерьеры, но они быстро оказываются на фото у всех. Хорошо, что я люблю минималистичные фото, где главный акцент — на человеке, — резюмирует Волик.

Фотографии в тексте сняты в 2016–2018 гг. С каждым снимков у Оксаны связаны теплые воспоминания