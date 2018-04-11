Хиккикомори: почему эти люди становятся затворниками

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку!» — кто бы мог подумать, что иллюстрацией к известному стихотворению Иосифа Бродского станет не фильм, не спектакль, а целая категория людей, решивших ограничить свою жизнь пределами четырёх стен. В России таких людей назвали бы затворниками, в США — basement dwellers, а в Великобритании — «поколением ни-ни» (не учатся, не работают), но в Японии создали термин, объединяющий всё — хиккикомори.

Хиккикомори или попросту хикки — люди, чья социальная активность сведена к минимуму, зато интернет-активность бьёт рекорды, ведь виртуальный контент целиком и полностью заменяет взаимодействие с окружающими, обеспечивает занятость, а в редких случаях и заработок. Почему в редких? Потому что чаще всего хикки — это иждивенцы на обеспечении своей семьи вплоть до зрелых лет. Для приличного заработка нужна хотя бы минимальная общественная активность, а хикки избегают её всеми силами.

Может показаться, что лень, инфантильность и неприспособленность к жизни — единственное, чем мотивируют своё уединение хикки, но это большое заблуждение. Депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, социофобия, агорафобия, расстройства аутистического спектра, — вот лишь неполный список причин, из-за которых даже простое ежедневное общение превращается в пытку для кого-то. Ко всему прочему, ментальные расстройства в современном обществе, а тем более в такой строгой и консервативной стране как Япония, облагаются прочной социальной стигмой, из-за чего лечение кажется бессмысленным, и всё, что делает человек вместо того чтобы обратиться за психологической помощью — загоняет себя в тупик, в пучину эскапизма.

Но почему мы говорим только о Японии? Практика показывает, что явление хикикомори распространено по всему миру и имеет собственное культурное влияние, даже что-то наподобие субкультуры. Так, в России хикками себя называют в основном молодые люди, чья интровертность, замкнутость и застенчивость мешают вести активную социальную жизнь, зато недостаток общения компенсируется соцсетями с лихвой: ВКонтакте существует множество тематических сообществ; крупнейшее из них — Hikikomori — беспрестанно обновляется и делится ссылками на талантливых художников, интересные фильмы, мангу, аниме, музыку и многое другое. К слову, атмосфера в сообществе царит дружелюбная и интеллигентная.

Хиккикомори — не оскорбление, как принято считать. Это образ жизни. Вынужденный и, возможно, не самый приятный, но образ жизни. Есть ли жизнь в четырёх стенах? Как выжить на пособие по безработице? Хикки знают ответы.

Если смотреть шире, то можно прийти к выводу, что хиккикомори — совсем не новое культурное явление, а лишь хорошо забытое старое. Хикки — Обломовы нашего времени. Помните его затворничество? Неумение применить свои знания? Социальную неловкость? Вот оно. Правда, у современных обломовых-хикк есть очевидное преимущество — доступ к интернету и его бесконечным ресурсам для более продуктивного времяпрепровождения, в отличие от круглосуточного лежания на диване. Пример тому — Анатолий Вассерман , один из самых эрудированных и самых замкнутых людей России. Раньше для вас он был просто чудаком, но теперь вы знаете, он самый что ни на есть хиккикомори, но чуть более самостоятельный и совсем чуть-чуть публичный.

Пускай эти люди живут в своём собственном мире, они имеют на это полное право. И признайте, виртуальная реальность действительно манит своей бесшабашностью и безопасностью в одно и то же время; здорово, если кого-то она спасает от внешней жестокости.

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку? За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья».

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